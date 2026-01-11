Pumas deja ir el triunfo en CU y empata 1-1 ante Querétaro en su debut del Clausura 2026

Los Pumas de la UNAM iniciaron el Torneo Clausura 2026 con un empate 1-1 ante los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que dejó sensaciones encontradas para el conjunto auriazul, que fue superior en varios pasajes del encuentro pero no logró reflejarlo en el marcador.

El partido también marcó el debut oficial de Juninho, César Garza, Jordan Carrillo y Robert Morales con la camiseta universitaria. Desde el arranque, Pumas tomó la iniciativa y se adueñó de la posesión del balón, presionando a un Querétaro que optó por replegarse y esperar errores para intentar salir al contragolpe. Sin embargo, pese al dominio territorial y a la constante presencia en campo rival, el equipo dirigido por Efraín Juárez careció de contundencia en los primeros 45 minutos.

Jordan Carrillo fue el futbolista más activo del cuadro local durante la primera mitad. El mediocampista mexicano generó peligro con un par de disparos desde media distancia y algunos cambios de juego que intentaron romper el orden defensivo de los Gallos, aunque sin éxito en la definición. Pumas se fue al descanso con mayor control del juego, pero sin ventaja en el marcador.