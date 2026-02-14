Club de fans de Seahawks en Saltillo celebra título con reunión en Campo de la UVM

Club de fans de Seahawks en Saltillo celebra título con reunión en Campo de la UVM

+ Seguir en Seguir en Google
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Aficionados saltillenses se reunieron para realizar una toma de fotografía tras el reciente campeonato del equipo en el Super Bowl, reflejando el crecimiento de la comunidad local

Fútbol Americano
/ 14 febrero 2026
COMPARTIR

Luego de conquistar el Super Bowl, aficionados de los Seahawks de Seattle en Saltillo se dieron cita en el Campo de la UVM para realizar una toma de fotografía que marcó el crecimiento de esta comunidad en la ciudad, así como el momento que atraviesa el equipo tras conseguir su segundo campeonato.

Entre jerseys azul marino, gorras y banderas, integrantes del club local se reunieron para compartir un espacio que, más allá del resultado deportivo, refleja los lazos que se han construido en torno al equipo a lo largo de los años.

La actividad reunió a seguidores que han acompañado a la franquicia desde distintas etapas, algunos desde su infancia y otros que se sumaron en temporadas más recientes.

TE PUEDE INTERESAR: Rocío y Leonardo: una relación que creció entre carreras y entrenamientos en Saltillo

$!Integrantes del club buscan consolidar un espacio permanente de convivencia para seguir a los Seahawks de Seattle en cada temporada.
Integrantes del club buscan consolidar un espacio permanente de convivencia para seguir a los Seahawks de Seattle en cada temporada. FOTOS: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Para Abraham Martínez, seguidor desde hace varios años, el vínculo con los Seahawks tiene raíces familiares. Su afición comenzó gracias a su abuelo, originario del estado de Washington, en Estados Unidos, quien lo acercó al equipo desde pequeño y convirtió los partidos en una tradición familiar.

“Para mí es algo de familia, de raíces. No es solo el deporte, es lo que representa desde que era niño”, compartió durante la reunión.

$!El club en Saltillo continúa sumando integrantes luego del éxito reciente de los Seahawks de Seattle en la NFL.
El club en Saltillo continúa sumando integrantes luego del éxito reciente de los Seahawks de Seattle en la NFL. FOTOS: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Martínez recordó que en años anteriores era complicado encontrar seguidores del equipo en Saltillo; sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a formarse pequeños grupos que eventualmente dieron paso a una comunidad más amplia.

“Antes casi no encontraba gente que le fuera al equipo, pero poco a poco se fue formando un grupo y ahora se ve que ha crecido bastante”, señaló.

Una experiencia similar compartió Orlando González, quien se hizo aficionado en 2012 tras conocer la identidad de los llamados “12”, nombre con el que se reconoce a la afición del equipo y que hace referencia al jugador número 12 en el campo.

$!El título del Super Bowl impulsó la reunión de seguidores de los Seahawks de Seattle en el Campo de la UVM.
El título del Super Bowl impulsó la reunión de seguidores de los Seahawks de Seattle en el Campo de la UVM. FOTOS: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

“El hecho de pertenecer va más allá de ver un partido, es un estilo de vida. Encontrar aquí en Saltillo una comunidad para compartir esta pasión es muy importante”, comentó.

De acuerdo con González, el grupo local comenzó con poco más de 20 integrantes, pero ha ido sumando seguidores en los últimos años, especialmente conforme el equipo ha logrado resultados positivos dentro de la liga.

$!Aficionados locales reafirmaron su identidad como parte del “12” tras el segundo campeonato de los Seahawks de Seattle.
Aficionados locales reafirmaron su identidad como parte del “12” tras el segundo campeonato de los Seahawks de Seattle. FOTOS: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Por su parte, Rafael Cepeda, uno de los organizadores del club, explicó que la idea de formar el grupo surgió hace aproximadamente cuatro años, cuando decidió publicar en redes sociales para conocer si existían más aficionados en la ciudad interesados en seguir al equipo.

“Empezamos siendo muy pocos y poco a poco vimos que la afición comenzó a crecer. Esta semana, cuando anunciamos la reunión para la toma de fotografía, mucha gente empezó a contactarnos”, indicó.

$!Jerseys y banderas azul marino marcaron la toma oficial de la comunidad local tras el segundo campeonato del equipo.
Jerseys y banderas azul marino marcaron la toma oficial de la comunidad local tras el segundo campeonato del equipo. FOTOS: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Cepeda añadió que el campeonato representa también la posibilidad de sumar nuevos integrantes a la comunidad local, que actualmente busca consolidar un espacio de convivencia familiar para seguir los partidos, organizar reuniones y desarrollar actividades como la realizada en el Campo de la UVM.

Asimismo, señaló que este tipo de encuentros permiten fortalecer la identidad del grupo y fomentar la integración de nuevos aficionados interesados en conocer más sobre el equipo y su historia.

$!La comunidad de los Seahawks de Seattle en Saltillo celebró el campeonato con una fotografía que refleja su crecimiento en la ciudad.
La comunidad de los Seahawks de Seattle en Saltillo celebró el campeonato con una fotografía que refleja su crecimiento en la ciudad. FOTOS: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

“El objetivo es que siga creciendo la comunidad para continuar con estas reuniones semana tras semana”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Futbol Americano
Super Bowl
Localizaciones
Saltillo
Organizaciones
NFL
Seattle Seahawks
Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Doblete

Doblete
true

Reformas laborales: el legado de la 4T
Al revisar en la plataforma el apartado Contratos de obras, bienes y servicios en el municipio dedicado a Tequila, Jalisco, se encontró que ningún contrato ha sido subido desde octubre de 2024.

Revelan que exalcalde de Tequila nunca transparentó contratos ni auditorías
El funcionario explicó que los cierres parciales reportados en la carretera federal 54 obedecen a que el despliegue de seguridad continúa en la zona.

Zacatecas: aseguran que CJNG intentó rescatar a ‘El Braca’ con dron explosivo tras detención

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa.

Sarampión: señales tempranas que no debes ignorar
Para estudiantes de secundaria beneficiados con la Beca Rita Cetina ha concluido hace unos días el periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, contabilizando más de un millón de plásticos entregados.

¿Qué hacer si no recogí la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de secundaria?
Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

Lío. El conflicto entre la familia de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón suma un nuevo capítulo en los tribunales.

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Garza y defiende la memoria de Julián