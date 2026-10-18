Santos Laguna Femenil busca dar el golpe ante Toluca y acercarse a la Liguilla del Apertura 2026

Santos Laguna Femenil enfrentará una prueba determinante en su lucha por la Liguilla al visitar a Toluca este lunes, a las 6 de la tarde, en el Estadio Nemesio Diez. El duelo de la Jornada 11 del Apertura 2026 enfrentará a dos equipos que buscan avanzar en el Grupo A. Las Guerreras, dirigidas por Jhonathan Lazcano, ocupan la quinta posición del sector con 15 puntos, producto de cinco victorias y cinco derrotas.

Enfrente estarán las Diablas que marchan terceras con 22 unidades, con siete triunfos, un empate y dos derrotas. Ganar en territorio mexiquense acercaría a las laguneras a la zona de clasificación. Santos registra 13 goles a favor y 20 en contra, una fragilidad que deberá corregir ante el ataque escarlata, que suma 25 tantos. El equipo ha mejorado: sus cinco triunfos representan su mejor cosecha desde el Apertura 2022. Además, suma tres victorias en casa sin recibir gol, frente a Atlante (1-0), Cruz Azul (2-0) y Puebla (1-0). El reto ahora será trasladar esa solidez defensiva a un encuentro como visitante. Durante la pausa por la Fecha FIFA, el plantel trabajó en Territorio Santos Modelo para afinar detalles antes de viajar al Estado de México.

Una de las jugadoras a seguir será Celeste Guevara, autora del gol con el que Santos superó a Puebla en la fecha anterior. También destaca Gineva López, defensora de 19 años incluida en el XI Ideal de la décima fecha, quien suma nueve apariciones y 655 minutos en su primer torneo con las Guerreras. La zaguera aseguró que el grupo confía en conseguir los tres puntos, sin perder de vista la calidad de las Diablas. Del otro lado habrá un ingrediente especial: Edgar Dueñas hará su debut previsto como técnico de Toluca, tras reemplazar a Alberto Toril. El exdefensor heredó un plantel con 25 goles a favor en diez partidos y aspiraciones de Liguilla.

La última vez que se enfrentaron, en el Clausura 2026, Toluca ganó 1-0 en Torreón con gol de Eugénie Le Sommer. Será la ocasión para que Santos busque revancha. El encuentro se transmitirá por ViX y TUDN. Las Guerreras intentarán probar que también pueden sumar fuera de casa ante un rival de jerarquía. La pelea por avanzar promete ser intensa.