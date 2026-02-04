Latinos en el Super Bowl LX: jugadores con raíces latinoamericanas que brillarán en Patriots vs Seahawks
El SB reunirá a varias figuras de origen latino en Nueva Inglaterra y Seattle, reflejo del crecimiento y la consolidación del talento latino dentro de la NFL
El Super Bowl LX no solo enfrentará a dos de las franquicias más reconocidas de la NFL, los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle.
También colocará en el escenario deportivo más visto del planeta a una nueva generación de jugadores con raíces latinas, reflejo del crecimiento y la consolidación de esta comunidad dentro del futbol americano profesional.
Desde pateadores decisivos hasta líderes defensivos y promesas ofensivas, varios jugadores con herencia latinoamericana tendrán un papel relevante en el partido que define al campeón de la NFL.
Su presencia confirma una tendencia clara: el talento latino ya no es una excepción en la liga, sino parte estructural de su competitividad.
Patriots de Nueva Inglaterra
Andrés Borregales | Kicker | Venezuela
En su temporada de novato, Borregales se convirtió en una pieza confiable para los Patriots de Nueva Inglaterra.
Convirtió 27 de 32 goles de campo y 53 puntos extra, números sólidos para un equipo acostumbrado a definir campeonatos desde los detalles.
En la Semana 12 de la temporada 2025 fue nombrado Jugador de Equipos Especiales de la AFC, tras anotar cuatro goles de campo, incluido uno de 52 yardas, en una victoria clave ante Bengals.
Fue el primer pateador novato en la historia de la franquicia en recibir esa distinción. En un Super Bowl que podría definirse por un margen mínimo, su pierna puede marcar la diferencia.
Christian Gonzalez | Back defensivo | Colombia
Gonzalez se ha consolidado como uno de los mejores esquineros jóvenes de la NFL. En su tercera temporada fue Pro Bowl en 2025 y All-Pro segundo equipo en 2024.
Cerró la campaña regular con 10 pases defendidos y 69 tacleadas, además de intervenciones clave en momentos decisivos.
Interceptó al mariscal de Denver, Jarrett Stidham, para sellar el título de la AFC, confirmando su valor en partidos de alta presión.
En el Super Bowl, su misión será neutralizar a los principales receptores de Seattle.
Jaylinn Hawkins | Back defensivo | Panamá
Veterano de siete temporadas, Hawkins ha aportado liderazgo, lectura de juego y consistencia a la defensiva de los Patriots de Nueva Inglaterra.
Registró cuatro intercepciones y 71 tacleadas en la temporada regular. Su capacidad para apoyar contra la carrera y cubrir zonas profundas será clave ante una ofensiva versátil como la de los Seahawks de Seattle.
Seahawks de Seattle
Elijah Arroyo | Ala cerrada | México
Seleccionado en la segunda ronda del draft, Arroyo aporta tamaño y atletismo poco comunes en la posición. Con 1.96 metros de estatura y 113 kilos, es un objetivo natural en zona roja.
Brilló en el futbol colegial con Miami en 2024, con 590 yardas y siete touchdowns, aunque su primera temporada en la NFL se vio limitada por una lesión de rodilla.
Tras volver a entrenar en enero, su disponibilidad para el Super Bowl podría añadir un arma importante al ataque de los Seahawks de Seattle.
Julian Love | Back defensivo | Cuba y México
Love aporta experiencia y liderazgo a la secundaria de los Seahawks de Seattle. ExPro Bowl, regresó en diciembre tras perder parte de la temporada por lesión y fue clave en el cierre de campaña con cinco victorias consecutivas.
Su impacto va más allá de las estadísticas: ordena coberturas, comunica ajustes y fortalece la defensa en situaciones críticas.
Federico Maranges | Liniero ofensivo | Puerto Rico
La historia de Maranges es una de resiliencia. Originario de Puerto Rico, emigró a Florida tras el huracán María en 2017.
Fue capitán universitario en Florida Atlantic, no fue seleccionado en el draft y llegó a los Seahawks de Seattle como agente libre.
Aunque pasó la temporada 2025 en el equipo de prácticas, su presencia con el campeón de la NFC simboliza el camino largo y complejo que muchos jugadores recorren para mantenerse en la NFL.