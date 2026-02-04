Latinos en el Super Bowl LX: jugadores con raíces latinoamericanas que brillarán en Patriots vs Seahawks

Latinos en el Super Bowl LX: jugadores con raíces latinoamericanas que brillarán en Patriots vs Seahawks

+ Seguir en Seguir en Google
Armando Castilla
por Armando Castilla

El SB reunirá a varias figuras de origen latino en Nueva Inglaterra y Seattle, reflejo del crecimiento y la consolidación del talento latino dentro de la NFL

Fútbol Americano
/ 4 febrero 2026
COMPARTIR

El Super Bowl LX no solo enfrentará a dos de las franquicias más reconocidas de la NFL, los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle.

También colocará en el escenario deportivo más visto del planeta a una nueva generación de jugadores con raíces latinas, reflejo del crecimiento y la consolidación de esta comunidad dentro del futbol americano profesional.

Desde pateadores decisivos hasta líderes defensivos y promesas ofensivas, varios jugadores con herencia latinoamericana tendrán un papel relevante en el partido que define al campeón de la NFL.

Su presencia confirma una tendencia clara: el talento latino ya no es una excepción en la liga, sino parte estructural de su competitividad.

Patriots de Nueva Inglaterra

Andrés Borregales | Kicker | Venezuela

En su temporada de novato, Borregales se convirtió en una pieza confiable para los Patriots de Nueva Inglaterra.

Convirtió 27 de 32 goles de campo y 53 puntos extra, números sólidos para un equipo acostumbrado a definir campeonatos desde los detalles.

En la Semana 12 de la temporada 2025 fue nombrado Jugador de Equipos Especiales de la AFC, tras anotar cuatro goles de campo, incluido uno de 52 yardas, en una victoria clave ante Bengals.

Fue el primer pateador novato en la historia de la franquicia en recibir esa distinción. En un Super Bowl que podría definirse por un margen mínimo, su pierna puede marcar la diferencia.

$!El kicker novato de los Patriots de Nueva Inglaterra se consolidó como una pieza clave en equipos especiales y podría ser decisivo en un Super Bowl de margen cerrado.
El kicker novato de los Patriots de Nueva Inglaterra se consolidó como una pieza clave en equipos especiales y podría ser decisivo en un Super Bowl de margen cerrado. FOTO: ESPECIAL

Christian Gonzalez | Back defensivo | Colombia

Gonzalez se ha consolidado como uno de los mejores esquineros jóvenes de la NFL. En su tercera temporada fue Pro Bowl en 2025 y All-Pro segundo equipo en 2024.

Cerró la campaña regular con 10 pases defendidos y 69 tacleadas, además de intervenciones clave en momentos decisivos.

Interceptó al mariscal de Denver, Jarrett Stidham, para sellar el título de la AFC, confirmando su valor en partidos de alta presión.

En el Super Bowl, su misión será neutralizar a los principales receptores de Seattle.

$!El back defensivo de los Patriots de Nueva Inglaterra llega al Super Bowl LX como uno de los esquineros jóvenes más sólidos de la NFL.
El back defensivo de los Patriots de Nueva Inglaterra llega al Super Bowl LX como uno de los esquineros jóvenes más sólidos de la NFL. FOTO: ESPECIAL

Jaylinn Hawkins | Back defensivo | Panamá

Veterano de siete temporadas, Hawkins ha aportado liderazgo, lectura de juego y consistencia a la defensiva de los Patriots de Nueva Inglaterra.

Registró cuatro intercepciones y 71 tacleadas en la temporada regular. Su capacidad para apoyar contra la carrera y cubrir zonas profundas será clave ante una ofensiva versátil como la de los Seahawks de Seattle.

$!Con experiencia y liderazgo, el back defensivo de los Patriots de Nueva Inglaterra es un pilar en la secundaria rumbo al Super Bowl LX.
Con experiencia y liderazgo, el back defensivo de los Patriots de Nueva Inglaterra es un pilar en la secundaria rumbo al Super Bowl LX. FOTO: ESPECIAL

Seahawks de Seattle

Elijah Arroyo | Ala cerrada | México

Seleccionado en la segunda ronda del draft, Arroyo aporta tamaño y atletismo poco comunes en la posición. Con 1.96 metros de estatura y 113 kilos, es un objetivo natural en zona roja.

