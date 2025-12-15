Lesiones de Patrick Mahomes y Micah Parsons marcan una Semana 15 caótica en la NFL
El cierre de esta semana ofreció remontadas y duelos decisivos así como dos bajas que alteran de forma directa el rumbo de sus equipos y el cierre de la temporada
La Semana 15 de la NFL dejó remontadas, partidos cerrados y movimientos importantes en la carrera por los playoffs, pero todo quedó en segundo plano por dos escenas que cambiaron el tono del domingo: las lesiones de Patrick Mahomes y Micah Parsons, ocurridas con pocas horas de diferencia y con un impacto directo en sus equipos y en la liga.
Primero fue Mahomes. El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City se lesionó la rodilla izquierda en los minutos finales de la derrota 16-13 ante los Chargers de Los Ángeles, un resultado que además cortó una racha de diez clasificaciones consecutivas a los playoffs y siete apariciones seguidas en el juego de campeonato de la AFC. Más tarde se confirmó la rotura del ligamento anterior cruzado. El propio Mahomes reaccionó en redes sociales con un mensaje de agradecimiento y optimismo, aunque reconoció el golpe emocional que implica una lesión de ese tipo.
Horas después, Micah Parsons también salió del campo sujetándose la rodilla izquierda. Una persona con conocimiento del caso indicó a The Associated Press que se teme una rotura de ligamento cruzado anterior, aunque el diagnóstico final aún depende de estudios médicos. “Estoy enfermo”, escribió Parsons en un mensaje de texto. Su entrenador, Matt LaFleur, fue escueto al ser cuestionado: “No se ve bien”.
La ausencia de Parsons representa un problema serio para los Packers de Green Bay, que cayeron 34-26 ante Denver y quedaron medio juego detrás de los Bears de Chicago en la NFC Norte. El defensivo se lesionó cuando estaba a punto de llegar a otra captura y, sin él, el margen de error para Green Bay se reduce de forma notable de cara al duelo directo ante Chicago.
Mientras tanto, el resto de la jornada ofreció partidos con guiones inesperados. Philip Rivers, a los 44 años, volvió a iniciar un juego tras casi cinco años y llevó a los Colts de Indianápolis a pelear un partido que perdían por dos anotaciones, aunque Jason Myers selló el triunfo 18-16 de los Seahawks de Seattle con un gol de campo de 56 yardas.
El actual MVP, Josh Allen, encabezó la reacción de los Bills de Buffalo desde un 21-0 en contra para vencer 35-31 a Nueva Inglaterra, cortando una racha de diez triunfos de los Patriots. También hubo remontada de los Saints de Nueva Orleans, guiados por el novato Tyler Shough, y victoria de los Rams de Los Ángeles sobre Detroit, aunque con la baja de Davante Adams por lesión muscular.
Aun con ese contexto, el balance final del domingo quedó marcado por Mahomes y Parsons. Ambos enfrentan rehabilitaciones largas, con tiempos habituales de regreso entre nueve y doce meses. Casos como los de Adrian Peterson o Carson Wentz muestran que el retorno es posible, pero el camino será exigente. La liga, mientras tanto, deberá seguir adelante sin dos de sus figuras más influyentes.