Navidad con rap, ópera y K-pop: así se vivió el show de Snoop Dogg en la NFL 2025

La NFL volvió a apostar por la Navidad como una vitrina distinta para su producto y el resultado fue una jornada que combinó futbol americano, música y una estrategia clara de entretenimiento global. En 2025, el U.S. Bank Stadium no solo albergó uno de los partidos más esperados del calendario, también fue el escenario de un show de medio tiempo que confirmó el cambio de enfoque en las transmisiones de temporada regular, ahora pensadas como eventos integrales.

De la mano de Netflix, la liga presentó un espectáculo encabezado por Snoop Dogg, quien asumió el rol de anfitrión musical con una propuesta que cruzó estilos y generaciones. Lejos de limitarse a un solo género, el rapero californiano construyó un repertorio pensado para una audiencia diversa, con guiños a la tradición navideña y colaboraciones poco habituales en un emparrillado de la NFL.

Uno de los momentos que más conversación generó fue la aparición de Huntrix, el grupo femenino surgido a partir del éxito de la película animada KPop Demon Hunters. Las intérpretes Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes prestan sus voces a los personajes del filme, llevaron al escenario una versión en vivo que marcó su debut formal frente a una audiencia masiva. Su participación evidenció la intención de integrar fenómenos digitales y narrativas animadas al espectáculo deportivo tradicional.