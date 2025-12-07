¡MNF! ¿Cuál es la apuesta para el Eagles contra Chargers?
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Los Ángeles y Filadelfia se enfrentan en el cierre de la Semana 14 de la NFL, en un duelo marcado por la reciente lesión de Justin Herbert
Los Cargadores de Los Ángeles (8-4) recibirán a las Águilas de Filadelfia (8-4) en el estadio SoFi, en el encuentro de Lunes por la Noche que pondrá fin a la Semana 14 de la NFL. Justin Herbert comandará la ofensiva de Los Cargadores, aun cuando siete días antes fue sometido a una operación por fractura en su mano izquierda. La lesión la sufrió en el partido contra Los Raiders y, aunque solo se perdió unas cuantas jugadas, sí afectó el tipo de jugadas ofensivas en las que se sentía cómodo lanzando.
Con todas las lesiones que ha sufrido la línea ofensiva de Los Ángeles, proteger a su mariscal de campo ha sido una tarea difícil. Solo Las Vegas ha permitido más capturas a su mariscal de campo que Los Chargers en las últimas tres semanas, y ese es un punto clave en este partido. La buena noticia a la ofensiva es que Omarion Hampton, su corredor novato de primera ronda, probablemente estará listo para regresar de su lesión.
TE PUEDE INTERESAR: Sergio Ramos se despide de Rayados tras eliminación ante Toluca en el Apertura 2025
Defensivamente, los de LA han sido una unidad sólida. Permiten solo cinco yardas por jugada, 20 puntos por partido y son sextos tanto en EPA por jugada como en Porcentaje de Éxito. Particularmente, han sido muy buenos frenando los ataques aéreos, permitiendo menos de 170 yardas por partido y son séptimos en la liga, generando 2.7 capturas por encuentro.
Si bien tienen récord de 8-4 y son líderes de su división, el sentimiento que predomina sobre la temporada de las Águilas es que se han quedado muy cortas de las expectativas del actual campeón del Súper Tazón. Si bien por aire generan un poco más que la temporada anterior, son lugar 23 de la liga con 193 yardas por partido. El problema es que el formidable ataque terrestre de 2024 no se ha visto esta temporada. Promedian 108 yardas por partido, la marca 22 en la liga.
Con 5.3 yardas por jugada ofensiva, Filadelfia es una ofensiva que por momentos puede ser muy eficiente, pero que puede pasar a ser inoperante unas series ofensivas más tarde (ejemplo, el juego vs. Dallas). Defensivamente, sus números han sido muy parecidos a los ofensivos, de media tabla: lugar 24 en yardas permitidas por tierra y 18 en yardas permitidas por aire. Sin embargo, es una defensa que en zona roja responde bien, permitiendo anotaciones de seis puntos solo en el 50% de las oportunidades de sus rivales (cuartos en la liga) y conceden poco menos de 21 puntos por partido. La ausencia de Jalen Carter y Lane Johnson son duros golpes a su línea defensiva y ofensiva, respectivamente.
El mercado de apuestas abrió este partido con Filadelfia como favorito por entre 3.5 y 3 puntos, y durante la semana se ha movido a favor del equipo local, para ubicarse entre +2 y +2.5 para los Cargadores. El total de puntos abrió en 41 y este domingo se puede encontrar entre 41.5 y 42. La semana pasada vimos a un QB jugar con una fractura en su mano no lanzadora y el resultado no fue bueno, por eso tengo mis reservas en ir con Chargers. Por otro lado, estas Águilas están más cerca de parecerse al equipo que se cayó en pedazos por estas fechas en 2023 que al que dominaba en 2024. Jugaré las altas de 41.5 en -110 para el pick de esta columna.
Los invitamos a nuestro canal de YouTube donde platicamos de todos los partidos dominicales de la NFL.
Récord de la columna: 51-38
Temporada 2025: 17-16