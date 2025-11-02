Cam Little rompe el récord histórico de gol de campo en la NFL con patada de 68 yardas ante Raiders

El futbol americano profesional acaba de ver cómo se reescriben sus libros de récords.

Cam Little, pateador de los Jaguars de Jacksonville, estableció un nuevo estándar en la NFL al conectar un gol de campo de 68 yardas durante el partido de este domingo ante los Raiders de Las Vegas.

Hasta ahora, el récord oficial pertenecía a Justin Tucker, quien en 2021 había logrado uno de 66 yardas para los Ravens de Baltimore ante los Lions de Detroit.

TE PUEDE INTERESAR: Steelers aprovechan pérdidas de Colts y se imponen 27-20 en el Acrisure Stadium