Patriots de Nueva Inglaterra, la reconstrucción total: claves del regreso al Super Bowl LX

Patriots de Nueva Inglaterra, la reconstrucción total: claves del regreso al Super Bowl LX

+ Seguir en Seguir en Google
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Con marca de 14-3, invictos como visitantes y una ofensiva top de la NFL, Patriots llegan al Super Bowl LX impulsados por el salto de Drake Maye y el impacto inmediato de Mike Vrabel

Fútbol Americano
/ 7 febrero 2026
COMPARTIR

Los Patriots de Nueva Inglaterra convirtieron 2025 en un regreso a la élite: terminaron 14-3, recuperaron el título de la AFC East por primera vez desde 2019 y firmaron un inusual 8-0 como visitantes, apenas la tercera ocasión en la historia de la franquicia con ese hito.

El repunte se sostuvo en un equipo completo: produjeron 6,449 yardas y 490 puntos (28.8 por juego), con balance entre 2,191 yardas terrestres y 4,459 por aire, mientras su defensa limitó a los rivales a 18.8 puntos por partido, reflejo de consistencia en ambos lados del balón.

La figura que aceleró el cambio fue Drake Maye. En su segunda temporada como titular, el quarterback superó las 4,300 yardas y lanzó 31 touchdowns, con eficiencia élite: 72% de completos, solo ocho intercepciones y un QBR arriba de 77.

TE PUEDE INTERESAR: Super Bowl LX: cuando el juego empieza a ser del mundo

Su crecimiento se amplificó con un ataque más profundo: TreVeyon Henderson rebasó las 900 yardas por tierra y Stefon Diggs volvió de una lesión para superar las mil yardas de recepción, convirtiéndose en el objetivo principal de una ofensiva que volvió a ser temida.

$!Stefon Diggs encabezó el cuerpo de receptores de Patriots de Nueva Inglaterra y devolvió el juego aéreo a nivel top en 2025.
Stefon Diggs encabezó el cuerpo de receptores de Patriots de Nueva Inglaterra y devolvió el juego aéreo a nivel top en 2025. FOTO: ESPECIAL

En playoffs, Nueva Inglaterra ratificó su identidad: abrió con un 16-3 sobre Chargers de Los Ángeles con control defensivo; luego venció 28-16 a Texans de Houston con ataque equilibrado; y en la Final de la AFC, en un duelo físico y con nieve, superó 10-7 a Broncos de Denver, con una carrera anotadora clave de Maye y pérdidas de balón provocadas por la defensa.

Con ese boleto, los Patriots alcanzaron su 12ª aparición en un Super Bowl, además de una racha que explica su regularidad: 10 juegos seguidos anotando 23 o más puntos y permitiendo 23 o menos.

El nuevo rostro del proyecto es Mike Vrabel. Llegó a Foxborough en enero de 2025 y, en su primer año como head coach, pasó de dos temporadas consecutivas de 4-13 a llevar a la franquicia al Super Bowl LX.

Su sello se vio en el giro cultural y en la ejecución: una racha de 10 victorias consecutivas, el 8-0 fuera de casa y un equipo balanceado que funcionó tanto con producción ofensiva como con defensa eficiente.

$!Mike Vrabel transformó a Patriots de Nueva Inglaterra en su primer año y los llevó de la reconstrucción al Super Bowl LX.
Mike Vrabel transformó a Patriots de Nueva Inglaterra en su primer año y los llevó de la reconstrucción al Super Bowl LX. FOTO: ESPECIAL

Además, su staff fue determinante: Josh McDaniels potenció el desarrollo de Maye y sostuvo un plan ofensivo versátil, mientras la defensiva se mantuvo firme pese a la adversidad, con Zak Kuhr como coordinador interino durante el proceso médico de Terrell Williams.

La profundidad también pesa. En el backfield, Henderson (911 yardas, 9 TD, cero fumbles) encabezó una rotación con Rhamondre Stevenson (603 yardas, 7 TD) y aportes situacionales de Antonio Gibson.

Por aire, Diggs (85 recepciones, 1,013 yardas) lideró a un grupo que sumó producción clave de Hunter Henry (7 TD) y Kayshon Boutte (6 TD), manteniendo múltiples amenazas para el ritmo de Maye.

Y en equipos especiales, el novato Andy Borregales aportó estabilidad con reconocimientos semanales, mientras Marcus Jones sumó impacto directo con regresos de despeje para touchdown, un diferencial que puede inclinar un partido de márgenes mínimos.

$!Marcus Jones y el novato Andy Borregales dieron puntos y posición de campo a Patriots de Nueva Inglaterra, un factor X rumbo al Super Bowl LX.
Marcus Jones y el novato Andy Borregales dieron puntos y posición de campo a Patriots de Nueva Inglaterra, un factor X rumbo al Super Bowl LX. FOTO: ESPECIAL

Con ofensiva explosiva, defensa top y un cuerpo técnico que encontró identidad en un año, los Patriots de Nueva Inglaterra llegan al Super Bowl LX como un equipo completo: el tipo de fórmula que no depende de un solo héroe, sino de una estructura que vuelve a verse lista para el máximo escenario ante Seahawks de Seattle.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Futbol Americano
Super Bowl
Especial
Localizaciones
Santa Clara
Organizaciones
NFL
New England Patriots
Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
En 2025, la recaudación por derechos vehiculares aumentó considerablemente tanto con el año previo como al comparar con 2022 cuando se renovaron placas previamente.

Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
Entre 2023 y 2024, el porcentaje de reprobación en secundarias de Coahuila mostró una tendencia al alza, aunque sin alcanzar los niveles registrados durante la pandemia.

Repunte en reprobación en secundarias de Coahuila enciende alertas educativas

Corona. Con récords en Spotify y múltiples premios Grammy, el artista puertorriqueño promete un espectáculo cargado de mensaje, ritmo y cultura.

¿Todo eso bajo la manga? Así subirá Bad Bunny al escenario del Medio Tiempo del Super Bowl
Pese a reportar una reducción, las muertes por accidentes viales siguen reportándose dos de cada tres días en promedio.

Coahuila: bajan homicidios por arma de fuego a mayor ritmo que muertes por accidentes de tránsito
Se les compartieron avances sobre la localización de varios cuerpos, pero sin proporcionar el número ni las identidades.

Colectivo exige claridad en Concordia: FGR promete dar número e identidades de cuerpos en una semana
América presionó alto desde el inicio y generó las primeras opciones de peligro en el Ciudad de los Deportes.

Con gol de Zendejas, América suma victoria clave ante Monterrey
IMSS: Hazaña médica

Hazaña médica
true

‘Operación Enjambre’: ¿el antídoto a la descomposición?