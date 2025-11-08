¡Cruzazulearon!: Pumas vence a Cruz Azul y se mete al Play-In del Apertura 2025

En una noche llena de intensidad y emociones en el Estadio Cuauhtémoc, los Pumas lograron una remontada memorable al vencer 3-2 a Cruz Azul, resultado que les permitió asegurar su lugar en el Play-In del Apertura 2025. El conjunto universitario, dirigido por Efraín Juárez, mostró carácter en los minutos finales para revertir un marcador adverso y mantener viva su temporada.

El partido comenzó con un ritmo vertiginoso. Apenas al minuto 5, Jorge Ruvalcaba abrió el marcador con un disparo cruzado tras una jugada colectiva por la banda derecha. Sin embargo, la ventaja auriazul se esfumó rápidamente. Gabriel “Toro” Fernández, exjugador universitario, apareció al 12’ con un certero cabezazo para empatar y repitió al 18’, aprovechando un rebote dentro del área para poner adelante a La Máquina. El dominio celeste hacía pensar en un cierre de torneo perfecto para los dirigidos por Martín Anselmi, mientras los felinos se veían superados.

El panorama cambió radicalmente en la segunda mitad. La expulsión de Lorenzo Faravelli al minuto 65 abrió una ventana de esperanza para los universitarios, que adelantaron líneas y comenzaron a presionar con insistencia. La recompensa llegó al 79’, cuando Álvaro Angulo igualó el marcador con una definición precisa frente al arquero.

El dramatismo alcanzó su punto máximo minutos después. Una falta sobre Adalberto Carrasquilla dentro del área fue sancionada con penal, y aunque el cobro parecía inminente, fue Alan Medina quien se convirtió en el héroe inesperado. El mediocampista apareció al 85’ para conectar un cabezazo impecable tras un tiro de esquina, firmando el 3-2 definitivo que desató la celebración en el banquillo auriazul.