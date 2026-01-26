América vs Necaxa cambia de horario por concierto de Kanye West en la CDMX
El partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX fue reprogramado debido a que, el mismo día, se llevará el show en la Plaza de Toros México, a unos metros del Estadio Azul
El partido entre América y Necaxa sufrió un cambio de horario de última hora debido a la realización del concierto del rapero estadounidense Kanye West en la Ciudad de México.
El encuentro, correspondiente a la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, estaba programado originalmente para disputarse por la noche, pero fue adelantado para evitar la coincidencia con el evento musical.
De acuerdo con la notificación oficial, el ajuste responde a disposiciones de logística y seguridad establecidas por la Alcaldía Benito Juárez, ya que el concierto de Kanye West se llevará a cabo en la Plaza de Toros México, recinto ubicado a unos metros del Estadio Ciudad de los Deportes, sede habitual del América.
Las autoridades locales tienen prohibido autorizar dos eventos masivos de forma simultánea en la misma zona, con el objetivo de evitar problemas de movilidad, saturación de servicios y riesgos para los asistentes.
Ante este escenario, la Liga MX y los clubes involucrados optaron por adelantar el horario del partido, manteniendo la misma fecha, como la solución más viable dentro del calendario del torneo.
El cambio impacta directamente en la planeación de los aficionados, quienes deberán ajustar sus horarios para asistir al estadio o seguir el encuentro, mientras que ambos equipos realizaron las adecuaciones necesarias en su logística y preparación deportiva.
Este tipo de modificaciones no son inéditas en el futbol mexicano, especialmente en la capital del país, donde la cercanía entre recintos deportivos y espacios para espectáculos suele provocar ajustes en los horarios cuando coinciden partidos oficiales con conciertos u otros eventos de gran convocatoria.