Semana 10 NFL: Dolphins, Jets y Saints rompen pronósticos con victorias inesperadas
La jornada matutina dejó varios resultados inesperados encabezados por la victoria de los Dolphins sobre los Bills, que rompió una racha de siete derrotas consecutivas
La Semana 10 de la NFL dejó una serie de resultados inesperados encabezados por la victoria de los Dolphins de Miami, quienes rompieron una larga racha de derrotas ante los Bills de Buffallo. A su vez, los Jets de Nueva York y los Saints de Nueva Orleans también sorprendieron con triunfos que cambian la lectura de la parte baja de la tabla, marcando una jornada donde los equipos en reconstrucción demostraron carácter y efectividad.
En el Estadio Hard Rock, Tua Tagovailoa lanzó para 173 yardas y dos pases de anotación en el triunfo de Miami por 30-13 sobre Buffalo, cortando una seguidilla de siete derrotas frente a su rival divisional. La actuación del corredor De’Von Achane, con 225 yardas totales y dos touchdowns en el último cuarto, fue determinante para sellar la victoria. La defensa de los Dolphins, que logró tres balones recuperados y tres capturas, controló a Josh Allen, quien acumuló 306 yardas y dos touchdowns antes de ser reemplazado por Mitchell Trubisky.
Con esta victoria, Miami (3-7) no solo rompió una mala racha ante los Bills (6-3), sino que mostró una versión más sólida en ambos costados del balón, logrando su ventaja más amplia frente a Buffalo desde 2016. El gol de campo de 46 yardas de Riley Patterson al cierre de la primera mitad consolidó una diferencia que los Bills no pudieron revertir.
JETS Y SAINTS TAMBIÉN DESTACAN
En otro resultado inesperado, los Jets de Nueva York vencieron a los Browns de Cleveland, quienes volvieron a caer de manera dolorosa por errores en momentos clave. Los equipos especiales de Cleveland permitieron dos regresos para touchdown en menos de un minuto durante el primer cuarto, lo que dio impulso a la ofensiva dirigida por Justin Fields. Aunque Dillon Gabriel lanzó dos anotaciones, la indisciplina defensiva —incluyendo una penalización de Cameron Thomas por invasión de zona neutral— terminó sellando la derrota. Con marca de 2-7, los Browns profundizan su crisis mientras los Jets celebran un triunfo que parecía improbable.
Los Saints de Nueva Orleans también dieron de qué hablar al vencer 17-7 a los Panthers de Carolina, poniendo fin a una racha de cuatro derrotas seguidas. El novato Tyler Shough consiguió su primera victoria como titular con 282 yardas aéreas y dos pases de anotación, uno de ellos de 62 yardas a Chris Olave, quien finalizó con 104 yardas por recepción. La defensa de Nueva Orleans controló a Bryce Young, limitándolo a 124 yardas y dos pérdidas de balón.
OTROS RESULTADOS DE LA JORNADA
Los Patriots de Nueva Inglaterra extendieron su buena racha con un triunfo 28-23 sobre los Buccaneers de Tampa Bay, gracias a las explosivas carreras de TreVeyon Henderson (147 yardas y dos touchdowns). Los Ravens de Baltimore superaron 27-19 a los Vikings de Minnesota, con una sólida actuación de Lamar Jackson, quien celebró su partido número 100 como titular con un pase de anotación a Mark Andrews.
En Chicago, Caleb Williams guió a los Bears a una remontada 24-20 sobre los Giants de Nueva York, mientras que los Houston Texans protagonizaron otra sorpresa al vencer 30-29 a los Jaguars de Jacksonville, con una destacada actuación de Davis Mills, quien lanzó para 292 yardas y sumó tres touchdowns totales.