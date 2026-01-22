MVP de la NFL 2025: Josh Allen, McCaffrey, Lawrence, Maye y Stafford, los cinco finalistas

TE PUEDE INTERESAR: Finales de Conferencia NFL: el domingo donde la historia no espera permiso

Josh Allen volvió a ser el eje ofensivo de los Bills de Buffalo , combinando producción aérea y terrestre como pocos quarterbacks en la liga.

Josh Allen, Christian McCaffrey, Trevor Lawrence, Drake Maye y Matthew Stafford fueron los nombres seleccionados tras una temporada regular marcada por récords, eficiencia ofensiva y protagonismo constante en la pelea por los playoffs.

La NFL definió oficialmente a los cinco finalistas al premio Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2025, una lista que combina campañas históricas, liderazgo determinante y un impacto directo en el rumbo competitivo de sus equipos.

El pasador acumuló 3,668 yardas por pase, 25 touchdowns aéreos y añadió 14 anotaciones por tierra, un registro que volvió a colocar a Buffalo en la postemporada y confirmó su estatus como uno de los jugadores más influyentes de la NFL en los últimos años.

Christian McCaffrey firmó otra campaña excepcional con los 49ers de San Francisco, consolidándose como el jugador más versátil de la liga.

El corredor superó las 2,100 yardas totales desde la línea de golpeo, con más de 1,200 por tierra, más de 900 por recepción y 17 touchdowns combinados.

Además, se convirtió en el primer running back en la historia de la franquicia en alcanzar las 100 recepciones en una sola temporada, siendo el motor ofensivo del equipo durante todo el año.

Trevor Lawrence lideró la resurrección competitiva de los Jaguars de Jacksonville, guiándolos al título de la AFC South con 13 triunfos.

El quarterback superó las 4,000 yardas aéreas y lanzó 29 pases de touchdown, mostrando madurez, control del juego y consistencia en momentos clave, factores que fueron decisivos para que Jacksonville regresara a la élite de la conferencia.

Drake Maye protagonizó una de las historias más impactantes del año al frente de los Patriots de Nueva Inglaterra.

El joven mariscal registró un 72 por ciento de pases completos, lideró la NFL en rating de pasador con 113.5, lanzó para 4,394 yardas y 31 touchdowns, y condujo a su equipo a un récord de 14-3, ganando la división y alcanzando la final de conferencia, convirtiéndose en el símbolo de una nueva era en la franquicia.

Matthew Stafford completó una temporada histórica con los Rams de Los Ángeles, liderando la liga en yardas aéreas con 4,707 y en pases de anotación con 46.

Su impacto fue total, guiando a los Rams a una de las mejores campañas de la NFC y obteniendo su primera selección All-Pro, un reconocimiento que muchos consideran el punto más alto de su carrera.