MNF Semana 15: ¿romperán Dolphins su mala racha en el frío o Steelers mantendrán el liderato de su División?

Los enrachados Dolphins de Miami (6-7) visitan la Ciudad del Acero para enfrentar a los Steelers de Pittsburgh (7-6) en Lunes por la Noche, para cerrar la Semana 15 de la NFL.

Miami ha ganado cuatro juegos al hilo para mantener vivas las pocas esperanzas que tienen de entrar a la postemporada. Si bien sus últimas tres victorias fueron frente a los Commanders, Saints y Jets, equipos que juntan nueve victorias en la temporada, los Dolphins hicieron más que lo justo para llegar a sus seis triunfos del año. Su marca de 0.86 yardas netas por jugada en esos partidos es una enorme mejoría frente al -0.70 que tenían antes de iniciar esta reciente racha frente a los Bills.

La temporada de De’Von Achane ha sido fabulosa. Lidera la liga en yardas por acarreo (5.8) y la ofensiva terrestre de los de Florida es la número tres en EPA por jugada. Por aire, la ofensiva liderada por Tua Tagovailoa ha batallado todo el año. Son número 28 en yardas aéreas por partido y número 25 en EPA por jugada, en lo que ha sido estadísticamente su peor temporada desde que Tua dejó de ser novato.

Defensivamente, permiten casi 140 yardas por tierra por partido a un ritmo de 4.8 yardas por intento y poco más de 200 yardas por aire por partido. Esos números los tienen como una defensiva por debajo del promedio de la liga, pero solo permiten anotación en el 49% de las posesiones rivales en zona roja (cuarta mejor en la liga), lo que ha provocado que solo permitan 22.8 puntos por partido (15° mejor en la liga).

Los Steelers de Pittsburgh, por su lado, vienen de una importante victoria de visita frente a los Ravens, rival divisional con quien pelean el liderato. El triunfo pone a Pittsburgh al frente de la división, quedando cuatro partidos en la temporada regular. Como los Dolphins, Pittsburgh ha tenido una mejoría en sus estadísticas en el último mes, pero no tuvieron el resultado perfecto de Miami en ese periodo.

Los Steelers han batallado toda la temporada para avanzar ofensivamente, tanto por tierra como por aire: 5.2 yardas por jugada ofensiva, apenas 195 yardas por aire por partido y solo 89 yardas por tierra por partido. Los Jets promedian más primeros y diez por partido que los Steelers. Creo que con eso les digo todo sobre los problemas de esta ofensiva.

Aun con eso, los de Pensilvania promedian casi 24 puntos por partido (14° en la liga). Lo anterior se debe a que son Top 5 en anotaciones no ofensivas en la temporada. Y es que ya conocemos a estas defensivas de Mike Tomlin: agresivas, oportunistas y de las que se doblan, pero no se rompen. Permiten puntos, pero no tantas yardas. Son Top 10 en las yardas que sus rivales tienen que conseguir para anotarles un punto.

En esta época del año es importante revisar el clima en los estadios abiertos, sobre todo cuando equipos de ciudades con inviernos más generosos visitan ciudades con inviernos implacables. Los Dolphins viajaron un día antes a Pittsburgh para poder entrenar el sábado por la noche y tratar de aclimatarse a la temperatura de la ciudad, que se pronostica ronde los -7 grados centígrados a la hora de iniciar el partido.

Y es que bajo el mando de Mike McDaniel, Miami va 0-7 en partidos donde la temperatura es menor a 4 grados centígrados. Tua, en su carrera profesional, tampoco ha podido ganar en esas condiciones, con un récord de 0-5.

Las casas de apuestas abrieron con una línea de -3.5 para el equipo local, pero se acomodó en -3 conforme el mercado fue recibiendo información, y creo que es una excelente línea para este partido. El total de puntos abrió en 42 y se ha estacionado en 42.5.