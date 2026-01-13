Ronda divisional NFL 2026: Todos los enfrentamientos y horarios confirmados

La NFL entró en la fase decisiva de los Playoffs y, con la ronda de comodines concluida este lunes, se definieron los primeros equipos que avanzan a la ronda divisional y los enfrentamientos que marcarán el camino hacia el Super Bowl. Con la victoria de los los Texans sobre Steelers, se cerró el último boleto pendiente, dejando claro qué equipos disputarán la siguiente fase. El tramo final de la temporada requiere más que reputación: ganar en enero depende de la ejecución. Proteger al quarterback, evitar pérdidas de balón y cerrar series en zona roja se vuelven elementos determinantes. Además, factores como descanso, viajes, clima y enfrentamientos directos pueden inclinar la balanza. Equipos que dominaron en la temporada regular pueden verse afectados por un error en tercera oportunidad o una jugada grande permitida. TE PUEDE INTERESAR: Amigos por la Montaña: el proyecto de Rocío Crespo que une senderismo y acción solidaria Resultados de la ronda de comodines La ronda de comodines dejó definidos a los equipos que avanzan, con resultados cerrados en varias llaves: Sábado 10 de enero: Rams 34-31 Panthers, Packers 27-31 Bears Domingo 11 de enero: Bills 27-24 Jaguars, 49ers 23-19 Eagles, Chargers 3-16 Patriots Lunes 12 de enero: Texans 30-6 Steelers Con estos resultados, los cruces de la ronda divisional comenzaron a tomar forma, dejando enfrentamientos de alto nivel tanto en la AFC como en la NFC.

Cruces de la ronda divisional En la AFC, los Broncos de Denver, como equipo con mejor siembra, enfrentarán a los Bills de Buffalo el sábado 17 de enero a las 15:30 horas, tiempo del centro de México. El domingo 18, los Patriots de Nueva Inglaterra recibirán a los Texans de Houston a las 14:00 horas. En la NFC, el sábado 17 los 49ers de San Francisco se medirán contra los Seahawks de Seattle a las 19:00 horas. El domingo 18, los Rams de Los Ángeles visitarán a los Bears de Chicago a las 17:30 horas. La programación refleja la lógica de las siembras: los equipos mejor posicionados enfrentan a los de menor rango que avanzaron, mientras que el resto se acomoda en el otro duelo.

Fechas y transmisiones Los partidos de la ronda divisional se jugarán entre el sábado 17 y domingo 18 de enero. En México, los juegos se transmitirán en vivo a través de ESPN, Disney+, FOX Sports y los canales de Televisa. La asignación de señales se confirma días antes de cada partido, por lo que es recomendable revisar la programación oficial para no perder ningún encuentro. Además, los partidos estarán disponibles en plataformas de streaming como NFL Game Pass y DAZN, que permiten seguir los encuentros en vivo o bajo demanda, muchas veces con narración en español y acceso desde distintos dispositivos. Esta opción se ha vuelto cada vez más utilizada por aficionados que buscan flexibilidad para seguir los Playoffs sin depender de la señal de televisión tradicional.