¡A Argentina y en penales! México gana y avanza a Octavos de Final en el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 consiguió una heroica clasificación a los Octavos de Final del Mundial Sub-17 2025 en Qatar, tras vencer 5-4 (2-2 en tiempo regular) a Argentina en una dramática tanda de penales disputada en el Aspire Zone Sports Complex de Doha.

El Tri enfrentará a Portugal en la siguiente fase, donde buscará mantenerse con vida en la lucha por el título.

El partido fue de alto voltaje desde el inicio. Argentina abrió el marcador al minuto 8 con un remate de Ramiro Tulian tras un tiro de esquina. México intentó responder, pero la falta de contundencia y la solidez del arquero argentino mantuvieron el juego 1-0 al descanso.

La reacción mexicana llegó con carácter en el complemento. Luis Gamboa se convirtió en el protagonista al empatar el encuentro al 46’ con un cabezazo tras centro de Olvera.