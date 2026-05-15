Dinos de Saltillo vs Caudillos: Choque con sabor a Playoffs en la Semana 6 de la LFA

La Semana 6 de la LFA Finsus 2026 traerá a Saltillo uno de los partidos más atractivos de la temporada regular: Dinos de Saltillo recibirá a Caudillos de Chihuahua este sábado 16 de mayo, a las 4 de la tarde, en el Estadio Jorge Castro Medina de la Unidad Deportiva de la UAdeC, en un choque que puede marcar el rumbo de la parte alta de la clasificación. El partido podrá seguirse en por Disney+ y por ESPN. El duelo llega con ingredientes de alto voltaje. Caudillos se presenta como líder invicto después de cinco semanas de actividad, mientras que Dinos aparece como uno de los perseguidores directos tras una campaña que ha ido de menos a más.

La escuadra saltillense arrancó con derrota cerrada ante Osos de Monterrey, pero después respondió con triunfos sobre Gallos Negros, Raptors y Mexicas, incluido el 31-23 de la semana anterior en el Tec CCM. Para la Ola Morada, el reto no será menor. Caudillos llega con una ofensiva explosiva y con una defensa que ha impuesto condiciones en sus últimos compromisos. El conjunto de Chihuahua viene de aplastar 52-6 a Gallos Negros, resultado que confirmó su condición de favorito al título y lo mantiene como el rival a vencer dentro de la LFA Finsus 2026. El escenario también agrega peso a la previa. Aunque el encuentro había sido contemplado inicialmente en el Estadio Olímpico de Saltillo, la liga actualizó la sede y confirmó que el duelo se jugará en el Jorge Castro Medina, inmueble que Dinos ya utilizó esta temporada.

En el historial reciente, Caudillos también parte con ventaja. Según los registros de Stats LFA, Chihuahua venció a Dinos en los últimos enfrentamientos directos: 24-12 en 2025, 39-8 en 2024 y dos triunfos más en 2023, por 10-0 y 29-19. Para Saltillo, cortar esa racha ante su afición sería mucho más que una victoria: representaría un mensaje directo al resto de la liga. Con Playoffs cada vez más cerca, Dinos necesita hacer valer la localía y demostrar que puede competir contra el mejor equipo del torneo. Caudillos, por su parte, intentará mantener el invicto y afianzarse como el gran candidato al Tazón México. Saltillo tendrá este sábado una prueba de carácter, identidad y contundencia ante el rival que todos quieren derribar.

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