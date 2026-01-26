América vs Necaxa cambia de horario por concierto de Kanye West en la CDMX

El partido entre América y Necaxa sufrió un cambio de horario de última hora debido a la realización del concierto del rapero estadounidense Kanye West en la Ciudad de México.

El encuentro, correspondiente a la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, estaba programado originalmente para disputarse por la noche, pero fue adelantado para evitar la coincidencia con el evento musical.

De acuerdo con la notificación oficial, el ajuste responde a disposiciones de logística y seguridad establecidas por la Alcaldía Benito Juárez, ya que el concierto de Kanye West se llevará a cabo en la Plaza de Toros México, recinto ubicado a unos metros del Estadio Ciudad de los Deportes, sede habitual del América.

Las autoridades locales tienen prohibido autorizar dos eventos masivos de forma simultánea en la misma zona, con el objetivo de evitar problemas de movilidad, saturación de servicios y riesgos para los asistentes.

Ante este escenario, la Liga MX y los clubes involucrados optaron por adelantar el horario del partido, manteniendo la misma fecha, como la solución más viable dentro del calendario del torneo.