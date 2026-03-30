¡Oficial! NFL elige al Allegiant Stadium de Las Vegas para el Super Bowl LXIII

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Fútbol Americano
/ 30 marzo 2026
    ¡Oficial! NFL elige al Allegiant Stadium de Las Vegas para el Super Bowl LXIII
    El Allegiant Stadium volverá a recibir el Super Bowl en 2029. FOTO: ESPECIAL

La NFL anunció que el Super Bowl LXIII se jugará en 2029 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, ciudad que repetirá como sede tras el impacto económico y la asistencia registrada en la edición anterior

La NFL definió una de sus próximas sedes más esperadas. A través de un comunicado oficial, la liga anunció que el Super Bowl LXIII se disputará en 2029 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, recinto que repetirá como anfitrión del partido más importante del futbol americano profesional.

El comisionado Roger Goodell destacó la elección de la ciudad tras la experiencia reciente que dejó la edición organizada en ese mismo escenario. Señaló que Las Vegas se ha consolidado como un destino relevante para eventos deportivos y de entretenimiento en Estados Unidos, por lo que la liga busca replicar e incluso superar lo realizado anteriormente.

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El Allegiant Stadium ya fue sede de un Super Bowl, cuando albergó la edición LVIII. En aquel encuentro, los Chiefs de Kansas City se impusieron 25-22 a los 49ers de San Francisco en tiempo extra, en un partido que se definió en los minutos finales y que mantuvo la expectativa hasta la última jugada.

De acuerdo con datos de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, ese evento generó una importante movilización en la región, con alrededor de 330 mil visitantes y un impacto económico superior a los mil millones de dólares. Estas cifras influyeron en la decisión de la NFL para otorgar nuevamente la sede a la ciudad.

Mark Davis, propietario de los Raiders de Las Vegas, también se refirió al anuncio y subrayó el trabajo conjunto entre la organización, autoridades locales y la liga para concretar el regreso del Super Bowl. Indicó que el objetivo será ofrecer una experiencia que supere lo realizado anteriormente, tomando como referencia el evento pasado.

En la planificación de futuras ediciones, la NFL ya tiene definidas otras sedes. El SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, recibirá el Super Bowl LXI al término de la próxima temporada, mientras que el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta albergará la edición correspondiente a 2028.

Con esta confirmación, la liga continúa apostando por ciudades con infraestructura moderna y capacidad para recibir a miles de aficionados, así como para generar un impacto económico significativo. Las Vegas, que en años recientes ha fortalecido su presencia en el deporte profesional, volverá a colocarse en el centro de atención global cuando reciba nuevamente el Super Bowl en 2029.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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