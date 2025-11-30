Fernando Batista y otros candidatos suenan para reemplazar a Piojo Herrera en Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) trabaja contrarreloj luego del despido de Miguel “Piojo” Herrera, buscando definir a su nuevo director técnico antes de que comience 2026. La intención del Comité Ejecutivo es que el entrenador llegue a tiempo para iniciar la planificación rumbo al Mundial 2030.

Carlos Ricardo Benavides, fiscal de la Fedefútbol, confirmó que la meta es tener al seleccionador contratado y operando desde enero. “La pretensión es que esté nombrado para esa fecha y comience a trabajar de inmediato”, declaró.

El nombramiento no depende únicamente del nuevo entrenador. Antes de tomar cualquier decisión, la Federación debe resolver la situación del director deportivo, Ignacio Hierro, cuya continuidad será evaluada en la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo programada para este miércoles. Según Benavides, la elección del técnico no avanzará sin que se defina el futuro de Hierro.