Panthers derrotan a Cardinals en el partido del Salón de la Fama con gran actuación de los novatos

Los Panthers de Carolina abrieron la pretemporada de la NFL con una victoria en el partido del Salón de la Fama al superar 33-30 a los Cardinals de Arizona, en un encuentro donde los mariscales de campo suplentes tomaron protagonismo y el novato Haynes King definió el resultado en la última jugada. Con el marcador empatado y el reloj en cero, King tomó el balón desde la yarda 5 y corrió hasta la zona de anotación para darle el triunfo a Carolina en una noche donde ninguno de los dos equipos utilizó a sus titulares.

El quarterback, quien fue reconocido como Jugador del Año de la Conferencia de la Costa Atlántica la temporada pasada con Georgia Tech, tuvo una actuación de 21 pases completos en 34 intentos para 180 yardas y dos touchdowns. Además, sumó 39 yardas por tierra y consiguió la anotación que sentenció el encuentro.

Desde la banca, Bryce Young siguió de cerca la actuación de King, quien apunta a ocupar el tercer puesto en la competencia interna de quarterbacks detrás del propio Young y del veterano Kenny Pickett. Pickett fue el encargado de iniciar el partido por Carolina y completó ocho de 11 envíos para 62 yardas antes de dejar el campo. King comenzó a tomar ritmo en el segundo cuarto, cuando conectó con Ja’seem Reed en un pase de touchdown de 15 yardas. Más tarde, en el inicio del último periodo, lanzó un envío de cuatro yardas a Anthony Tyus III que colocó a los Panthers arriba 24-20. Del lado de Arizona, Carson Beck también aprovechó los minutos disponibles para mostrar sus condiciones. El quarterback seleccionado en la tercera ronda procedente de Miami terminó con 15 pases completos de 19 intentos, 188 yardas y un touchdown. Beck lideró una ofensiva de 98 yardas que incluyó una conexión de 35 yardas con Jalen Brooks en tercera oportunidad y un pase de 49 yardas al mismo receptor. La serie terminó con un envío de cinco yardas a Simi Fehoko para poner a los Cardinals al frente.

Después de la salida de Beck, Kedon Slovis mantuvo la ventaja para Arizona con un pase de touchdown de una yarda a Bryson Green cuando restaban 1:55 minutos, colocando el marcador 30-27. Sin embargo, King respondió con la última ofensiva del partido y evitó que los Cardinals conservaran la ventaja. Slovis cerró su participación con nueve completos de 10 intentos para 106 yardas. Mientras tanto, el veterano Jacoby Brissett y Gardner Minshew se mantienen como las principales opciones de Arizona en la posición, aunque Beck podría ganar oportunidades conforme avance la temporada. El encuentro también marcó el inicio de las actividades del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, cuya Clase 2026 incluye a Drew Brees, Roger Craig, Adam Vinatieri, Larry Fitzgerald y Luke Kuechly. Como homenaje a Fitzgerald, los jugadores de los Cardinals utilizaron durante el calentamiento camisetas rojas con el número 11 del histórico receptor, quien agradeció el reconocimiento de la organización.