Latinos en el Super Bowl LX: jugadores con raíces latinoamericanas que brillarán en Patriots vs Seahawks

El Super Bowl LX no solo enfrentará a dos de las franquicias más reconocidas de la NFL, los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle.

También colocará en el escenario deportivo más visto del planeta a una nueva generación de jugadores con raíces latinas, reflejo del crecimiento y la consolidación de esta comunidad dentro del futbol americano profesional.

Desde pateadores decisivos hasta líderes defensivos y promesas ofensivas, varios jugadores con herencia latinoamericana tendrán un papel relevante en el partido que define al campeón de la NFL.

Su presencia confirma una tendencia clara: el talento latino ya no es una excepción en la liga, sino parte estructural de su competitividad.

Patriots de Nueva Inglaterra

Andrés Borregales | Kicker | Venezuela

En su temporada de novato, Borregales se convirtió en una pieza confiable para los Patriots de Nueva Inglaterra.

Convirtió 27 de 32 goles de campo y 53 puntos extra, números sólidos para un equipo acostumbrado a definir campeonatos desde los detalles.

En la Semana 12 de la temporada 2025 fue nombrado Jugador de Equipos Especiales de la AFC, tras anotar cuatro goles de campo, incluido uno de 52 yardas, en una victoria clave ante Bengals.

Fue el primer pateador novato en la historia de la franquicia en recibir esa distinción. En un Super Bowl que podría definirse por un margen mínimo, su pierna puede marcar la diferencia.