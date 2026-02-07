Patriots de Nueva Inglaterra, la reconstrucción total: claves del regreso al Super Bowl LX

Los Patriots de Nueva Inglaterra convirtieron 2025 en un regreso a la élite: terminaron 14-3, recuperaron el título de la AFC East por primera vez desde 2019 y firmaron un inusual 8-0 como visitantes, apenas la tercera ocasión en la historia de la franquicia con ese hito.

El repunte se sostuvo en un equipo completo: produjeron 6,449 yardas y 490 puntos (28.8 por juego), con balance entre 2,191 yardas terrestres y 4,459 por aire, mientras su defensa limitó a los rivales a 18.8 puntos por partido, reflejo de consistencia en ambos lados del balón.

La figura que aceleró el cambio fue Drake Maye. En su segunda temporada como titular, el quarterback superó las 4,300 yardas y lanzó 31 touchdowns, con eficiencia élite: 72% de completos, solo ocho intercepciones y un QBR arriba de 77.

Su crecimiento se amplificó con un ataque más profundo: TreVeyon Henderson rebasó las 900 yardas por tierra y Stefon Diggs volvió de una lesión para superar las mil yardas de recepción, convirtiéndose en el objetivo principal de una ofensiva que volvió a ser temida.