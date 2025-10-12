Los Bills buscan que Falcons pague los platos rotos en Monday Night Football

La NFL nos presenta de nuevo una doble cartelera para el clásico Lunes por la Noche y así cerrar la Semana 6 de la temporada. Unos heridos Bills de Búfalo llegan al Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, ostentando un récord de 4-1 y como favoritos por 4.5 puntos. La línea de altas y bajas se encuentra en 50. La semana pasada, bajo los reflectores del domingo por la noche en primetime, los New England Patriots le propinaron su primera derrota de la temporada a Buffalo con un marcador de 23-20, a pesar de que llegaron a ese partido como favoritos por más de 6 puntos. Históricamente, los Bills han respondido bien tras una derrota en temporada regular, con un récord de 22-6 desde el inicio de la temporada 2019 en este tipo de partidos. TE PUEDE INTERESAR: Alex Palou revela que McLaren temía ‘inflar el ego’ de Pato O’Ward con su aparición en el videojuego de F1

Por otro lado, los locales vienen de su semana de descanso y tienen su récord en 0.500, con 2 victorias y 2 derrotas, una de ellas muy escandalosa cuando las Panteras de Carolina los dejaron en cero. Los Falcons son #6 en yardas netas de toda la liga, muy cerca de Detroit y Green Bay. Además, sin hacer mucho ruido, son #1 a la defensiva en yardas por partido y #3 en yardas por jugada, con 244 y 4.7 respectivamente; permiten conversiones en tercer down solamente el 34% de las veces. Esta defensiva tendrá una prueba dura, ya que Bills es #3 en yardas por partido a la ofensiva, #6 en yardas por jugada y #3 en puntos por partido, promediando más de 30.