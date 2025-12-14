Seahawks arruinan el regreso de Philip Rivers y vencen a Colts en dramático cierre

Los Seahawks de Seattle firmaron una victoria de alto voltaje ante los Colts de Indianápolis por marcador de 18-16, en un duelo correspondiente a la Semana 15 de la NFL que tuvo como principal atractivo el inesperado regreso de Philip Rivers. El veterano quarterback volvió a ser titular en la liga luego de su retiro tras la temporada 2020, en una noche cargada de simbolismo, tensión y desenlace dramático. El encuentro, disputado en Lumen Field, estuvo lejos de ser un festival ofensivo, pero mantuvo la emoción hasta el último segundo. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con Patrick Mahomes? QB de Chiefs sale lesionado ante Chargers y estaría fuera el resto de la Temporada

Seattle construyó su triunfo desde el pie de Jason Myers, quien tuvo una actuación perfecta al convertir seis goles de campo, incluido uno de 56 yardas cuando restaban apenas segundos en el reloj, suficiente para inclinar definitivamente el resultado a favor de los locales. A sus 44 años, Philip Rivers volvió a tomar los controles de una ofensiva de la NFL debido a la crisis de quarterbacks que atraviesan los Colts por lesión. El veterano pasador mostró destellos de su experiencia al completar 18 de 27 envíos para 120 yardas y un pase de anotación, conectando con Josh Downs en la zona prometida y manteniendo con vida a Indianápolis durante buena parte del encuentro. Sin embargo, el cierre no fue favorable para el histórico mariscal de campo. En la última serie ofensiva de los Colts, Rivers lanzó una intercepción que terminó por sepultar cualquier intento de remontada, sellando una derrota que opacó parcialmente su emotivo retorno a los emparrillados.