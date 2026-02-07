Patriots de Nueva Inglaterra, la reconstrucción total: claves del regreso al Super Bowl LX
Con marca de 14-3, invictos como visitantes y una ofensiva top de la NFL, Patriots llegan al Super Bowl LX impulsados por el salto de Drake Maye y el impacto inmediato de Mike Vrabel
Los Patriots de Nueva Inglaterra convirtieron 2025 en un regreso a la élite: terminaron 14-3, recuperaron el título de la AFC East por primera vez desde 2019 y firmaron un inusual 8-0 como visitantes, apenas la tercera ocasión en la historia de la franquicia con ese hito.
El repunte se sostuvo en un equipo completo: produjeron 6,449 yardas y 490 puntos (28.8 por juego), con balance entre 2,191 yardas terrestres y 4,459 por aire, mientras su defensa limitó a los rivales a 18.8 puntos por partido, reflejo de consistencia en ambos lados del balón.
La figura que aceleró el cambio fue Drake Maye. En su segunda temporada como titular, el quarterback superó las 4,300 yardas y lanzó 31 touchdowns, con eficiencia élite: 72% de completos, solo ocho intercepciones y un QBR arriba de 77.
TE PUEDE INTERESAR: Super Bowl LX: cuando el juego empieza a ser del mundo
Su crecimiento se amplificó con un ataque más profundo: TreVeyon Henderson rebasó las 900 yardas por tierra y Stefon Diggs volvió de una lesión para superar las mil yardas de recepción, convirtiéndose en el objetivo principal de una ofensiva que volvió a ser temida.
En playoffs, Nueva Inglaterra ratificó su identidad: abrió con un 16-3 sobre Chargers de Los Ángeles con control defensivo; luego venció 28-16 a Texans de Houston con ataque equilibrado; y en la Final de la AFC, en un duelo físico y con nieve, superó 10-7 a Broncos de Denver, con una carrera anotadora clave de Maye y pérdidas de balón provocadas por la defensa.
Con ese boleto, los Patriots alcanzaron su 12ª aparición en un Super Bowl, además de una racha que explica su regularidad: 10 juegos seguidos anotando 23 o más puntos y permitiendo 23 o menos.
El nuevo rostro del proyecto es Mike Vrabel. Llegó a Foxborough en enero de 2025 y, en su primer año como head coach, pasó de dos temporadas consecutivas de 4-13 a llevar a la franquicia al Super Bowl LX.
Su sello se vio en el giro cultural y en la ejecución: una racha de 10 victorias consecutivas, el 8-0 fuera de casa y un equipo balanceado que funcionó tanto con producción ofensiva como con defensa eficiente.
Además, su staff fue determinante: Josh McDaniels potenció el desarrollo de Maye y sostuvo un plan ofensivo versátil, mientras la defensiva se mantuvo firme pese a la adversidad, con Zak Kuhr como coordinador interino durante el proceso médico de Terrell Williams.
La profundidad también pesa. En el backfield, Henderson (911 yardas, 9 TD, cero fumbles) encabezó una rotación con Rhamondre Stevenson (603 yardas, 7 TD) y aportes situacionales de Antonio Gibson.
Por aire, Diggs (85 recepciones, 1,013 yardas) lideró a un grupo que sumó producción clave de Hunter Henry (7 TD) y Kayshon Boutte (6 TD), manteniendo múltiples amenazas para el ritmo de Maye.
Y en equipos especiales, el novato Andy Borregales aportó estabilidad con reconocimientos semanales, mientras Marcus Jones sumó impacto directo con regresos de despeje para touchdown, un diferencial que puede inclinar un partido de márgenes mínimos.
Con ofensiva explosiva, defensa top y un cuerpo técnico que encontró identidad en un año, los Patriots de Nueva Inglaterra llegan al Super Bowl LX como un equipo completo: el tipo de fórmula que no depende de un solo héroe, sino de una estructura que vuelve a verse lista para el máximo escenario ante Seahawks de Seattle.