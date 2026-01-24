NFL volverá al Santiago Bernabéu y alista un acuerdo multianual en Madrid

La National Football League tiene previsto regresar al Estadio Santiago Bernabéu y, además, extender su vínculo con el inmueble del Real Madrid para seguir disputando partidos oficiales de temporada regular en Madrid durante los próximos años.

Luego del impacto generado por el primer juego de NFL celebrado en España, la liga y los responsables del estadio avanzaron en un acuerdo que contempla al menos partidos en las temporadas 2026 y 2027, con la posibilidad de ampliar el contrato a más campañas conforme a los resultados obtenidos.

El antecedente inmediato fue el histórico duelo disputado el 16 de noviembre de 2025, cuando los Miami Dolphins se impusieron a los Washington Commanders ante más de 78 mil aficionados, marcando el debut de la NFL en territorio español.

La asistencia, la audiencia global y el ambiente en el recinto superaron las expectativas de la liga, convirtiendo al evento en uno de los partidos internacionales más exitosos de la International Series.

De acuerdo con reportes recientes, la renovación del acuerdo se encuentra prácticamente cerrada y el anuncio oficial se realizaría antes del Super Bowl de febrero de 2026, como parte de la estrategia de expansión internacional que encabeza el comisionado Roger Goodell.

Desde la propia NFL se considera a Madrid como un mercado prioritario en Europa, a la altura de sedes consolidadas como Londres y Múnich, tanto por su capacidad de convocatoria como por su proyección comercial.