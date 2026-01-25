Patriots superan a Broncos bajo tormenta invernal y sellan su pase al Super Bowl LX

En un duelo de postemporada condicionado por el clima extremo y el peso de las defensivas, los Patriots de Nueva Inglaterra derrotaron 10-7 a los Broncos de Denver en la Final de la NFL, dentro de la Conferencia Americana, para asegurar su boleto al Super Bowl LX. El partido se disputó en el Empower Field at Mile High, bajo intensas nevadas y ráfagas de viento que limitaron el juego ofensivo y convirtieron cada avance en una batalla estratégica. Las condiciones climatológicas marcaron el ritmo desde el arranque. Denver tomó la ventaja en el primer cuarto con el único touchdown del encuentro para los locales, tras una conexión del quarterback Jarrett Stidham con Courtland Sutton, que puso el 7-0 en el marcador y encendió a la afición pese al frío extremo. TE PUEDE INTERESAR: ¿Vas a ir?: Presentan medalla y playera de la Spider Run La Salle 2026 en su sexta edición

Nueva Inglaterra respondió antes del descanso al capitalizar un balón suelto y empatar el juego 7-7 con un acarreo corto de Drake Maye. A partir de ese momento, el partido se transformó en un duelo de resistencia, con constantes despejes, intentos fallidos de gol de campo y ofensivas contenidas por defensivas que aprovecharon el terreno resbaladizo y la baja visibilidad. La diferencia llegó en el tercer cuarto, cuando los Patriots consumieron reloj con una serie larga y paciente que culminó en un gol de campo de Andy Borregales desde 23 yardas, suficiente para establecer el 10-7 definitivo. En el último periodo, la defensiva de Nueva Inglaterra selló el triunfo con una intercepción clave de Christian González, que frustró el intento final de los Broncos por empatar o remontar el encuentro.