Black Friday Game de la NFL: Bears sorprenden y derrotan 24-15 a Eagles en Filadelfia

Fútbol Americano
/ 28 noviembre 2025
    Black Friday Game de la NFL: Bears sorprenden y derrotan 24-15 a Eagles en Filadelfia
    Bears celebra su triunfo 24-15 ante Eagles en el Black Friday Game, con Caleb Williams como figura de la Temporada para los Bears en el Lincoln Financial Field. FOTO: AP

Chicago dominó con ataque terrestre y frena a Filadelfia en el Lincoln Financial Field; Caleb Williams y la defensa de los Bears sostienen un triunfo clave rumbo a Playoffs

El Black Friday Game 2025 dejó una de las campanadas de la temporada. Bears de Chicago venció 24-15 a Eagles de Filadelfia en el Lincoln Financial Field, resultado que impulsa a los de Illinois en la carrera de la Conferencia Nacional y complica el cierre del equipo local, que sufrió su segunda derrota consecutiva.

Con este resultado, los Bears mejoran su marca a 9-3 y se posicionan entre los mejores sembrados de la NFC, mientras que los Eagles caen a 8-4, perdiendo terreno en la disputa por la cima del Este y encendiendo alarmas por su irregular cierre de calendario.

Ataque terrestre imparable

La clave del triunfo estuvo en el dominio total por tierra. Chicago acumuló 281 yardas por acarreo, cifra que marcó la diferencia frente a las 87 yardas terrestres producidas por Filadelfia.

TE PUEDE INTERESAR: Sergio Ramos se va de Rayados: central español dejará la Liga MX para jugar en otro club

Kyle Monangai fue la figura ofensiva con 130 yardas y un touchdown, mientras que D’Andre Swift superó las 100 yardas y anotó en el primer cuarto, estableciendo el tono físico del encuentro desde el inicio.

WILLIAMS LLEVA A BEARS A LA VICTORIA

El mariscal novato Caleb Williams cumplió con un plan de juego controlado: lanzó para 154 yardas, un touchdown y una intercepción, evitando errores mayores y manteniendo posesiones largas para desgastar a la defensa rival.

Del otro lado, Jalen Hurts completó 230 yardas aéreas y dos pases de touchdown para A.J. Brown, quien cerró la noche con 132 yardas y dos anotaciones, pero la ofensiva de Philadelphia nunca encontró ritmo sostenido.

El momento clave del partido ocurrió en el tercer cuarto, cuando la defensa de Chicago forzó y recuperó un balón suelto en un intento de “tush push” de Hurts, jugada que rompió el impulso y abrió la puerta para la ventaja definitiva.

Implicaciones rumbo a Playoffs

Los Bears ratifican su condición de contendientes serios en la NFC Norte y se consolidan como un rival incómodo gracias a su fórmula de juego terrestre dominante + defensiva oportunista.

Los Eagles, en cambio, atraviesan una turbulencia inesperada. La presión aumenta para corregir errores en momentos clave y para evitar que se les escape el liderato divisional en las últimas semanas del calendario.

Chicago celebra un triunfo de impacto en el escenario nacional; Filadelfia queda en deuda ante su afición.

Temas


Futbol Americano
resultados

Localizaciones


Filadelfia

Personajes


Jalen Hurts

Organizaciones


Philadelphia Eagles
Chicago Bears

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

