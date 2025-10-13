Isaac Alarcón fuera de los 49ers: ¿Qué sigue para el mexicano en la NFL?

La etapa de Isaac Alarcón con los 49ers de San Francisco ha llegado a su fin. El equipo de la Bahía anunció que el liniero ofensivo mexicano no seguirá en el roster de prácticas, dejando en suspenso su futuro dentro de la NFL.

Alarcón se unió a los 49ers hace un año, luego de su paso por los Cowboys de Dallas, pero nunca consiguió consolidarse como titular ni tener una participación destacada. A finales de agosto, su situación se complicó tras ser suspendido por el uso de sustancias prohibidas, un episodio que marcó un punto de inflexión en su carrera profesional.

Durante la pretemporada, Isaac participó en un partido contra los Broncos de Denver, con victoria para los 49ers, pero su actuación fue limitada: estuvo en 29 jugadas del encuentro. Hasta el momento, el jugador no ha emitido declaraciones sobre sus planes futuros en el fútbol americano.