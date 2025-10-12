Los Bills buscan que Falcons pague los platos rotos en Monday Night Football
Desde el 2013, Atlanta ha jugado en 10 lunes por la noche y solamente 2 lo ha hecho como local. Es su primer aparición desde el 2018 y segunda en el estadio Mercedes Benz.
La NFL nos presenta de nuevo una doble cartelera para el clásico Lunes por la Noche y así cerrar la Semana 6 de la temporada. Unos heridos Bills de Búfalo llegan al Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, ostentando un récord de 4-1 y como favoritos por 4.5 puntos. La línea de altas y bajas se encuentra en 50.
La semana pasada, bajo los reflectores del domingo por la noche en primetime, los New England Patriots le propinaron su primera derrota de la temporada a Buffalo con un marcador de 23-20, a pesar de que llegaron a ese partido como favoritos por más de 6 puntos. Históricamente, los Bills han respondido bien tras una derrota en temporada regular, con un récord de 22-6 desde el inicio de la temporada 2019 en este tipo de partidos.
Por otro lado, los locales vienen de su semana de descanso y tienen su récord en 0.500, con 2 victorias y 2 derrotas, una de ellas muy escandalosa cuando las Panteras de Carolina los dejaron en cero. Los Falcons son #6 en yardas netas de toda la liga, muy cerca de Detroit y Green Bay. Además, sin hacer mucho ruido, son #1 a la defensiva en yardas por partido y #3 en yardas por jugada, con 244 y 4.7 respectivamente; permiten conversiones en tercer down solamente el 34% de las veces. Esta defensiva tendrá una prueba dura, ya que Bills es #3 en yardas por partido a la ofensiva, #6 en yardas por jugada y #3 en puntos por partido, promediando más de 30.
En la sección de lesiones, como ha sido en gran parte de la temporada, hay movimientos importantes. Los Bills no contarán con el linebacker Matt Milano (pectoral) y han colocado al tackle defensivo T.J. Sanders y al safety Damar Hamlin en la lista de lesionados. Los Falcons no contarán con el receptor abierto Darnell Mooney, ya que ha sido descartado debido a una lesión en el tendón de la corva, lo que podría afectar significativamente su juego de pases profundos. Se espera que el esquinero de los Falcons, A.J. Terrell, regrese tras perderse tiempo por una lesión en el tendón de la corva, lo que reforzará la defensa secundaria que enfrenta a Josh Allen. Con Mooney de baja, la ofensiva de Atlanta probablemente se apoyará aún más en el corredor Bijan Robinson, quien ha destacado tanto corriendo como recibiendo.
Se espera un partido cerrado, con enfoque en establecer el ataque terrestre, ya que ambos equipos tienen números altos al defender la carrera. También se prevé un ambiente electrizante con el apoyo local haciéndose sentir, por lo que en este partido iré con doble pick: Falcons +4.5 y bajas de 50.
Bills @ Falcons +4.5 , 50