Fernando Batista y otros candidatos suenan para reemplazar a Piojo Herrera en Costa Rica
La Federación busca estabilidad y un proyecto de cuatro años, además de concretar amistosos internacionales previos al Mundial 2026
La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) trabaja contrarreloj luego del despido de Miguel “Piojo” Herrera, buscando definir a su nuevo director técnico antes de que comience 2026. La intención del Comité Ejecutivo es que el entrenador llegue a tiempo para iniciar la planificación rumbo al Mundial 2030.
Carlos Ricardo Benavides, fiscal de la Fedefútbol, confirmó que la meta es tener al seleccionador contratado y operando desde enero. “La pretensión es que esté nombrado para esa fecha y comience a trabajar de inmediato”, declaró.
El nombramiento no depende únicamente del nuevo entrenador. Antes de tomar cualquier decisión, la Federación debe resolver la situación del director deportivo, Ignacio Hierro, cuya continuidad será evaluada en la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo programada para este miércoles. Según Benavides, la elección del técnico no avanzará sin que se defina el futuro de Hierro.
La Fedefútbol pretende que el próximo DT tenga un proyecto de al menos cuatro años, evitando ciclos interrumpidos y cambios apresurados. Benavides explicó que la idea es que el seleccionador pueda trabajar de manera estable, sin riesgo de ser despedido tras resultados negativos en amistosos o torneos.
La planificación también responde a oportunidades internacionales. Según fuentes de ESPN, Costa Rica recibió invitaciones de dos selecciones de primer nivel para disputar partidos amistosos en Estados Unidos antes de la Copa del Mundo 2026. Esto hace urgente contar con un entrenador definido, así como una estructura deportiva clara y una lista base de jugadores. La Federación busca que todo esté listo antes de marzo, fecha en la que La Sele disputará sus primeros encuentros oficiales del ciclo.
Benavides aclaró que la salida de Piojo Herrera no tuvo implicaciones financieras complicadas. “No es tema presupuestario ni de cláusula millonaria. Fue una salida que benefició a la tricolor; solo se pagó un mes de salario”, explicó.
Mientras tanto, el Comité Ejecutivo analiza el futuro de Ignacio Hierro, cuya continuidad se considera “muy comprometida” y cuya salida podría acelerar la elección del nuevo técnico. En las últimas semanas, medios sudamericanos señalaron el interés de Fernando Batista, exentrenador de Venezuela, en el puesto. ESPN confirmó que hubo contacto con su entorno, aunque hasta el momento no existe un acuerdo oficial.
El proceso apunta a que, con la definición del director deportivo y del entrenador, Costa Rica pueda consolidar un proyecto estructurado que permita encarar el camino hacia el Mundial 2030 con mayor claridad y continuidad, evitando las decisiones apresuradas que caracterizaron el ciclo anterior con Piojo Herrera.