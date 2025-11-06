Daddy Yankee y Bizarrap encabezarán el show de medio tiempo en el juego de la NFL en Madrid

La NFL prepara un evento histórico para su desembarco oficial en España.

El 16 de noviembre de 2025, el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid será sede del primer partido de temporada regular en territorio español, cuando los Commanders de Washington se enfrenten a los Dolphins de Miami.

Y para hacerlo aún más memorable, la liga confirmó que el show de medio tiempo estará encabezado por Daddy Yankee y el productor argentino Bizarrap, dos de las figuras más influyentes de la música urbana en la última década.

EL BERNABÉU, ESCENARIO GLOBAL

La elección del Bernabéu responde a la estrategia de expansión de la NFL en Europa, donde ya tiene presencia en ciudades como Londres y Frankfurt.