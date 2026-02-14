Club de fans de Seahawks en Saltillo celebra título con reunión en Campo de la UVM

Luego de conquistar el Super Bowl, aficionados de los Seahawks de Seattle en Saltillo se dieron cita en el Campo de la UVM para realizar una toma de fotografía que marcó el crecimiento de esta comunidad en la ciudad, así como el momento que atraviesa el equipo tras conseguir su segundo campeonato. Entre jerseys azul marino, gorras y banderas, integrantes del club local se reunieron para compartir un espacio que, más allá del resultado deportivo, refleja los lazos que se han construido en torno al equipo a lo largo de los años. La actividad reunió a seguidores que han acompañado a la franquicia desde distintas etapas, algunos desde su infancia y otros que se sumaron en temporadas más recientes. TE PUEDE INTERESAR: Rocío y Leonardo: una relación que creció entre carreras y entrenamientos en Saltillo

Para Abraham Martínez, seguidor desde hace varios años, el vínculo con los Seahawks tiene raíces familiares. Su afición comenzó gracias a su abuelo, originario del estado de Washington, en Estados Unidos, quien lo acercó al equipo desde pequeño y convirtió los partidos en una tradición familiar. “Para mí es algo de familia, de raíces. No es solo el deporte, es lo que representa desde que era niño”, compartió durante la reunión.

Martínez recordó que en años anteriores era complicado encontrar seguidores del equipo en Saltillo; sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a formarse pequeños grupos que eventualmente dieron paso a una comunidad más amplia. “Antes casi no encontraba gente que le fuera al equipo, pero poco a poco se fue formando un grupo y ahora se ve que ha crecido bastante”, señaló. Una experiencia similar compartió Orlando González, quien se hizo aficionado en 2012 tras conocer la identidad de los llamados “12”, nombre con el que se reconoce a la afición del equipo y que hace referencia al jugador número 12 en el campo.

“El hecho de pertenecer va más allá de ver un partido, es un estilo de vida. Encontrar aquí en Saltillo una comunidad para compartir esta pasión es muy importante”, comentó. De acuerdo con González, el grupo local comenzó con poco más de 20 integrantes, pero ha ido sumando seguidores en los últimos años, especialmente conforme el equipo ha logrado resultados positivos dentro de la liga.

Por su parte, Rafael Cepeda, uno de los organizadores del club, explicó que la idea de formar el grupo surgió hace aproximadamente cuatro años, cuando decidió publicar en redes sociales para conocer si existían más aficionados en la ciudad interesados en seguir al equipo. “Empezamos siendo muy pocos y poco a poco vimos que la afición comenzó a crecer. Esta semana, cuando anunciamos la reunión para la toma de fotografía, mucha gente empezó a contactarnos”, indicó.

Cepeda añadió que el campeonato representa también la posibilidad de sumar nuevos integrantes a la comunidad local, que actualmente busca consolidar un espacio de convivencia familiar para seguir los partidos, organizar reuniones y desarrollar actividades como la realizada en el Campo de la UVM. Asimismo, señaló que este tipo de encuentros permiten fortalecer la identidad del grupo y fomentar la integración de nuevos aficionados interesados en conocer más sobre el equipo y su historia.