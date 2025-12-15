Lesiones de Patrick Mahomes y Micah Parsons marcan una Semana 15 caótica en la NFL

La Semana 15 de la NFL dejó remontadas, partidos cerrados y movimientos importantes en la carrera por los playoffs, pero todo quedó en segundo plano por dos escenas que cambiaron el tono del domingo: las lesiones de Patrick Mahomes y Micah Parsons, ocurridas con pocas horas de diferencia y con un impacto directo en sus equipos y en la liga.

Primero fue Mahomes. El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City se lesionó la rodilla izquierda en los minutos finales de la derrota 16-13 ante los Chargers de Los Ángeles, un resultado que además cortó una racha de diez clasificaciones consecutivas a los playoffs y siete apariciones seguidas en el juego de campeonato de la AFC. Más tarde se confirmó la rotura del ligamento anterior cruzado. El propio Mahomes reaccionó en redes sociales con un mensaje de agradecimiento y optimismo, aunque reconoció el golpe emocional que implica una lesión de ese tipo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Fechas confirmadas!: Clausura 2026 arrancará el 9 de enero y terminará antes del Mundial 2026

Horas después, Micah Parsons también salió del campo sujetándose la rodilla izquierda. Una persona con conocimiento del caso indicó a The Associated Press que se teme una rotura de ligamento cruzado anterior, aunque el diagnóstico final aún depende de estudios médicos. “Estoy enfermo”, escribió Parsons en un mensaje de texto. Su entrenador, Matt LaFleur, fue escueto al ser cuestionado: “No se ve bien”.