NFL: Isabel Diaz, una de las once entrenadoras de tiempo completo en la liga

El camino que llevó a Isabel Diaz al fútbol americano comenzó en una mesa de cocina, cuando en su infancia un simple antojo de donas la acercó por primera vez a las páginas deportivas del periódico de su abuelo. Aquella curiosidad inicial pronto se transformó en un interés permanente por la NFL. Con el paso del tiempo, ese hábito familiar la condujo a un espacio que hoy forma parte de su rutina profesional: su tercera temporada con los Colts de Indianapolis como parte de la beca Harriet P. Irsay.

En la organización, Diaz colabora directamente con el coordinador de equipos especiales Brian Mason y el asistente senior Joe Hastings, apoyando la preparación de prácticas y juegos. Los Colts llegan a esta semana con un registro de 8-2, encabezando la AFC Sur antes de enfrentar a Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City (5-5).

La historia de Diaz comenzó en un suburbio de Dallas, donde pasaba los fines de semana con sus abuelos porque su madre, Isabel, trabajaba como azafata. Su abuelo la introdujo a las secciones deportivas mientras compartían desayunos. Con el tiempo, la niña que reconocía a los equipos por sus nombres pasó a seguir programas como Fox NFL Sunday y a pedir permiso para ver el juego nocturno de los domingos.