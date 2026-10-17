Javier Aguirre sigue sin ganar con Valencia: empata ante Athletic y permanece en zona de descenso

Javier Aguirre sigue sin ganar como entrenador del Valencia. En su estreno al frente del equipo en Mestalla, el mexicano empató 0-0 frente al Athletic Club, en la Jornada 9 de LaLiga, resultado que le permitió sumar un punto, pero no abandonar la zona de descenso. El conjunto valencianista llegó al encuentro urgido de reaccionar después de tres derrotas consecutivas como local. Sin embargo, en la primera mitad volvió a exhibir dificultades para construir jugadas ofensivas y fue superado por un Athletic que dominó la posesión, aunque tampoco consiguió reflejarlo en el marcador.

La mejor ocasión visitante llegó con un disparo raso de Iñaki Williams, que obligó al portero Stole Dimitrievski a estirarse para evitar el gol. Del otro lado, José Luis Gayà, quien cumplió 350 partidos de Liga con Valencia, buscó generar peligro por la banda izquierda.

Después del descanso, los ajustes del Vasco dieron mayor profundidad al equipo. Arnaut Danjuma estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que salió desviado y las entradas de Luis Rioja y David Otorbi incrementaron la presión sobre la portería defendida por Unai Simón. Otorbi tuvo una oportunidad clara después de superar al guardameta, pero un defensor evitó la anotación. En respuesta, César Tárrega salvó al Valencia al despejar sobre la línea un disparo de Robert Navarro. Javi Guerra también intentó romper el empate, aunque se encontró con la intervención de Unai Simón. Al finalizar, Aguirre destacó la reacción de sus futbolistas: “La segunda fuimos mejores. No entró la pelota y estoy tranquilo”. También celebró que su escuadra dejara su portería en cero, después de una serie de partidos marcados por los goles recibidos.

Con el empate, Valencia alcanzó seis puntos y permaneció en la penúltima posición, mientras que Athletic llegó a nueve unidades. El siguiente compromiso del conjunto del mexicano será el 24 de octubre ante Villarreal, en Mestalla, donde buscará su primera victoria bajo las órdenes de Aguirre.