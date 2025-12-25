Navidad con rap, ópera y K-pop: así se vivió el show de Snoop Dogg en la NFL 2025
Con la participación de Huntrix, Lainey Wilson y Andrea Bocelli, la transmisión reforzó la estrategia de convertir los juegos de Navidad en eventos de alcance global
La NFL volvió a apostar por la Navidad como una vitrina distinta para su producto y el resultado fue una jornada que combinó futbol americano, música y una estrategia clara de entretenimiento global. En 2025, el U.S. Bank Stadium no solo albergó uno de los partidos más esperados del calendario, también fue el escenario de un show de medio tiempo que confirmó el cambio de enfoque en las transmisiones de temporada regular, ahora pensadas como eventos integrales.
De la mano de Netflix, la liga presentó un espectáculo encabezado por Snoop Dogg, quien asumió el rol de anfitrión musical con una propuesta que cruzó estilos y generaciones. Lejos de limitarse a un solo género, el rapero californiano construyó un repertorio pensado para una audiencia diversa, con guiños a la tradición navideña y colaboraciones poco habituales en un emparrillado de la NFL.
Uno de los momentos que más conversación generó fue la aparición de Huntrix, el grupo femenino surgido a partir del éxito de la película animada KPop Demon Hunters. Las intérpretes Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes prestan sus voces a los personajes del filme, llevaron al escenario una versión en vivo que marcó su debut formal frente a una audiencia masiva. Su participación evidenció la intención de integrar fenómenos digitales y narrativas animadas al espectáculo deportivo tradicional.
El show avanzó con una estructura pensada para sorprender. Snoop Dogg apareció vestido con un traje rojo, acorde a la fecha, y condujo la presentación entre temas propios y arreglos especiales. Uno de los segmentos más llamativos fue una interpretación coral de My Favorite Things, acompañada por bailarinas de ballet que ocuparon el campo, una imagen poco común en la temporada regular.
La transición al country llegó con Lainey Wilson, quien ingresó al escenario en un trineo blanco para interpretar Santa Claus Is Coming to Town. Su aparición aportó un contraste claro con el hip-hop, pero mantuvo la línea festiva del evento. La mezcla de estilos se convirtió en uno de los ejes de la transmisión, pensada para públicos con intereses distintos, unidos por el contexto navideño.
El tono cambió nuevamente con la participación del tenor italiano Andrea Bocelli, quien compartió escena con su hijo Matteo Bocelli. Ambos ofrecieron una actuación que introdujo un registro más clásico y pausado, generando uno de los momentos más comentados de la noche. La presencia de la dupla reforzó la idea de que el show buscaba trascender el formato habitual del medio tiempo.
Para Netflix, esta fue su segunda Navidad al frente de la transmisión de la NFL. Tras los registros de audiencia obtenidos en 2024, cuando se superaron los 30 millones de espectadores, la plataforma volvió a apostar por un formato que acerca el futbol americano a un público global. La liga, por su parte, encontró en estas fechas una oportunidad para expandir su alcance más allá del juego, consolidando la Navidad como un espacio clave dentro de su calendario mediático.