Lando Norris gana el GP de Brasil 2025 y se afianza como líder del campeonato

Lando Norris firmó uno de sus fines de semana más sólidos de la temporada al conquistar el Gran Premio de São Paulo 2025, en el Autódromo José Carlos Pace, donde controló la carrera de punta a punta para llevarse una victoria clave en la lucha directa por el Campeonato Mundial de Pilotos.

El británico amplió su ventaja en la cima, reforzando el momento que atraviesa McLaren en esta recta final del calendario.

DOMINIO DESDE LA POLE

Norris arrancó el fin de semana marcando el ritmo desde la clasificación, en la que se quedó con la pole position gracias a una vuelta rápida que dejó sin respuesta a sus rivales.

Ese control se trasladó al domingo, donde gestionó neumáticos, ritmo y estrategias sin dar margen para algún ataque real en la pista.