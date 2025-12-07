¡MNF! ¿Cuál es la apuesta para el Eagles contra Chargers?

Los Cargadores de Los Ángeles (8-4) recibirán a las Águilas de Filadelfia (8-4) en el estadio SoFi, en el encuentro de Lunes por la Noche que pondrá fin a la Semana 14 de la NFL. Justin Herbert comandará la ofensiva de Los Cargadores, aun cuando siete días antes fue sometido a una operación por fractura en su mano izquierda. La lesión la sufrió en el partido contra Los Raiders y, aunque solo se perdió unas cuantas jugadas, sí afectó el tipo de jugadas ofensivas en las que se sentía cómodo lanzando.

Con todas las lesiones que ha sufrido la línea ofensiva de Los Ángeles, proteger a su mariscal de campo ha sido una tarea difícil. Solo Las Vegas ha permitido más capturas a su mariscal de campo que Los Chargers en las últimas tres semanas, y ese es un punto clave en este partido. La buena noticia a la ofensiva es que Omarion Hampton, su corredor novato de primera ronda, probablemente estará listo para regresar de su lesión.

Defensivamente, los de LA han sido una unidad sólida. Permiten solo cinco yardas por jugada, 20 puntos por partido y son sextos tanto en EPA por jugada como en Porcentaje de Éxito. Particularmente, han sido muy buenos frenando los ataques aéreos, permitiendo menos de 170 yardas por partido y son séptimos en la liga, generando 2.7 capturas por encuentro.