NFL 2026 rompe fronteras: calendario, horarios y sedes de los nueve partidos internacionales

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    NFL 2026 rompe fronteras: calendario, horarios y sedes de los nueve partidos internacionales
    La NFL disputará nueve encuentros internacionales durante 2026, con paradas en escenarios emblemáticos como el Maracaná, Wembley, el Bernabéu y el Estadio Banorte. FOTO: ESPECIAL

La liga llevará a 16 equipos por cuatro continentes antes de cerrar su histórica gira internacional con el regreso del futbol americano a México

La NFL convertirá su temporada 2026 en una vuelta al mundo. La liga disputará nueve partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, cifra récord, y llevará el emparrillado a cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

Australia, Brasil, Inglaterra, Francia, España, Alemania y México integran la ruta.

El viaje comenzará el jueves 10 de septiembre en Melbourne. San Francisco 49ers y Los Angeles Rams chocarán a las 6:35 de la tarde, tiempo del centro de México, en el Melbourne Cricket Ground.

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El encuentro, disponible en Netflix, será el primero de temporada regular de la NFL en Australia y enfrentará a dos rivales del Oeste de la NFC ante cerca de 100 mil espectadores.

La segunda escala será Río de Janeiro. Baltimore Ravens y Dallas Cowboys se medirán el domingo 27 de septiembre, a las 2:25 de la tarde, en el Maracaná.

Lamar Jackson y Derrick Henry encabezarán el ataque de Baltimore ante “La Estrella Solitaria”. En México, la transmisión está prevista por ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.

Después llegará la invasión europea. Londres recibirá tres encuentros consecutivos, todos a las 7:30 de la mañana. Indianapolis Colts enfrentará a Washington Commanders el 4 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium, por Fox Sports y Game Pass.

Philadelphia Eagles chocará con Jacksonville Jaguars el 11 de octubre en el mismo inmueble, por ESPN, Disney+ y Game Pass.

La escala británica concluirá el 18 de octubre en Wembley, donde Houston Texans se encontrará con Jacksonville Jaguars. El duelo podrá verse por Fox Sports Premium, ViX y Game Pass.

Jacksonville volverá a ser el embajador de la NFL en Londres con dos presentaciones consecutivas; la segunda tendrá un ingrediente divisional ante C.J. Stroud y Houston.

París debutará en temporada regular el domingo 25 de octubre. Pittsburgh Steelers y New Orleans Saints jugarán a las 7:30 de la mañana en el Stade de France, con señal de ESPN, Disney+ y Game Pass.

La “Ciudad de la Luz” recibirá a la popular “Cortina de Acero” y a unos Saints que serán locales administrativos en un país ligado a las raíces de Nueva Orleans.

La ruta continuará el 8 de noviembre en Madrid. Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons saltarán al césped del Santiago Bernabéu a las 7:30 de la mañana. Joe Burrow liderará a Cincinnati en un partido anunciado por Fox Sports y Game Pass.

Una semana después, el 15 de noviembre, New England Patriots y Detroit Lions ocuparán la FC Bayern Munich Arena, también a las 7:30, por ESPN, Disney+ y Game Pass.

La última escala tendrá sabor mexicano. Minnesota Vikings y San Francisco 49ers se enfrentarán el domingo 22 de noviembre, a las 7:20 de la noche, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Será el primer Sunday Night Football celebrado fuera de Estados Unidos y podrá seguirse por ESPN, Disney+, Canal 5, TUDN, ViX y Game Pass.

El regreso es uno de los momentos más esperados por la afición nacional, que no recibe un juego de temporada regular desde 2022. San Francisco será el local administrativo y cerrará en la capital mexicana una travesía iniciada en Australia.

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Minnesota intentará teñir de púrpura una tribuna históricamente cercana a los 49ers.

Con ciudades debutantes como Melbourne, Río y París, la NFL 2026 ampliará su mapa y pondrá a prueba los viajes y la adaptación de 16 equipos. Del MCG al Maracaná, de Wembley al Bernabéu y de Múnich al Estadio Banorte, la liga tendrá una gira sin precedentes.

Para los aficionados en México, el pasaporte está listo: nueve juegos, nueve escalas y futbol americano de septiembre a noviembre.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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