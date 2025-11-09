Lando Norris gana el GP de Brasil 2025 y se afianza como líder del campeonato
El piloto británico dominó de principio a fin en Interlagos y amplió su ventaja en la pelea por el título mundial ante Oscar Piastri y Max Verstappen
Lando Norris firmó uno de sus fines de semana más sólidos de la temporada al conquistar el Gran Premio de São Paulo 2025, en el Autódromo José Carlos Pace, donde controló la carrera de punta a punta para llevarse una victoria clave en la lucha directa por el Campeonato Mundial de Pilotos.
El británico amplió su ventaja en la cima, reforzando el momento que atraviesa McLaren en esta recta final del calendario.
DOMINIO DESDE LA POLE
Norris arrancó el fin de semana marcando el ritmo desde la clasificación, en la que se quedó con la pole position gracias a una vuelta rápida que dejó sin respuesta a sus rivales.
Ese control se trasladó al domingo, donde gestionó neumáticos, ritmo y estrategias sin dar margen para algún ataque real en la pista.
La victoria le permite a Norris afianzarse como líder del campeonato y mantener una distancia importante que podría ser determinante en las últimas paradas del año.
PODIO JOVEN Y COMPETITIVO
El segundo puesto fue para Kimi Antonelli, quien logró su mejor resultado en la Fórmula 1 y se consolidó como una de las revelaciones de la temporada con Mercedes.
Max Verstappen, por su parte, completó el podio tras una remontada notable desde el fondo de la parrilla, demostrando que sigue siendo pieza clave en cualquier escenario.
Oscar Piastri, principal perseguidor de Norris en la pelea por el título, finalizó quinto luego de una penalización que complicó su domingo y que representa un duro golpe en sus aspiraciones.
IMPLICACIONES PARA EL CAMPEONATO
Con este resultado, Norris aumenta a más de 20 puntos su ventaja sobre Piastri, un margen que, sin ser definitivo, lo coloca con un escenario favorable rumbo al cierre de la temporada.
McLaren, por su parte, continúa mostrando equilibrio y evolución en todas las áreas, posicionándose como la escudería más consistente del momento, algo que ni Red Bull ni Mercedes han logrado sostener carrera tras carrera.