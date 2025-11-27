Césped sintético en la NFL: negocio que vale millones, jugadores lo pagan con lesiones... ¡y el Fantasy se despedaza!

A estas alturas de la temporada, mi fantasy ya parece sala de emergencias del IMSS. Jugador que alineo, jugador que termina lastimado.

Y varios de esos golpes ocurrieron en estadios con césped sintético, esa superficie que cada semana cobra víctimas y que los jugadores detestan... pero que la NFL sigue usando.

No es nuevo. No es exageración. Y no es misterio.

Malik Nabers se lesionó hace semanas, ya nadie lo trae fresco en las noticias, pero su caso volvió a encender la conversación.

Lo mismo pasó con Aaron Rodgers, Jalean Phillips, Kyler Murray, Nick Bosa y muchos más que se han lastimado en superficies artificiales. Los estudios coinciden: el pasto natural es más seguro.

Entonces, ¿por qué no cambiar?

La respuesta es simple: porque cambiar significaría renunciar a cientos de millones de pesos al año.