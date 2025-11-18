NFL Acción de Gracias y Navidad 2025: artistas, horarios y partidos confirmados
Jack White, Post Malone y Lil Jon estarán en los escenarios, y las fechas navideñas incluirán los encuentros Cowboys vs Commanders y Lions vs Vikings
La NFL confirmó la programación musical y televisiva para los encuentros del Día de Acción de Gracias y para la jornada del 25 de diciembre, una combinación que vuelve a colocar al futbol americano como uno de los ejes de las celebraciones de fin de año en Estados Unidos y otras regiones.
Para el tradicional jueves de Acción de Gracias, los partidos contarán con espectáculos de medio tiempo encabezados por artistas vinculados a las sedes y a las franquicias participantes. En el duelo entre Lions Detroit y Packers de Green Bay, programado en el Ford Field, el encargado de conducir el show será Jack White, figura del rock y exintegrante de The White Stripes. El músico, originario de Detroit, llevará su propuesta al escenario central del estadio durante el descanso.
El segundo show del día se presentará en Arlington, donde Cowboys de Dallas y Chiefs de Kansas City volverán a compartir uno de los horarios estelares de la jornada. El medio tiempo estará a cargo de Post Malone, quien mantiene una relación cercana con Texas y con los Cowboys. Su participación también marcará el inicio de la campaña Red Kettle Kickoff de The Salvation Army, una iniciativa solidaria que se desarrolla cada año y que utiliza la visibilidad del juego para impulsar la recaudación nacional. El propio Malone destacó su satisfacción por participar en un proyecto que, según señaló, busca generar apoyo a comunidades necesitadas.
El cierre musical del jueves llegará desde Baltimore. En el descanso del enfrentamiento entre Bengals de Cincinnati y Ravens de Baltimore, programado en el M&T Bank Stadium, actuará Lil Jon, responsable del último espectáculo del día. Con ello, la liga mantiene su apuesta por diversificar géneros y escenarios en una fecha que reúne deporte, música y participación social.
LLEGAN LOS ESPERADOS DUELOS DE NAVIDAD
Para la jornada de Navidad, la NFL continuará con su alianza con Netflix, un acuerdo que se dio a conocer en 2024 y que se mantiene activo para la programación de 2025. La plataforma confirmó que transmitirá en exclusiva dos partidos del 25 de diciembre, con acceso disponible para México y América Latina sin restricciones adicionales.
Los encuentros anunciados para esta fecha serán Cowboys vs Commanders, programado a las 12:00 horas, y Lions vs Vikings, que se jugará a las 15:30 horas. Ambos se emitirán en vivo a través del servicio de streaming, que busca posicionar el día festivo como una nueva ventana de audiencia global para la liga.
Con espectáculos musicales y transmisiones especiales, la NFL volverá a colocar al futbol americano en el centro de dos fechas que reúnen tradición deportiva y seguimiento internacional.