Lions quedan eliminados tras caer ante Vikings en la Semana 17

Los Lions de Detroit vieron cerrarse su camino en la temporada 2025 de la NFL tras caer 23-10 frente a los Vikings de Minnesota en el U.S. Bank Stadium, un resultado que terminó por dejarlos sin margen de maniobra en la lucha por un lugar en los playoffs. El equipo de Míchigan estaba obligado a ganar este encuentro y también el de la Semana 18 para mantener vivas sus opciones, como lo había logrado en las dos campañas anteriores, pero el primer paso no se concretó.

La derrota tuvo un peso especial para la afición de Detroit, que llegó al cierre del calendario regular con la expectativa de ver a su equipo disputar una tercera postemporada consecutiva, algo que la franquicia no consigue desde 1954. Además, el resultado favoreció indirectamente a los Green Bay Packers, quienes aseguraron su pase y se preparan para enfrentar a los Baltimore Ravens.

TE PUEDE INTERESAR: Tommy Hilfiger viste la nueva etapa de Checo Pérez con Cadillac

El partido comenzó con un desarrollo parejo, aunque fueron los Vikings de Minnesota quienes lograron capitalizar primero. En los minutos finales del primer cuarto, Aaron Jones Sr. encontró un espacio por el centro de la línea defensiva y recorrió cuatro yardas para llegar a la zona de anotación, dando a los locales la ventaja inicial.