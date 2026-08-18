Ricky Martin encabezará junto a Pedro Sampaio el show del NFL Rio Game 2026

Río de Janeiro se prepara para recibir por primera vez un partido de temporada regular de la NFL, y el encuentro tendrá también presencia de la música latina. Ricky Martin y el brasileño Pedro Sampaio serán los encargados del espectáculo de medio tiempo del NFL Rio Game 2026, programado para el 27 de septiembre en el Estadio Maracaná. Los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys protagonizarán el encuentro, que marcará el debut de la liga en temporada regular en Río de Janeiro. El partido comenzará a las 4:25 de la tarde, tiempo del Este de Estados Unidos, mientras que el espectáculo musical se sumará a una temporada internacional que contempla siete presentaciones de medio tiempo en distintos países.

Para Pedro Sampaio, participar en el evento tendrá un significado especial, ya que se presentará en su ciudad natal y en uno de los escenarios deportivos más reconocidos de Brasil. El DJ, cantante y productor brasileño recordó que creció viendo el Maracaná como un espacio relacionado con grandes acontecimientos y señaló que nunca imaginó que su primera presentación en el estadio sería junto a Ricky Martin, uno de los artistas que ha influido en su carrera.

Sampaio cuenta con más de 14 mil millones de reproducciones entre audio y video a nivel mundial y supera los 11 millones de oyentes mensuales en Spotify. En su trayectoria también ha trabajado con artistas como Anitta, Pabllo Vittar, J Balvin y Nicky Jam. En 2024 recibió una nominación al Latin Grammy. Por su parte, Ricky Martin llegará al escenario brasileño con una carrera de tres décadas y más de 95 millones de álbumes vendidos a nivel internacional. El puertorriqueño también consiguió el primer lugar del Billboard Hot 100 con “Livin’ La Vida Loca”, además de colocar otros temas en las listas musicales. El cantante señaló que regresar a Río representa una oportunidad para reencontrarse con el público brasileño y destacó la posibilidad de compartir el espectáculo con Sampaio durante un acontecimiento inédito para la NFL en la ciudad. La presentación forma parte de una estrategia de la liga para incorporar artistas con vínculos importantes con los mercados donde se disputarán sus partidos internacionales. Tim Tubito, director sénior de presentación global de partidos, música y entretenimiento de la NFL, destacó la relación de ambos músicos con el público de Brasil y América Latina.

El espectáculo será transmitido en vivo en Brasil por GETV y sportv, canales de Globo. Además, las tiendas oficiales de la NFL en Río de Janeiro ofrecerán mercancía de edición limitada relacionada con el medio tiempo. El NFL Rio Game será el segundo de los siete espectáculos musicales previstos para los Juegos Internacionales de la NFL de 2026. El calendario también contempla la participación de los Jonas Brothers en el partido entre la NFL que se disputará el 10 de septiembre en el Melbourne Cricket Ground, en Australia.