Raiders despide a Pete Carroll tras cerrar la NFL 2025 con el peor récord

Los Raiders de Las Vegas anunciaron este lunes la destitución de Pete Carroll como entrenador en jefe, luego de cerrar la Temporada 2025 de la NFL con el peor récord de toda la liga.

La organización tomó la decisión tras una campaña que terminó con marca de 3-14, resultado que colocó al equipo en el fondo de la tabla general y le aseguró la primera selección global del Draft 2026.

Carroll, de 74 años, estuvo únicamente una temporada al frente de los Raiders, en un proyecto que nunca logró despegar pese a las expectativas generadas por su amplia trayectoria en la liga.

TE PUEDE INTERESAR: NFL 2026: así quedaron definidos los rivales de las 32 franquicias para la próxima temporada

El equipo mostró severos problemas en ambos lados del balón, con una ofensiva inconsistente y una defensiva incapaz de sostener resultados, lo que derivó en largas rachas de derrotas a lo largo del calendario.