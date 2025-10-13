Isaac Alarcón fuera de los 49ers: ¿Qué sigue para el mexicano en la NFL?

Fútbol Americano
/ 13 octubre 2025
    Isaac Alarcón fuera de los 49ers: ¿Qué sigue para el mexicano en la NFL?
    El liniero ofensivo mexicano Isaac Alarcón no continuará con los San Francisco 49ers, dejando su futuro en la NFL en suspenso. FOTO: ESPECIAL

Su paso por la liga estadounidense incluyó una breve participación en pretemporada y una suspensión por sustancias prohibidas que marcó un momento clave en su carrera profesional

La etapa de Isaac Alarcón con los 49ers de San Francisco ha llegado a su fin. El equipo de la Bahía anunció que el liniero ofensivo mexicano no seguirá en el roster de prácticas, dejando en suspenso su futuro dentro de la NFL.

Alarcón se unió a los 49ers hace un año, luego de su paso por los Cowboys de Dallas, pero nunca consiguió consolidarse como titular ni tener una participación destacada. A finales de agosto, su situación se complicó tras ser suspendido por el uso de sustancias prohibidas, un episodio que marcó un punto de inflexión en su carrera profesional.

TE PUEDE INTERESAR: Pelea entre Chiefs y Lions: ¿por qué Brian Branch golpeó a JuJu Smith-Schuster?

Durante la pretemporada, Isaac participó en un partido contra los Broncos de Denver, con victoria para los 49ers, pero su actuación fue limitada: estuvo en 29 jugadas del encuentro. Hasta el momento, el jugador no ha emitido declaraciones sobre sus planes futuros en el fútbol americano.

La salida de Alarcón coincide con la liberación de Killian Zierer, otro liniero ofensivo, como parte de los ajustes recientes del equipo que lidera la División Oeste de la NFC.

El recorrido de Isaac en la NFL comenzó gracias al International Player Pathway Program, que llamó la atención de los Cowboys de Dallas. Pese a su desempeño destacado con los Borregos del Tecnológico de Monterrey, su etapa en el equipo texano no tuvo continuidad. “Me cortaron después del training camp y pasé todo el año 2023 fuera de la NFL. Pensé que mi carrera deportiva había terminado”, relató en 2023 a Forbes México.

Instagram

La suspensión por sustancias prohibidas se convirtió en uno de los momentos más difíciles de su trayectoria. Alarcón explicó que el incidente se debió a una proteína que utilizó de manera inadvertida y que contenía una sustancia prohibida. “Estos últimos cinco años han sido los más felices y exigentes de mi vida, tanto física como mentalmente. Mantenerme en forma ha sido una prioridad”, expresó.

Con su salida de los 49ers, Isaac Alarcón enfrenta un panorama incierto en la NFL, mientras considera sus opciones para continuar su carrera en el fútbol americano profesional.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


San Francisco

Organizaciones


NFL
San Francisco 49ers

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las tres instituciones financieras son acusadas por EU de lavado de dinero para el narcotráfico.

Ante investigación en EU, CIBanco, Intercam y Vector ya no operan en México: ABM

La inflación en México se desaceleró a 3.63% en la primera quincena de octubre. Analistas prevén que Banxico reduzca nuevamente la tasa de interés ante los signos de estabilidad en precios.

Inflación en México se desacelera a 3.63% en primera quincena de octubre, más de lo esperado
La Fiscalía de Coahuila sigue integrando la carpeta de investigación y ofrece acompañamiento legal y psicológico a la familia del menor fallecido.

Tragedia en San Pedro: un detenido por la muerte de un niño en primaria
Kira Cousins, de 22 años en Escocia, fingió un embarazo y simuló dar a luz a una muñeca, provocando indignación entre amigos y familiares, quienes creyeron en el engaño durante semanas.

Joven escocesa finge embarazo, hace pasar a muñeco como bebé y anuncia su fallecimiento
Recientemente se cerraron los procesos de registro para varios programas sociales, como la Pensión Mujeres Bienestar y las Becas del Bienestar.

Becas del Bienestar: ¿Quiénes recibirán las tarjetas del Banco del Bienestar en noviembre 2025?
Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el cruce de declaraciones entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

Rechaza Claudia Sheinbaum ataques de EU contra barcos en aguas internacionales
Chauncey Billups, entrenador de los Trail Blazers, enfrenta cargos federales por su presunta participación en un esquema de póquer amañado.

Chauncey Billups y Terry Rozier detenidos por el FBI en una investigación por apuestas ilegales en la NBA
Las alianzas se fracturan y surgen nuevas rivalidades en La Granja VIP 2025

La Granja VIP... ¿Quiénes son los nominados de la segunda semana del reality?