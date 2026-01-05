Raiders despide a Pete Carroll tras cerrar la NFL 2025 con el peor récord
La franquicia tomó la decisión luego de terminar con marca de 3-14, resultado que dejó a Las Vegas en el fondo y con la primera selección del Draft 2026
Los Raiders de Las Vegas anunciaron este lunes la destitución de Pete Carroll como entrenador en jefe, luego de cerrar la Temporada 2025 de la NFL con el peor récord de toda la liga.
La organización tomó la decisión tras una campaña que terminó con marca de 3-14, resultado que colocó al equipo en el fondo de la tabla general y le aseguró la primera selección global del Draft 2026.
Carroll, de 74 años, estuvo únicamente una temporada al frente de los Raiders, en un proyecto que nunca logró despegar pese a las expectativas generadas por su amplia trayectoria en la liga.
El equipo mostró severos problemas en ambos lados del balón, con una ofensiva inconsistente y una defensiva incapaz de sostener resultados, lo que derivó en largas rachas de derrotas a lo largo del calendario.
Durante el año, la directiva intentó corregir el rumbo con ajustes en el staff de coacheo, pero los cambios no fueron suficientes para revertir la inercia negativa.
Al finalizar la campaña, la dirigencia optó por iniciar un nuevo proceso, enfocado en una reestructuración profunda de la plantilla y del cuerpo técnico.
Con esta decisión, los Raiders abren oficialmente la búsqueda de un nuevo entrenador en jefe de cara a la temporada 2026, en una offseason clave para la franquicia, que contará con el primer pick del próximo Draft y la necesidad urgente de redefinir su identidad competitiva tras una de las peores campañas en su historia reciente.