Panthers gana la NFC Sur y clasifica a Playoffs tras triunfo de Falcons

La Panthers de Carolina aseguraron el título de la NFC Sur y su clasificación a los Playoffs de la NFL gracias a la victoria de Falcons de Atlanta sobre Saints de Nueva Orleans este domingo, un resultado que terminó por definir el panorama divisional en la última jornada de la temporada regular.

El triunfo de Atlanta, por marcador cerrado, provocó un triple empate en la cima de la división, escenario en el que Carolina salió favorecida por los criterios oficiales de desempate.

Panthers llegaban a la jornada final dependiendo de una combinación de resultados tras caer previamente ante Buccaneers, por lo que su destino quedó atado al duelo entre Falcons y Saints.

