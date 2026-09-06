NFL 2026 rompe fronteras: calendario, horarios y sedes de los nueve partidos internacionales

El viaje comenzará el jueves 10 de septiembre en Melbourne. San Francisco 49ers y Los Angeles Rams chocarán a las 6:35 de la tarde, tiempo del centro de México, en el Melbourne Cricket Ground.

La NFL convertirá su temporada 2026 en una vuelta al mundo. La liga disputará nueve partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, cifra récord, y llevará el emparrillado a cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

El encuentro, disponible en Netflix, será el primero de temporada regular de la NFL en Australia y enfrentará a dos rivales del Oeste de la NFC ante cerca de 100 mil espectadores.

La segunda escala será Río de Janeiro. Baltimore Ravens y Dallas Cowboys se medirán el domingo 27 de septiembre, a las 2:25 de la tarde, en el Maracaná.

Lamar Jackson y Derrick Henry encabezarán el ataque de Baltimore ante “La Estrella Solitaria”. En México, la transmisión está prevista por ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.

Después llegará la invasión europea. Londres recibirá tres encuentros consecutivos, todos a las 7:30 de la mañana. Indianapolis Colts enfrentará a Washington Commanders el 4 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium, por Fox Sports y Game Pass.

Philadelphia Eagles chocará con Jacksonville Jaguars el 11 de octubre en el mismo inmueble, por ESPN, Disney+ y Game Pass.

La escala británica concluirá el 18 de octubre en Wembley, donde Houston Texans se encontrará con Jacksonville Jaguars. El duelo podrá verse por Fox Sports Premium, ViX y Game Pass.

Jacksonville volverá a ser el embajador de la NFL en Londres con dos presentaciones consecutivas; la segunda tendrá un ingrediente divisional ante C.J. Stroud y Houston.

París debutará en temporada regular el domingo 25 de octubre. Pittsburgh Steelers y New Orleans Saints jugarán a las 7:30 de la mañana en el Stade de France, con señal de ESPN, Disney+ y Game Pass.

La “Ciudad de la Luz” recibirá a la popular “Cortina de Acero” y a unos Saints que serán locales administrativos en un país ligado a las raíces de Nueva Orleans.

La ruta continuará el 8 de noviembre en Madrid. Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons saltarán al césped del Santiago Bernabéu a las 7:30 de la mañana. Joe Burrow liderará a Cincinnati en un partido anunciado por Fox Sports y Game Pass.

Una semana después, el 15 de noviembre, New England Patriots y Detroit Lions ocuparán la FC Bayern Munich Arena, también a las 7:30, por ESPN, Disney+ y Game Pass.