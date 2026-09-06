Ranking NFC 2026: Rams construyen un ‘súper equipo’ para destronar a los campeones Seahawks

La Conferencia Nacional inicia la temporada 2026 con una batalla de alto calibre: Los Angeles Rams aparecen como el equipo más completo, mientras Seattle Seahawks intentará defender el campeonato del Super Bowl. Detrás acechan Philadelphia Eagles, Green Bay Packers, San Francisco 49ers y Detroit Lions. Para elaborar este ranking se consideraron la calidad de las plantillas, estabilidad en quarterback, movimientos de agencia libre y Draft, desempeño en 2025, profundidad, proyecciones de victorias y evaluaciones de analistas. ESPN coloca a Rams y Seahawks en los dos primeros puestos de toda la NFL; Sharp Football ubica a cuatro equipos de la NFC dentro de sus primeros nueve, mientras CBS considera que los dos conjuntos del Oeste están en un nivel de “Super Bowl o fracaso”.

1. Los Angeles Rams Los Rams no solamente parten como el mejor equipo de la NFC, sino como el principal favorito para conquistar el Super Bowl LXI. A una ofensiva dirigida por el vigente MVP Matthew Stafford, Sean McVay agregó una defensa aterradora con Myles Garrett, Aaron Donald, Trent McDuffie y Jaylen Watson. Garrett viene de ser Jugador Defensivo del Año y su asociación con Donald podría producir la presión más dominante de la NFL. Puka Nacua mantiene explosivo el ataque aéreo y Stafford promedió 2.7 pases de touchdown por juego en 2025. Su línea de victorias está colocada en 11.5 y pagan +290 por ganar la NFC. 2. Seattle Seahawks El campeón merece respeto. Seattle ganó 14 partidos en la campaña anterior y levantó el Vince Lombardi apoyado en la defensa de Mike Macdonald, un cuerpo capaz de borrar a cualquier ataque. Jaxon Smith-Njigba, Jugador Ofensivo del Año, estableció una marca de la franquicia con 119 recepciones. La pérdida de Kenneth Walker III, MVP del Super Bowl, Boye Mafe, Coby Bryant y Riq Woolen redujo su profundidad. Sin embargo, Sam Darnold, JSN y una defensiva de élite mantienen a los Seahawks entre los grandes candidatos, con una proyección de 10.5 victorias. 3. Philadelphia Eagles Philadelphia perdió a A.J. Brown, Jaelan Phillips y Nakobe Dean, pero conserva una de las estructuras más confiables de la liga. Los Eagles han ganado al menos 11 encuentros en cuatro temporadas consecutivas y cuentan con Jalen Hurts, Saquon Barkley, una línea ofensiva poderosa y el agresivo manejo de plantilla de Howie Roseman. Jonathan Greenard y A.J. Epenesa reforzaron la presión al quarterback, mientras el novato Makai Lemon deberá ayudar a cubrir el hueco de Brown. Las casas colocan a Philadelphia como favorito de la NFC Este y le asignan una línea de 10.5 triunfos.

4. Green Bay Packers La posición puede parecer elevada después de una agencia libre complicada, pero Green Bay tiene el factor más importante: Jordan Love. En sus últimas tres temporadas, el quarterback terminó sexto en EPA por retroceso entre los pasadores, una métrica que mide cuánto valor agrega cada jugada. La ausencia inicial de Micah Parsons, quien se recupera de una lesión de ligamento cruzado anterior, y las salidas de Rashan Gary, Romeo Doubs, Elgton Jenkins y Quay Walker representan riesgos. Aun así, Sharp Football coloca a los Packers cuartos en toda la NFL y su proyección está en 9.5 victorias. 5. San Francisco 49ers Cuando están saludables, los 49ers pueden vencer a cualquiera. Brock Purdy continúa al frente del sistema de Kyle Shanahan y ahora tendrá a Mike Evans como amenaza en zona roja. También regresó Dre Greenlaw, llegó el tackle defensivo Osa Odighizuwa y Trent Williams recibió una extensión. Las dudas vuelven a ser la edad, las lesiones y un Draft cuestionado por los especialistas. Evans cumplió 33 años y ya no tiene que cargar por sí solo con el ataque, pero su experiencia puede ser determinante. ESPN los ubica novenos en la NFL y el mercado les proyecta 9.5 triunfos. 6. Detroit Lions Detroit todavía posee suficientes armas para ganar la NFC Norte: Jared Goff, Jahmyr Gibbs, Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, Sam LaPorta, Penei Sewell y Aidan Hutchinson. Su ataque terminó entre los cinco mejores en 2025 pese a cerrar con marca de 9-8. El problema es que su ventana comenzó a estrecharse. Salieron Taylor Decker, Graham Glasgow, David Montgomery, Alex Anzalone y Al-Quadin Muhammad. Amon-Ra, quien suma 547 recepciones, permanece como su gran garantía ofensiva y podría imponer una marca de atrapadas durante las primeras seis temporadas de una carrera.

