Isaac Alarcón fuera de los 49ers: ¿Qué sigue para el mexicano en la NFL?
Su paso por la liga estadounidense incluyó una breve participación en pretemporada y una suspensión por sustancias prohibidas que marcó un momento clave en su carrera profesional
La etapa de Isaac Alarcón con los 49ers de San Francisco ha llegado a su fin. El equipo de la Bahía anunció que el liniero ofensivo mexicano no seguirá en el roster de prácticas, dejando en suspenso su futuro dentro de la NFL.
Alarcón se unió a los 49ers hace un año, luego de su paso por los Cowboys de Dallas, pero nunca consiguió consolidarse como titular ni tener una participación destacada. A finales de agosto, su situación se complicó tras ser suspendido por el uso de sustancias prohibidas, un episodio que marcó un punto de inflexión en su carrera profesional.
Durante la pretemporada, Isaac participó en un partido contra los Broncos de Denver, con victoria para los 49ers, pero su actuación fue limitada: estuvo en 29 jugadas del encuentro. Hasta el momento, el jugador no ha emitido declaraciones sobre sus planes futuros en el fútbol americano.
La salida de Alarcón coincide con la liberación de Killian Zierer, otro liniero ofensivo, como parte de los ajustes recientes del equipo que lidera la División Oeste de la NFC.
El recorrido de Isaac en la NFL comenzó gracias al International Player Pathway Program, que llamó la atención de los Cowboys de Dallas. Pese a su desempeño destacado con los Borregos del Tecnológico de Monterrey, su etapa en el equipo texano no tuvo continuidad. “Me cortaron después del training camp y pasé todo el año 2023 fuera de la NFL. Pensé que mi carrera deportiva había terminado”, relató en 2023 a Forbes México.
La suspensión por sustancias prohibidas se convirtió en uno de los momentos más difíciles de su trayectoria. Alarcón explicó que el incidente se debió a una proteína que utilizó de manera inadvertida y que contenía una sustancia prohibida. “Estos últimos cinco años han sido los más felices y exigentes de mi vida, tanto física como mentalmente. Mantenerme en forma ha sido una prioridad”, expresó.
Con su salida de los 49ers, Isaac Alarcón enfrenta un panorama incierto en la NFL, mientras considera sus opciones para continuar su carrera en el fútbol americano profesional.