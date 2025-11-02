Cam Little rompe el récord histórico de gol de campo en la NFL con patada de 68 yardas ante Raiders
El pateador de Jacksonville inscribió su nombre en la historia al convertir un intento de 68 yardas en Las Vegas, superando la marca previa de Justin Tucker (66)
El futbol americano profesional acaba de ver cómo se reescriben sus libros de récords.
Cam Little, pateador de los Jaguars de Jacksonville, estableció un nuevo estándar en la NFL al conectar un gol de campo de 68 yardas durante el partido de este domingo ante los Raiders de Las Vegas.
Hasta ahora, el récord oficial pertenecía a Justin Tucker, quien en 2021 había logrado uno de 66 yardas para los Ravens de Baltimore ante los Lions de Detroit.
UNA JUGADA PERFECTAMENTE EJECUTADA
La hazaña ocurrió al cierre de la primera mitad. Con apenas cuatro segundos en el reloj, Trevor Lawrence completó un pase al centro del campo y logró detener el tiempo con un “spike”.
Desde ahí, el entrenador en jefe Liam Coen no dudó: envió a su joven pateador para intentar la histórica distancia.
Little no solo acertó el disparo de 68 yardas, sino que el balón cruzó los postes con holgura. Según reportes, el intento habría sido bueno incluso desde 70 yardas, demostrando la potencia del egresado de Arkansas.
DE PROMESA A LEYENDA TEMPRANA
Seleccionado en la sexta ronda del Draft 2024, Cam Little ya había mostrado señales de grandeza: en la pretemporada anterior había convertido un gol de campo de 70 yardas, aunque aquel no contara oficialmente.
Su consistencia —con un 93.1 por ciento de efectividad como novato— fue clave para que Jacksonville confiara en él en un momento tan decisivo.
Con esta patada, Little no solo se adueñó del récord histórico, sino también del respeto de toda la liga.