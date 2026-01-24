NFL volverá al Santiago Bernabéu y alista un acuerdo multianual en Madrid
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Tras el éxito del histórico primer partido en España, la NFL regresará al Santiago Bernabéu y perfila la extensión de su contrato para disputar juegos de temporada regular en Madrid
La National Football League tiene previsto regresar al Estadio Santiago Bernabéu y, además, extender su vínculo con el inmueble del Real Madrid para seguir disputando partidos oficiales de temporada regular en Madrid durante los próximos años.
Luego del impacto generado por el primer juego de NFL celebrado en España, la liga y los responsables del estadio avanzaron en un acuerdo que contempla al menos partidos en las temporadas 2026 y 2027, con la posibilidad de ampliar el contrato a más campañas conforme a los resultados obtenidos.
El antecedente inmediato fue el histórico duelo disputado el 16 de noviembre de 2025, cuando los Miami Dolphins se impusieron a los Washington Commanders ante más de 78 mil aficionados, marcando el debut de la NFL en territorio español.
TE PUEDE INTERESAR: Finales de Conferencia de la NFL: horarios, transmisiones y lo que está en juego rumbo al Super Bowl LX
La asistencia, la audiencia global y el ambiente en el recinto superaron las expectativas de la liga, convirtiendo al evento en uno de los partidos internacionales más exitosos de la International Series.
De acuerdo con reportes recientes, la renovación del acuerdo se encuentra prácticamente cerrada y el anuncio oficial se realizaría antes del Super Bowl de febrero de 2026, como parte de la estrategia de expansión internacional que encabeza el comisionado Roger Goodell.
Desde la propia NFL se considera a Madrid como un mercado prioritario en Europa, a la altura de sedes consolidadas como Londres y Múnich, tanto por su capacidad de convocatoria como por su proyección comercial.
Un factor clave para concretar la continuidad es la modernización del Estadio Santiago Bernabéu, que tras su remodelación cuenta con césped retráctil, mayor capacidad operativa y tecnología adaptable para cumplir con los estándares de la NFL.
Esta versatilidad permitió albergar el primer partido sin afectar la actividad futbolística del club y fue determinante para que la liga optara por regresar y negociar un acuerdo multianual.
Además del impacto deportivo, el juego de 2025 dejó una derrama económica significativa y una fuerte exposición mediática para Madrid, impulsada también por el espectáculo de medio tiempo y la presencia de patrocinadores internacionales.