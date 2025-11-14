¡A Argentina y en penales! México gana y avanza a Octavos de Final en el Mundial Sub-17

Fútbol
/ 14 noviembre 2025
    ¡A Argentina y en penales! México gana y avanza a Octavos de Final en el Mundial Sub-17
    Luis Gamboa firmó un doblete crucial que mantuvo con vida al Tri y lo encaminó a la histórica victoria sobre Argentina. FOTO: MEXSPORT

El Tri Sub-17 venció a Argentina en una dramática tanda de penales en Doha, con doblete de Luis Gamboa y definición heroica del portero Santiago López, para avanzar a los Octavos de Final donde enfrentará a Portugal

La Selección Mexicana Sub-17 consiguió una heroica clasificación a los Octavos de Final del Mundial Sub-17 2025 en Qatar, tras vencer 5-4 (2-2 en tiempo regular) a Argentina en una dramática tanda de penales disputada en el Aspire Zone Sports Complex de Doha.

El Tri enfrentará a Portugal en la siguiente fase, donde buscará mantenerse con vida en la lucha por el título.

El partido fue de alto voltaje desde el inicio. Argentina abrió el marcador al minuto 8 con un remate de Ramiro Tulian tras un tiro de esquina. México intentó responder, pero la falta de contundencia y la solidez del arquero argentino mantuvieron el juego 1-0 al descanso.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Uruguay en Torreón: alineaciones probables, antecedentes y regreso del Tri al TSM Corona

La reacción mexicana llegó con carácter en el complemento. Luis Gamboa se convirtió en el protagonista al empatar el encuentro al 46’ con un cabezazo tras centro de Olvera.

Minutos después, al 57’, el delantero repitió la fórmula tras una serie de rebotes en el área chica para poner el 2-1 parcial y encender la ilusión tricolor.

Argentina presionó en la recta final y encontró el empate al 86’, cuando Fernando Closter aprovechó una mala salida del arquero Santiago López para mandar el duelo a penales.

Con el 2-2 en los 90 minutos, la definición desde el punto penal se convirtió en un examen de nervios, donde México mostró temple y personalidad.

MÉXICO 2-2 ARGENTINA: TANDA PERFECTA Y SANTIAGO LÓPEZ EL HÉROE

Santiago López, señalado en el empate argentino, se levantó como figura al atajar el primer penal de los albicelestes. A partir de ahí, México ejecutó con frialdad: Óscar Pineda, Mancilla, Karin Hernández, Ignacio López y finalmente el propio portero Santiago López anotaron para el 5-4 definitivo.

Con la serie igualada en cuatro, López pidió el balón y selló la clasificación con un disparo firme que despertó la euforia en la banca mexicana. Argentina falló la primera ejecución y después no pudo revertir la desventaja, pese a mantener la presión hasta el final.

Luis Gamboa firmó un doblete determinante que mantuvo viva a la Selección Mexicana durante 90 minutos, mientras que Santiago López se convirtió en el héroe de la eliminatoria al combinar una atajada vital y el penal decisivo que cerró la serie.

México ahora enfrentará en Octavos de Final a Portugal, uno de los equipos más sólidos del certamen. El Tri llega fortalecido emocionalmente, con figuras emergentes y con la confianza de haber superado una prueba límite.

Temas


Futbol
resultados
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Doha

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol
Selección Argentina de Futbol

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