Brilló en el futbol colegial con Miami en 2024, con 590 yardas y siete touchdowns, aunque su primera temporada en la NFL se vio limitada por una lesión de rodilla.

Tras volver a entrenar en enero, su disponibilidad para el Super Bowl podría añadir un arma importante al ataque de los Seahawks de Seattle.

$!El ala cerrada de los Seahawks de Seattle aporta tamaño y potencial ofensivo como una de las promesas latinas en el Super Bowl LX.
El ala cerrada de los Seahawks de Seattle aporta tamaño y potencial ofensivo como una de las promesas latinas en el Super Bowl LX. FOTO: ESPECIAL

Julian Love | Back defensivo | Cuba y México

Love aporta experiencia y liderazgo a la secundaria de los Seahawks de Seattle. ExPro Bowl, regresó en diciembre tras perder parte de la temporada por lesión y fue clave en el cierre de campaña con cinco victorias consecutivas.

Su impacto va más allá de las estadísticas: ordena coberturas, comunica ajustes y fortalece la defensa en situaciones críticas.

$!Referente defensivo de los Seahawks de Seattle, Love aporta orden y experiencia en la secundaria en el duelo por el campeonato de la NFL.
Referente defensivo de los Seahawks de Seattle, Love aporta orden y experiencia en la secundaria en el duelo por el campeonato de la NFL. FOTO: ESPECIAL

Federico Maranges | Liniero ofensivo | Puerto Rico

La historia de Maranges es una de resiliencia. Originario de Puerto Rico, emigró a Florida tras el huracán María en 2017.

Fue capitán universitario en Florida Atlantic, no fue seleccionado en el draft y llegó a los Seahawks de Seattle como agente libre.

Aunque pasó la temporada 2025 en el equipo de prácticas, su presencia con el campeón de la NFC simboliza el camino largo y complejo que muchos jugadores recorren para mantenerse en la NFL.

$!Liniero ofensivo de los Seahawks de Seattle, su historia de resiliencia representa el largo camino de muchos jugadores latinos en la NFL.
Liniero ofensivo de los Seahawks de Seattle, su historia de resiliencia representa el largo camino de muchos jugadores latinos en la NFL. FOTO: ESPECIAL
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Futbol Americano
Super Bowl
A20
Localizaciones
San Francisco
Organizaciones
NFL
New England Patriots
Seattle Seahawks
Armando Castilla

Armando Castilla

Armando Castilla Galindo es un periodista y empresario saltillense, reconocido por su liderazgo en el periodismo regional y su trayectoria en el sector editorial. Es el director general de Grupo Vanguardia, uno de los medios de comunicación con mayor trayectoria en el noreste de México, fundado en 1975 por la familia Castilla y pionero en cobertura local, nacional e internacional. Cuenta con formación en Contaduría y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Dirección de Empresas por la IPADE.

A lo largo de su trayectoria ha impulsado la innovación editorial, la transformación digital y la defensa de la libertad de expresión, consolidando a Vanguardia como un referente informativo con independencia editorial y rigor periodístico. Castilla Galindo ha defendido la libertad de expresión y la independencia editorial, valores clave en el ejercicio del periodismo, posicionando al medio como referente informativo a nivel nacional.

Es miembro del comité LATAM de WAN-IFRA.

Selección de los editores
Ocultar pedofilia con petróleo

Ocultar pedofilia con petróleo
true

La amenaza de Trump a México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública municipal de Tlaltenango, fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales y quedó a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica

Detienen en Zacatecas a exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango por presunto secuestro agravado
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
México alberga una gran diversidad de especies de arañas debido a su amplio rango de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta desiertos.

¿Cuándo inicia la temporada de arañas en México?... cómo saber cuáles son peligrosas y qué hacer si las vemos en casa
Ficha de procesamiento del financiero Jeffrey Epstein, cuyo caso ha generado una serie de investigaciones internacionales que continúan revelando conexiones con figuras de alto perfil.

Lo que hay que saber sobre la publicación más reciente del archivo Epstein
Motivo. La iniciativa busca impulsar la producción, exhibición y consolidación del cine mexicano como una industria creativa clave.

Anuncian nueva Ley de Cine en México con incentivos para fortalecer la industria cinematográfica
La Asociación Estatal de Tiro con Arco de Coahuila informó que los conocimientos adquiridos se replicarán en la entidad.

Coahuilenses participan en seminario nacional de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028