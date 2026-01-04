Panthers gana la NFC Sur y clasifica a Playoffs tras triunfo de Falcons
La victoria de Atlanta sobre Saints definió la División y abrió la puerta para que Panthers obtuviera su boleto a la Postemporada de la NFL
La Panthers de Carolina aseguraron el título de la NFC Sur y su clasificación a los Playoffs de la NFL gracias a la victoria de Falcons de Atlanta sobre Saints de Nueva Orleans este domingo, un resultado que terminó por definir el panorama divisional en la última jornada de la temporada regular.
El triunfo de Atlanta, por marcador cerrado, provocó un triple empate en la cima de la división, escenario en el que Carolina salió favorecida por los criterios oficiales de desempate.
Panthers llegaban a la jornada final dependiendo de una combinación de resultados tras caer previamente ante Buccaneers, por lo que su destino quedó atado al duelo entre Falcons y Saints.
Con la victoria de Atlanta, Carolina igualó récord con Tampa Bay, pero se impuso en el desempate por su mejor desempeño en juegos divisionales y enfrentamientos directos, suficiente para quedarse con el campeonato del Sur de la Nacional y el pase a la postemporada.
El encuentro entre Falcons y Saints fue determinante no solo por el resultado, sino por su desarrollo. Atlanta logró contener a Nueva Orleans en momentos clave, incluyendo una jugada defensiva decisiva en la recta final que evitó que Saints tomaran ventaja.
Ese cierre permitió a Falcons sellar el triunfo y, de manera indirecta, convertirse en el equipo que inclinó la balanza a favor de Carolina.
Para Panthers, la clasificación representa un regreso significativo a los Playoffs y la confirmación de una temporada marcada por la irregularidad de la división, pero también por su capacidad para aprovechar las oportunidades.
Con el título divisional asegurado, Carolina ahora espera rival y sede para la ronda de comodines, donde enfrentará a uno de los equipos mejor clasificados de la Conferencia Nacional.
En contraste, el resultado dejó fuera de la pelea a Saints de Nueva Orleans y frustró las aspiraciones de Buccaneers, que aspiraban a extender su dominio divisional.
El Sur de la NFC terminó definiéndose hasta el último instante, con Panthers capitalizando el resultado ajeno para prolongar su temporada y mantenerse en la lucha por el Super Bowl.