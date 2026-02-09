Cambio de misión: Klint Kubiak, campeón del Super Bowl, parte a a salvar a los alicaídos Raiders

Los Las Vegas Raiders ya tienen nuevo entrenador en jefe. Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks campeones del Super Bowl LX, confirmó que asumirá el cargo tras la victoria sobre los New England Patriots, dando inicio a una nueva etapa para la franquicia plateada y negra.

De acuerdo con NFL Network, Kubiak ratificó ante las cámaras que llegará a Las Vegas una vez concluida su participación en el Super Bowl, ya que el acuerdo no pudo cerrarse de manera oficial antes del partido. El anuncio puso fin a varios días de especulación sobre su futuro inmediato dentro de la liga.

Los Raiders apuntaron a un perfil capaz de revitalizar una ofensiva estancada. En la temporada más reciente, Las Vegas terminó último de la NFL en yardas totales, con apenas 4,168 yardas, fue uno de los peores equipos por aire y ocupó el último lugar por tierra, pese a contar con el corredor de primera ronda Ashton Jeanty.

La llegada de Kubiak responde a dos prioridades clave del proyecto: construir un ataque más explosivo y desarrollar a un quarterback joven. Todo indica que los Raiders utilizarán la primera selección global del Draft de abril para elegir al mariscal de Indiana, Fernando Mendoza. En ese proceso, Geno Smith aportará experiencia mientras el novato se adapta a la NFL.

El impacto de Kubiak en Seattle fue inmediato y contundente. Bajo su coordinación, los Seahawks finalizaron con la octava mejor ofensiva de la NFL, acumulando 5,973 yardas totales y un promedio de 351.4 yardas por partido. Sam Darnold lanzó para 4,048 yardas y 25 touchdowns, números que lo colocaron entre los mejores quarterbacks de la temporada y fueron clave en el camino al campeonato.