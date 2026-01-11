Pumas deja ir el triunfo en CU y empata 1-1 ante Querétaro en su debut del Clausura 2026
El conjunto universitario se adelantó en el segundo tiempo, pero no sostuvo la ventaja y terminó igualando 1-1 ante Querétaro en el Olímpico Universitario
Los Pumas de la UNAM iniciaron el Torneo Clausura 2026 con un empate 1-1 ante los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que dejó sensaciones encontradas para el conjunto auriazul, que fue superior en varios pasajes del encuentro pero no logró reflejarlo en el marcador.
El partido también marcó el debut oficial de Juninho, César Garza, Jordan Carrillo y Robert Morales con la camiseta universitaria. Desde el arranque, Pumas tomó la iniciativa y se adueñó de la posesión del balón, presionando a un Querétaro que optó por replegarse y esperar errores para intentar salir al contragolpe. Sin embargo, pese al dominio territorial y a la constante presencia en campo rival, el equipo dirigido por Efraín Juárez careció de contundencia en los primeros 45 minutos.
Jordan Carrillo fue el futbolista más activo del cuadro local durante la primera mitad. El mediocampista mexicano generó peligro con un par de disparos desde media distancia y algunos cambios de juego que intentaron romper el orden defensivo de los Gallos, aunque sin éxito en la definición. Pumas se fue al descanso con mayor control del juego, pero sin ventaja en el marcador.
El gol universitario llegó al inicio del segundo tiempo. Al minuto 52, Adalberto “Coco” Carrasquilla aprovechó un espacio fuera del área y sacó un disparo potente que superó al arquero Guillermo Allison para el 1-0. La anotación significó el primer gol del mediocampista panameño con Pumas en Liga MX desde el 5 de abril de 2025, cuando marcó ante Cruz Azul.
Tras el tanto, el encuentro perdió ritmo y Querétaro encontró su oportunidad a partir de un error en la salida de José Luis Caicedo. La jugada inició con la recuperación del balón por parte de los visitantes, Santiago Homenchenko enlazó con Jean Unjanque, quien desbordó y asistió a Mateo Coronel. El delantero argentino, que había ingresado de cambio al minuto 60, definió al poste inferior izquierdo para vencer a Keylor Navas y empatar el partido al 71’.
El propio Caicedo fue sustituido poco después y recibió abucheos al abandonar el campo. Pumas buscó el gol del triunfo en los minutos finales, pero no encontró claridad. Con el empate, los universitarios dejaron ir puntos en casa en su presentación del Clausura 2026 y ahora se preparan para visitar a Tigres, subcampeón del torneo, en la Jornada 2, programada para el miércoles 14 de enero.