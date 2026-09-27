¡Locura en el Maracaná! Ravens vencen 34-31 a Cowboys con patada de Tyler Loop al último segundo
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Lamar Jackson puso a Baltimore en posición de ganar y su pateador respondió desde 56 yardas para definir un histórico juego de la NFL en Río
El Maracaná vivió un cierre de película en el debut de la NFL en Río de Janeiro. Los Ravens de Baltimore derrotaron 34-31 a los Cowboys de Dallas este domingo, gracias a un gol de campo de 56 yardas de Tyler Loop con un segundo en el reloj, para dejar a Baltimore 2-1 y a Dallas 1-2.
Baltimore tomó ventaja 31-28 con 1:34 por jugar, cuando Lamar Jackson encontró a Matt Hibner para un touchdown de dos yardas. Dallas respondió: Dak Prescott condujo a los Cowboys a zona roja y Brandon Aubrey convirtió un gol de campo de 23 yardas con 10 segundos restantes para empatar 31-31.
Cuando parecía inevitable el tiempo extra, Jackson conectó un pase de 27 yardas con Zay Flowers hasta la yarda 38 de Dallas. Tras pedir tiempo fuera, los Ravens dejaron la responsabilidad en Loop, quien acertó desde 56 yardas cuando quedaba un segundo y selló la victoria.
Jackson terminó con 15 pases completos en 20 intentos, 186 yardas, dos touchdowns y sin intercepción, además de 50 yardas por tierra. Derrick Henry sumó 89 yardas en 26 acarreos y dos anotaciones, mientras Flowers encabezó a Baltimore con cinco atrapadas para 84 yardas.
Dallas produjo más yardas, 415 contra 378, pero no capitalizó esa ventaja. Prescott lanzó para 276 yardas y un touchdown; CeeDee Lamb registró 112 por recepción y Javonte Williams aportó 98 por tierra y una anotación. Los Cowboys perdieron el único balón del encuentro, mientras Baltimore no cometió entregas.
La patada tuvo un componente de revancha para Loop. En enero había fallado un intento de 44 yardas en la última jugada contra Pittsburgh, error que dejó a Baltimore fuera de los Playoffs de 2025. Nueve meses después, el pateador quedó del lado opuesto de la historia.
El triunfo también quedó ligado a la expansión internacional de la NFL: Ravens y Cowboys protagonizaron el primer partido de temporada regular de la liga en Río de Janeiro, dentro del Maracaná, escenario mundialista que esta vez terminó con una definición de último segundo a favor de Baltimore.