7. Dallas Cowboys Dallas realizó una de las reconstrucciones defensivas más interesantes de la Conferencia Nacional. Llegaron Rashan Gary y Dee Winters, mientras Caleb Downs y Malachi Lawrence encabezaron un Draft concentrado en reparar una unidad que llevaba años frenando al equipo. Dak Prescott está a seis pases de touchdown de superar la marca de franquicia de Tony Romo, George Pickens recibió la etiqueta de jugador franquicia y Javonte Williams continuará en el backfield. La línea ofensiva genera dudas, pero los Cowboys tienen herramientas para pelearle la división a Philadelphia y aparecen con 9.5 victorias proyectadas. 8. Chicago Bears Chicago podría ser uno de los equipos más entretenidos de 2026. Caleb Williams lanzó para 3 mil 942 yardas en su primera temporada bajo las órdenes de Ben Johnson, nuevo récord de los Bears, y quedó a solamente 58 de convertirse en el primer quarterback de la franquicia con 4 mil. La salida de DJ Moore y la pérdida de cinco integrantes de la secundaria impiden colocarlos más arriba. Si Williams mejora el 58.1 por ciento de pases completos registrado en 2025, los Bears tienen potencial de Playoffs. Su línea de 9.5 victorias refleja que dejaron de ser una reconstrucción. 9. Tampa Bay Buccaneers Los Buccaneers mantienen a Baker Mayfield y Emeka Egbuka como centro de una ofensiva capaz de competir por la NFC Sur. La selección del cazamariscales Rueben Bain Jr. también puede darle energía a una defensa que necesitaba generar más presión. Tampa, sin embargo, perdió demasiada experiencia: Mike Evans firmó con San Francisco, Lavonte David se retiró y Jamel Dean y Rachaad White encontraron nuevos equipos. Después de terminar 8-9, los Bucs necesitan que su generación joven asuma el mando inmediatamente.

10. Minnesota Vikings El experimento Kyler Murray convierte a Minnesota en uno de los equipos más impredecibles de la NFC. Kevin O’Connell tendrá la oportunidad de recuperar al dos veces seleccionado al Pro Bowl y reunirlo con Justin Jefferson, quien busca volver a ser el receptor más dominante de la liga. Jefferson solamente produjo tres juegos de 100 yardas en 2025, la cifra más baja de su carrera. La salida de Jonathan Greenard y una inversión mínima en la agencia libre limitan el techo defensivo. Los Vikings tienen talento para conseguir un comodín, pero también suficientes interrogantes para quedarse fuera. 11. Washington Commanders Jayden Daniels mantiene viva cualquier posibilidad. El quarterback lanzó 25 touchdowns como novato y ahora cuenta con Terry McLaurin y Stefon Diggs dentro de un ataque que busca ser más explosivo. ESPN considera que podría amenazar el récord de la franquicia de 31 pases de anotación en una temporada. Washington invirtió más de 250 millones de dólares durante la agencia libre y agregó a Odafe Oweh, K’Lavon Chaisson, Leo Chenal y al novato Sonny Styles. Los problemas en la línea ofensiva, la secundaria y la profundidad de receptores mantienen a los Commanders fuera del grupo principal de Playoffs. 12. Carolina Panthers Carolina continúa avanzando alrededor de Bryce Young. Tetairoa McMillan viene de registrar 70 recepciones, mil 14 yardas y siete touchdowns como novato, mientras Jaelan Phillips y Devin Lloyd deben elevar una defensiva que necesitaba talento comprobado. Los Panthers también reforzaron la protección con Rasheed Walker y el novato Monroe Freeling. Todavía no son contendientes al Super Bowl, pero poseen mejores bases que hace dos años y podrían aprovechar la falta de un favorito dominante en la NFC Sur.

13. New York Giants Los Giants son el “caballo negro” de la parte baja. John Harbaugh llegó como entrenador en jefe y comenzó una reconstrucción profunda con Tremaine Edmunds, Greg Newsome II, DJ Reader, Isaiah Likely y el regreso de Odell Beckham Jr. Además, New York obtuvo a Arvell Reese, Francis Mauigoa, Colton Hood y Malachi Fields en una de las clases de Draft mejor calificadas. El proyecto tiene sentido, aunque la incertidumbre ofensiva y la pérdida de Dexter Lawrence provocan que todavía sea prudente colocarlos fuera de los puestos de Playoffs. 14. New Orleans Saints Tyler Shough afrontará su primera campaña completa como titular acompañado por Travis Etienne, Chris Olave y Jordyn Tyson, receptor seleccionado con la octava elección del Draft. Si Tyson se mantiene saludable, New Orleans podría tener una pareja de receptores muy productiva. Los Saints vienen de terminar 6-11 y perdieron a Demario Davis y Alontae Taylor. Cameron Jordan, quien sumó 10.5 capturas en 2025, sigue siendo el referente de una defensa veterana que necesita rejuvenecerse. 15. Atlanta Falcons Bijan Robinson es suficiente para mantener competitivo cualquier ataque: lideró la NFL con un promedio de 135 yardas desde la línea de golpeo por encuentro. Drake London y Kyle Pitts también permanecen como piezas de alto nivel. El nuevo entrenador Kevin Stefanski deberá decidir entre Michael Penix Jr. y Tua Tagovailoa, contratado por el salario mínimo. Atlanta terminó 8-9, pero perdió varios titulares y no añadió suficiente talento estelar para pensar en una transformación inmediata.

16. Arizona Cardinals Arizona ocupa el último puesto con argumentos difíciles de ignorar: viene de una temporada de 3-14, liberó a Kyler Murray y no encontró una solución definitiva en la posición de quarterback. Jacoby Brissett aparece como titular, mientras el novato Carson Beck representa una apuesta de desarrollo. Trey McBride es una estrella y el corredor Jeremiyah Love puede producir desde su primer año, pero el resto de la plantilla sigue lejos del nivel necesario. Los Cardinals tienen una proyección de apenas 3.5 victorias y pagan 500-1 para ganar el Super Bowl, las probabilidades más largas de toda la NFL.