NFL: Isabel Diaz, una de las once entrenadoras de tiempo completo en la liga
Su historia se remonta a su infancia en Dallas, donde surgió su interés por el deporte que la llevó a formarse como entrenadora y a integrarse en una de las franquicias históricas de la liga
El camino que llevó a Isabel Diaz al fútbol americano comenzó en una mesa de cocina, cuando en su infancia un simple antojo de donas la acercó por primera vez a las páginas deportivas del periódico de su abuelo. Aquella curiosidad inicial pronto se transformó en un interés permanente por la NFL. Con el paso del tiempo, ese hábito familiar la condujo a un espacio que hoy forma parte de su rutina profesional: su tercera temporada con los Colts de Indianapolis como parte de la beca Harriet P. Irsay.
En la organización, Diaz colabora directamente con el coordinador de equipos especiales Brian Mason y el asistente senior Joe Hastings, apoyando la preparación de prácticas y juegos. Los Colts llegan a esta semana con un registro de 8-2, encabezando la AFC Sur antes de enfrentar a Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City (5-5).
La historia de Diaz comenzó en un suburbio de Dallas, donde pasaba los fines de semana con sus abuelos porque su madre, Isabel, trabajaba como azafata. Su abuelo la introdujo a las secciones deportivas mientras compartían desayunos. Con el tiempo, la niña que reconocía a los equipos por sus nombres pasó a seguir programas como Fox NFL Sunday y a pedir permiso para ver el juego nocturno de los domingos.
Su madre no la autorizó a participar en tacleadas y el fútbol bandera aún no era tan común, por lo que Diaz decidió desde muy temprano que quería formarse como entrenadora. En la secundaria se integró a los equipos escolares y después completó su licenciatura en ciencias del deporte y entrenamiento, con especialización en gestión deportiva, en la Universidad Estatal de Oklahoma.
Durante su etapa universitaria tuvo distintos roles con el equipo de fútbol americano. Entre 2021 y 2023 fue asistente de pregrado para la defensa, colaborando con el equipo de práctica, elaborando guiones y revisando jugadas en los días de partido. También trabajó como videógrafa entre 2019 y 2021 para los programas de fútbol americano y fútbol femenino.
Esa disposición a involucrarse la llevó a ocupar un lugar en la mesa del personal defensivo durante su último año. “Hice preguntas y busqué oportunidades”, recordó Diaz, quien afirma que su permanencia en el deporte está sustentada en su gusto por el juego y en la colaboración que exige.
La NFL ha insistido en generar más oportunidades para mujeres y minorías, y el Foro Anual de Mujeres se ha convertido en un punto de encuentro para ese propósito. En cinco años, el número de mujeres en operaciones y entrenamiento ha aumentado 289%, con 358 participantes esta temporada. Diaz forma parte de las 11 entrenadoras a tiempo completo.
Su trayectoria también incluye la Beca de Diversidad de Entrenadores Bill Walsh con los Commanders de Washington en 2022, bajo el entonces entrenador Ron Rivera. Ese paso le permitió integrarse a labores similares a las de un asistente de control de calidad.
En 2023 conoció a Carlie Irsay-Gordon durante el Foro de Mujeres, encuentro que derivó en su llegada a Indianapolis mediante la beca Harriet P. Irsay. Recibir la noticia mientras aún cursaba su último año de universidad fue determinante para ella. Hoy, afirma que formar parte de una organización encabezada por Carlie Irsay-Gordon y sus hermanas le da un valor especial a su presencia en la NFL.