Seahawks arruinan el regreso de Philip Rivers y vencen a Colts en dramático cierre
Seattle se impuso 18-16 a Indianapolis en la Semana 15 de la NFL, en un partido marcado por el retorno del veterano Philip Rivers a los emparrillados tras casi cinco años fuera de la liga
Los Seahawks de Seattle firmaron una victoria de alto voltaje ante los Colts de Indianápolis por marcador de 18-16, en un duelo correspondiente a la Semana 15 de la NFL que tuvo como principal atractivo el inesperado regreso de Philip Rivers.
El veterano quarterback volvió a ser titular en la liga luego de su retiro tras la temporada 2020, en una noche cargada de simbolismo, tensión y desenlace dramático.
El encuentro, disputado en Lumen Field, estuvo lejos de ser un festival ofensivo, pero mantuvo la emoción hasta el último segundo.
Seattle construyó su triunfo desde el pie de Jason Myers, quien tuvo una actuación perfecta al convertir seis goles de campo, incluido uno de 56 yardas cuando restaban apenas segundos en el reloj, suficiente para inclinar definitivamente el resultado a favor de los locales.
A sus 44 años, Philip Rivers volvió a tomar los controles de una ofensiva de la NFL debido a la crisis de quarterbacks que atraviesan los Colts por lesión.
El veterano pasador mostró destellos de su experiencia al completar 18 de 27 envíos para 120 yardas y un pase de anotación, conectando con Josh Downs en la zona prometida y manteniendo con vida a Indianápolis durante buena parte del encuentro.
Sin embargo, el cierre no fue favorable para el histórico mariscal de campo. En la última serie ofensiva de los Colts, Rivers lanzó una intercepción que terminó por sepultar cualquier intento de remontada, sellando una derrota que opacó parcialmente su emotivo retorno a los emparrillados.
La defensiva de los Seahawks jugó un papel clave al contener a los Colts en los momentos decisivos y permitir que el equipo se mantuviera a distancia de un solo marcador durante todo el partido.
Con este triunfo, Seattle mejoró su récord a 11-3 y se afianzó en la lucha por el liderato de la NFC Oeste, manteniendo intactas sus aspiraciones rumbo a los Playoffs.
Del otro lado, Indianápolis cayó a 8-6, acumuló su cuarta derrota consecutiva y complicó seriamente su panorama en la carrera por la postemporada en la Conferencia Americana.
Más allá del resultado, el partido quedará marcado por el regreso de Philip Rivers, uno de los quarterbacks más representativos de su generación, en una historia que combinó nostalgia, competencia y un final tan dramático como el propio futbol americano.