Houston domina el SNF: triunfo 20-10 de Texans ante Chiefs que pierden el título de su División

/ 7 diciembre 2025
    Los Texans celebran en Kansas City una victoria clave rumbo a la postemporada. FOTO: AP

Los Texans dieron un golpe de autoridad en Arrowhead y complicaron a unos Chiefs que no encuentran estabilidad ofensiva en la recta final de la temporada

Los Houston Texans firmaron una de sus victorias más importantes del año al derrotar 20-10 a los Chiefs de Kansas City en el Sunday Night Football, un resultado que los mantiene firmes en la carrera por los playoffs y que deja sin posibilidades de un título Divisional al que fuera contendiente de la AFC.

La defensa texana fue la gran figura de la noche, limitando a Patrick Mahomes a menos de 170 yardas aéreas y provocando pérdidas que cambiaron el ritmo del juego.

C.J. Stroud manejó el partido con precisión, lanzó un pase de touchdown a Woody Marks y evitó errores en momentos clave. Houston abrió el marcador con un gol de campo de Ka’imi Fairbairn y amplió la ventaja con una ofensiva sostenida que evidenció las carencias de la defensa de Kansas City.

Los Chiefs no reaccionan y su ofensiva se estanca

Kansas City logró empatar de manera momentánea gracias a una anotación por tierra de Kareem Hunt y un gol de campo de Harrison Butker, pero la reacción quedó ahí. Las fallas de la línea ofensiva, la presión constante de Houston y la falta de sincronía en el ataque volvieron a pasar factura a Mahomes y compañía.

En el último cuarto, Dare Ogunbowale selló la noche con un acarreo de touchdown que amplió la ventaja a doble dígito y dejó sin respuesta a unos Chiefs que viven su temporada más irregular en años.

Implicaciones para la AFC

La victoria impulsa a los Texans en su objetivo de jugar postemporada, mostrando solidez, equilibrio y un nivel competitivo capaz de desafiar a cualquier rival. Para los Chiefs, en cambio, es un golpe durísimo: dejan ir la lucha divisional y ven disminuir sus posibilidades de asegurar un lugar cómodo en la siembra de Playoffs.

Houston convirtió este SNF en una declaración de intenciones, mientras Kansas City enfrenta más dudas que respuestas rumbo al cierre de la campaña.

