Houston domina el SNF: triunfo 20-10 de Texans ante Chiefs que pierden el título de su División

Los Houston Texans firmaron una de sus victorias más importantes del año al derrotar 20-10 a los Chiefs de Kansas City en el Sunday Night Football, un resultado que los mantiene firmes en la carrera por los playoffs y que deja sin posibilidades de un título Divisional al que fuera contendiente de la AFC.

La defensa texana fue la gran figura de la noche, limitando a Patrick Mahomes a menos de 170 yardas aéreas y provocando pérdidas que cambiaron el ritmo del juego.

C.J. Stroud manejó el partido con precisión, lanzó un pase de touchdown a Woody Marks y evitó errores en momentos clave. Houston abrió el marcador con un gol de campo de Ka’imi Fairbairn y amplió la ventaja con una ofensiva sostenida que evidenció las carencias de la defensa de Kansas City.