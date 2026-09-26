Ravens vs Cowboys en Brasil: Lamar Jackson y Dak Prescott toman el Maracaná en un duelo histórico

Los Ravens de Baltimore y Cowboys de Dallas trasladarán este domingo el espectáculo de la NFL hasta uno de los templos deportivos más reconocidos del planeta. El Estadio Maracaná de Río de Janeiro recibirá el choque de la Semana 3 de la Temporada 2026, primer partido de temporada regular de la Liga que se disputa en esa ciudad brasileña. El kickoff está programado para las 2:25 de la tarde, con Dallas como equipo local administrativo. Ambos llegan con récord de 1-1, aunque con sensaciones distintas.

Baltimore comenzó la campaña derrotando 41-23 a Colts de Indianapolis, pero sufrió un tropiezo de 24-17 frente a Saints de Nueva Orleans después de haber tomado ventaja de 14-3.

Los Ravens necesitan recuperar la contundencia exhibida en su debut y evitar quedar por debajo de .500 en un AFC North que promete ser cerrado. Dallas, por su parte, reaccionó después de caer 28-20 contra Giants de Nueva York. Los Cowboys vencieron 37-20 a Commanders de Washington con una actuación sobresaliente de Dak Prescott, quien lanzó para 279 yardas, cuatro touchdowns y no entregó el balón. El quarterback suma 454 yardas aéreas, seis pases de anotación y apenas una intercepción en dos jornadas. Derrick Henry puede atacar el punto débil de Dallas Uno de los duelos que podría definir la tarde será el ataque terrestre de Baltimore contra una defensiva de Cowboys que ha tenido problemas para frenar la carrera. Dallas permite 173.5 yardas terrestres por encuentro, registro ubicado entre los peores de la NFL tras dos semanas.

Eso abre la puerta para Derrick Henry, quien acumula 212 yardas y cuatro touchdowns por tierra, acompañado por la amenaza permanente que representa Lamar Jackson corriendo desde la posición de quarterback. Henry ya castigó a Dallas en el enfrentamiento de 2024 con 151 yardas y dos anotaciones en la victoria 28-25 de Baltimore. Del otro lado, la defensiva de Ravens tendrá que contener a Prescott y un arsenal encabezado por CeeDee Lamb y George Pickens. Baltimore genera presión en el 43.8 por ciento de las jugadas de pase, mientras Prescott ha completado apenas el 50 por ciento de sus envíos cuando enfrenta presión esta temporada. Las lesiones también entrarán en la ecuación. Baltimore descartó al tackle izquierdo Ronnie Stanley, mientras Zay Flowers aparece como cuestionable después de volver de manera limitada a los entrenamientos. Dallas llegará todavía más castigado en defensa: Cobie Durant, Malik Hooker, P.J. Locke y DeMarvion Overshown están descartados. Un partido histórico para la NFL en Brasil Más allá del resultado, Ravens vs Cowboys representa otro movimiento relevante dentro de la expansión internacional de la NFL. Brasil recibe partidos de temporada regular por tercer año consecutivo, pero las ediciones anteriores se disputaron en São Paulo; ahora la Liga aterriza por primera ocasión en Río de Janeiro y el Maracaná, escenario de Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

El juego forma parte de una temporada 2026 con nueve partidos internacionales y será apenas el segundo de ese calendario global.

Para Baltimore será su tercer encuentro internacional, mientras Dallas disputará apenas el segundo de su historia fuera de Estados Unidos dentro de esta clase de compromisos. La historia particular también favorece claramente a los Ravens: Baltimore domina 6-1 la serie de todos los tiempos contra Cowboys. Sin embargo, en Río ambos parten con la misma urgencia: salir del Maracaná con marca positiva y convertir una cita histórica para la NFL en un impulso temprano rumbo a la pelea por Playoffs.