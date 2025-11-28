Black Friday Game de la NFL: Bears sorprenden y derrotan 24-15 a Eagles en Filadelfia

El Black Friday Game 2025 dejó una de las campanadas de la temporada. Bears de Chicago venció 24-15 a Eagles de Filadelfia en el Lincoln Financial Field, resultado que impulsa a los de Illinois en la carrera de la Conferencia Nacional y complica el cierre del equipo local, que sufrió su segunda derrota consecutiva.

Con este resultado, los Bears mejoran su marca a 9-3 y se posicionan entre los mejores sembrados de la NFC, mientras que los Eagles caen a 8-4, perdiendo terreno en la disputa por la cima del Este y encendiendo alarmas por su irregular cierre de calendario.

Ataque terrestre imparable

La clave del triunfo estuvo en el dominio total por tierra. Chicago acumuló 281 yardas por acarreo, cifra que marcó la diferencia frente a las 87 yardas terrestres producidas por Filadelfia.

Kyle Monangai fue la figura ofensiva con 130 yardas y un touchdown, mientras que D’Andre Swift superó las 100 yardas y anotó en el primer cuarto, estableciendo el tono físico del encuentro desde el inicio.

WILLIAMS LLEVA A BEARS A LA VICTORIA

El mariscal novato Caleb Williams cumplió con un plan de juego controlado: lanzó para 154 yardas, un touchdown y una intercepción, evitando errores mayores y manteniendo posesiones largas para desgastar a la defensa rival.

Del otro lado, Jalen Hurts completó 230 yardas aéreas y dos pases de touchdown para A.J. Brown, quien cerró la noche con 132 yardas y dos anotaciones, pero la ofensiva de Philadelphia nunca encontró ritmo sostenido.