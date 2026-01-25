Patriots superan a Broncos bajo tormenta invernal y sellan su pase al Super Bowl LX

    Patriots superan a Broncos bajo tormenta invernal y sellan su pase al Super Bowl LX
    Los Patriots celebran el triunfo 10-7 ante los Broncos de Denver en condiciones de nieve y viento, resultado que les dio el primer boleto al Super Bowl LX de la NFL. FOTO: AP

Nueva Inglaterra venció 10-7 a Denver en una Final de la AFC marcada por el clima extremo, el dominio defensivo y un gol de campo decisivo

En un duelo de postemporada condicionado por el clima extremo y el peso de las defensivas, los Patriots de Nueva Inglaterra derrotaron 10-7 a los Broncos de Denver en la Final de la NFL, dentro de la Conferencia Americana, para asegurar su boleto al Super Bowl LX.

El partido se disputó en el Empower Field at Mile High, bajo intensas nevadas y ráfagas de viento que limitaron el juego ofensivo y convirtieron cada avance en una batalla estratégica.

Las condiciones climatológicas marcaron el ritmo desde el arranque. Denver tomó la ventaja en el primer cuarto con el único touchdown del encuentro para los locales, tras una conexión del quarterback Jarrett Stidham con Courtland Sutton, que puso el 7-0 en el marcador y encendió a la afición pese al frío extremo.

Nueva Inglaterra respondió antes del descanso al capitalizar un balón suelto y empatar el juego 7-7 con un acarreo corto de Drake Maye.

A partir de ese momento, el partido se transformó en un duelo de resistencia, con constantes despejes, intentos fallidos de gol de campo y ofensivas contenidas por defensivas que aprovecharon el terreno resbaladizo y la baja visibilidad.

La diferencia llegó en el tercer cuarto, cuando los Patriots consumieron reloj con una serie larga y paciente que culminó en un gol de campo de Andy Borregales desde 23 yardas, suficiente para establecer el 10-7 definitivo.

En el último periodo, la defensiva de Nueva Inglaterra selló el triunfo con una intercepción clave de Christian González, que frustró el intento final de los Broncos por empatar o remontar el encuentro.

Con esta victoria, los Patriots se convierten en el primer equipo clasificado al Super Bowl LX, que se disputará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium.

Ahora, el equipo de Nueva Inglaterra esperará al campeón de la Conferencia Nacional para buscar un nuevo título de la NFL, tras un partido que dejó claro que, en condiciones extremas, la disciplina defensiva y la ejecución en los momentos clave pueden marcar la diferencia.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

