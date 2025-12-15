Lesiones de Patrick Mahomes y Micah Parsons marcan una Semana 15 caótica en la NFL

Fútbol Americano
/ 15 diciembre 2025
    Lesiones de Patrick Mahomes y Micah Parsons marcan una Semana 15 caótica en la NFL
    Patrick Mahomes sale del campo tras lesionarse la rodilla izquierda en la derrota de los Chiefs de Kansas City ante los Chargers de Los Ángeles. FOTO: AP

El cierre de esta semana ofreció remontadas y duelos decisivos así como dos bajas que alteran de forma directa el rumbo de sus equipos y el cierre de la temporada

La Semana 15 de la NFL dejó remontadas, partidos cerrados y movimientos importantes en la carrera por los playoffs, pero todo quedó en segundo plano por dos escenas que cambiaron el tono del domingo: las lesiones de Patrick Mahomes y Micah Parsons, ocurridas con pocas horas de diferencia y con un impacto directo en sus equipos y en la liga.

Primero fue Mahomes. El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City se lesionó la rodilla izquierda en los minutos finales de la derrota 16-13 ante los Chargers de Los Ángeles, un resultado que además cortó una racha de diez clasificaciones consecutivas a los playoffs y siete apariciones seguidas en el juego de campeonato de la AFC. Más tarde se confirmó la rotura del ligamento anterior cruzado. El propio Mahomes reaccionó en redes sociales con un mensaje de agradecimiento y optimismo, aunque reconoció el golpe emocional que implica una lesión de ese tipo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Fechas confirmadas!: Clausura 2026 arrancará el 9 de enero y terminará antes del Mundial 2026

Horas después, Micah Parsons también salió del campo sujetándose la rodilla izquierda. Una persona con conocimiento del caso indicó a The Associated Press que se teme una rotura de ligamento cruzado anterior, aunque el diagnóstico final aún depende de estudios médicos. “Estoy enfermo”, escribió Parsons en un mensaje de texto. Su entrenador, Matt LaFleur, fue escueto al ser cuestionado: “No se ve bien”.

La ausencia de Parsons representa un problema serio para los Packers de Green Bay, que cayeron 34-26 ante Denver y quedaron medio juego detrás de los Bears de Chicago en la NFC Norte. El defensivo se lesionó cuando estaba a punto de llegar a otra captura y, sin él, el margen de error para Green Bay se reduce de forma notable de cara al duelo directo ante Chicago.

Mientras tanto, el resto de la jornada ofreció partidos con guiones inesperados. Philip Rivers, a los 44 años, volvió a iniciar un juego tras casi cinco años y llevó a los Colts de Indianápolis a pelear un partido que perdían por dos anotaciones, aunque Jason Myers selló el triunfo 18-16 de los Seahawks de Seattle con un gol de campo de 56 yardas.

El actual MVP, Josh Allen, encabezó la reacción de los Bills de Buffalo desde un 21-0 en contra para vencer 35-31 a Nueva Inglaterra, cortando una racha de diez triunfos de los Patriots. También hubo remontada de los Saints de Nueva Orleans, guiados por el novato Tyler Shough, y victoria de los Rams de Los Ángeles sobre Detroit, aunque con la baja de Davante Adams por lesión muscular.

Aun con ese contexto, el balance final del domingo quedó marcado por Mahomes y Parsons. Ambos enfrentan rehabilitaciones largas, con tiempos habituales de regreso entre nueve y doce meses. Casos como los de Adrian Peterson o Carson Wentz muestran que el retorno es posible, pero el camino será exigente. La liga, mientras tanto, deberá seguir adelante sin dos de sus figuras más influyentes.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


Kansas City

Personajes


Patrick Mahomes

Organizaciones


NFL
Kansas City Chiefs
Green Bay Packers

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las obras para reconfigurar áreas urbanas en pro del Mundial 2026 son realizadas con el erario público, sin embargo también actividades de la propia Federación.

FIFA logró convenios ‘más que leoninos’ con gobiernos de CDMX y Monterrey para Mundial 2026: Reforma
Un quinto fue detenido en Nueva Orleans mientras planeaba otro atentado, según el jefe del FBI.

FBI detiene una célula pro palestina que planeaba un ataque terrorista para la víspera de Año Nuevo
Los hechos se registraron la tarde del domingo en el municipio de Apodaca, Nuevo León, presuntamente debido al exceso de velocidad y el pavimento resbaladizo

IMSS confirma 58 lesionados por la volcadura de camión en NL
El mandamiento judicial había sido girado por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Gertz le retiró la orden de aprehensión a Raúl Rocha antes de dejar la FGR
Elementos de seguridad mantienen presencia reforzada en las inmediaciones de la playa de Bondi, en Sídney, tras el ataque armado ocurrido durante una celebración de Janucá que dejó decenas de víctimas.

Autoridades australianas identifican a padre e hijo como responsables del atentado en la playa de Bondi.

Spotify sufrió una caída global este 15 de diciembre de 2025. Usuarios reportaron fallas en la app, el servidor y la reproducción de música en varios países.

¿Se cayó Spotify?... Usuarios reportan caída de la plataforma de música
El bicampeonato del Toluca en el Apertura 2025 lo colocó a la altura de Chivas en títulos de Liga MX.

¿Más grande que Chivas?... Toluca iguala al Guadalajara como el segundo equipo con más campeonatos en Liga Mx
Las autoridades investigan un aparente homicidio tras localizar heridas de arma blanca en ambos cuerpos, mientras un familiar es interrogado.

Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y su esposa en su residencia de Los Ángeles