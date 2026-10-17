Johan Vásquez y Genoa se hunden en la Serie A tras caer 2-0 ante la Roma

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    Johan Vásquez y Genoa se hunden en la Serie A tras caer 2-0 ante la Roma
    Johan Vásquez jugó todo el encuentro como capitán del Genoa, pero no pudo evitar la derrota frente a la Roma en el Estadio Olímpico. FOTO: AP

El defensa mexicano disputó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla en una derrota que mantiene a su equipo entre los últimos lugares de Italia

Johan Vásquez y el Genoa siguen en problemas en la Serie A. El defensa mexicano fue titular, capitán y disputó los 90 minutos en la derrota de 2-0 frente a la Roma, en el Estadio Olímpico, en la jornada siete.

El equipo de Daniele De Rossi resistió durante la primera mitad e incomodó a los locales con presión alta. Stephan El Shaarawy, exjugador de la Roma, generó una de las ocasiones más peligrosas con un disparo al travesaño.

Sin embargo, los visitantes no lograron aprovechar sus llegadas y el descanso llegó sin goles.

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La historia cambió al comenzar el complemento. Al minuto 50, Santiago Castro aprovechó una jugada posterior a un tiro de esquina, encontró espacio en el área y definió con un disparo elevado para superar al portero Justin Bijlow. Vásquez intentó intervenir, pero no consiguió evitar el tanto.

Un minuto después, el zaguero sinaloense recibió una tarjeta amarilla.

El Genoa buscó adelantar líneas, aunque la Roma volvió a golpear al 68: Lorenzo Pellegrini remató dentro del área, el balón fue desviado por el mexicano y quedó servido para que Emanuele Lulli, de 19 años, marcara el segundo gol. Fue su primera anotación en la Serie A.

El conjunto genovés intentó reaccionar, pero tuvo dificultades para romper el orden defensivo rival. Las cifras reflejaron la diferencia: la Roma acumuló 66 por ciento de posesión y 15 remates, mientras que el Genoa registró nueve disparos y solamente uno a portería.

Con esta derrota, el equipo de Johan Vásquez quedó en el lugar 19 de la clasificación, con cuatro puntos después de siete partidos: una victoria, un empate y cinco descalabros. Su situación lo deja en zona de descenso y aumenta la presión para conseguir resultados.

En contraste, la Roma de Gian Piero Gasperini llegó a 17 unidades, conservó su invicto y se colocó segunda, a dos puntos del Inter de Milán, líder del campeonato. Para Vásquez, el reto será ayudar al Genoa a salir de los últimos puestos de la tabla general.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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