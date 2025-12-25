Lions quedan eliminados tras caer ante Vikings en la Semana 17
El equipo visitante necesitaba la victoria para mantenerse con vida en la carrera por los playoffs, pero Minnesota controló el cierre del partido y sentenció el resultado en el último cuarto
Los Lions de Detroit vieron cerrarse su camino en la temporada 2025 de la NFL tras caer 23-10 frente a los Vikings de Minnesota en el U.S. Bank Stadium, un resultado que terminó por dejarlos sin margen de maniobra en la lucha por un lugar en los playoffs. El equipo de Míchigan estaba obligado a ganar este encuentro y también el de la Semana 18 para mantener vivas sus opciones, como lo había logrado en las dos campañas anteriores, pero el primer paso no se concretó.
La derrota tuvo un peso especial para la afición de Detroit, que llegó al cierre del calendario regular con la expectativa de ver a su equipo disputar una tercera postemporada consecutiva, algo que la franquicia no consigue desde 1954. Además, el resultado favoreció indirectamente a los Green Bay Packers, quienes aseguraron su pase y se preparan para enfrentar a los Baltimore Ravens.
El partido comenzó con un desarrollo parejo, aunque fueron los Vikings de Minnesota quienes lograron capitalizar primero. En los minutos finales del primer cuarto, Aaron Jones Sr. encontró un espacio por el centro de la línea defensiva y recorrió cuatro yardas para llegar a la zona de anotación, dando a los locales la ventaja inicial.
Los Lions de Detroit respondieron antes del descanso. El mariscal Jared Goff conectó un pase preciso que Isaac TeSlaa bajó con un salto oportuno dentro de las diagonales, lo que permitió igualar el marcador y mantener la tensión de un duelo que, hasta ese momento, se mantenía abierto.
Tras el medio tiempo, Minnesota recuperó el control con el juego de equipos especiales. Will Reichard acertó un gol de campo de 52 yardas para devolver la ventaja a los locales y, ya en el cierre del tercer cuarto, volvió a aparecer con un envío aún más largo, esta vez de 56 yardas, que amplió la diferencia y obligó a Detroit a remar contracorriente.
Aunque los Vikings de Minnesota llegaron a este compromiso sin posibilidades de avanzar a playoffs, el equipo jugó con orden y aprovechó cada oportunidad. En contraste, los Lions de Detroit, conscientes de la urgencia, buscaron reaccionar en el último periodo. Jake Bates acercó a su equipo con un gol de campo de 48 yardas cuando restaban 4:39 en el reloj, encendiendo una breve esperanza.
Sin embargo, la respuesta de Minnesota fue inmediata. Jordan Addison recibió un pase profundo para touchdown que terminó por inclinar el partido y disipar cualquier intento de reacción visitante. Ya en los minutos finales, Will Reichard selló su noche con un gol de campo de 42 yardas, estableciendo el marcador definitivo.
Con este resultado, los Lions de Detroit quedaron oficialmente eliminados, mientras que los Vikings de Minnesota cerraron su participación en casa con una victoria que, aunque sin impacto en la clasificación, marcó el desenlace de la temporada para uno de sus rivales directos.