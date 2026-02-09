Cambio de misión: Klint Kubiak, campeón del Super Bowl, parte a a salvar a los alicaídos Raiders

/ 9 febrero 2026
    Cambio de misión: Klint Kubiak, campeón del Super Bowl, parte a a salvar a los alicaídos Raiders
    Klint Kubiak, uno de los arquitectos del título de los Seattle Seahawks, toma el mando de Las Vegas Raiders para la siguiente temporada. FOTO: ESPECIAL

Un día después de coronarse, el coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks, debe pensar en cómo le hará para devolver la gloria a Las Vegas, como el nuevo head coach

Los Las Vegas Raiders ya tienen nuevo entrenador en jefe. Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks campeones del Super Bowl LX, confirmó que asumirá el cargo tras la victoria sobre los New England Patriots, dando inicio a una nueva etapa para la franquicia plateada y negra.

De acuerdo con NFL Network, Kubiak ratificó ante las cámaras que llegará a Las Vegas una vez concluida su participación en el Super Bowl, ya que el acuerdo no pudo cerrarse de manera oficial antes del partido. El anuncio puso fin a varios días de especulación sobre su futuro inmediato dentro de la liga.

Los Raiders apuntaron a un perfil capaz de revitalizar una ofensiva estancada. En la temporada más reciente, Las Vegas terminó último de la NFL en yardas totales, con apenas 4,168 yardas, fue uno de los peores equipos por aire y ocupó el último lugar por tierra, pese a contar con el corredor de primera ronda Ashton Jeanty.

TE PUEDE INTERESAR: NFL presenta el logo del Super Bowl LXI y comienzan las especulaciones rumbo a 2027

La llegada de Kubiak responde a dos prioridades clave del proyecto: construir un ataque más explosivo y desarrollar a un quarterback joven. Todo indica que los Raiders utilizarán la primera selección global del Draft de abril para elegir al mariscal de Indiana, Fernando Mendoza. En ese proceso, Geno Smith aportará experiencia mientras el novato se adapta a la NFL.

El impacto de Kubiak en Seattle fue inmediato y contundente. Bajo su coordinación, los Seahawks finalizaron con la octava mejor ofensiva de la NFL, acumulando 5,973 yardas totales y un promedio de 351.4 yardas por partido. Sam Darnold lanzó para 4,048 yardas y 25 touchdowns, números que lo colocaron entre los mejores quarterbacks de la temporada y fueron clave en el camino al campeonato.

Tras el Super Bowl LX, el entrenador en jefe de Seattle, Mike Macdonald, destacó el enfoque colectivo de Kubiak y su capacidad para potenciar el trabajo en grupo, una cualidad que también fue subrayada por integrantes del staff ofensivo campeón.

Además, se espera que Kubiak sume a su proyecto en Las Vegas al coach de quarterbacks Andrew Janocko, con quien ha trabajado previamente en Minnesota, New Orleans y Seattle. La posible incorporación apunta a dar continuidad al sistema ofensivo que tan buenos resultados dio en la campaña del título.

Con este movimiento, Las Vegas inicia una reconstrucción profunda, apostando por un entrenador joven, con experiencia reciente en un equipo campeón y un historial probado en el desarrollo ofensivo, en busca de inaugurar una nueva era para los Raiders dentro de la NFL.

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

