Semana 10 NFL: Dolphins, Jets y Saints rompen pronósticos con victorias inesperadas

La Semana 10 de la NFL dejó una serie de resultados inesperados encabezados por la victoria de los Dolphins de Miami, quienes rompieron una larga racha de derrotas ante los Bills de Buffallo. A su vez, los Jets de Nueva York y los Saints de Nueva Orleans también sorprendieron con triunfos que cambian la lectura de la parte baja de la tabla, marcando una jornada donde los equipos en reconstrucción demostraron carácter y efectividad.

En el Estadio Hard Rock, Tua Tagovailoa lanzó para 173 yardas y dos pases de anotación en el triunfo de Miami por 30-13 sobre Buffalo, cortando una seguidilla de siete derrotas frente a su rival divisional. La actuación del corredor De’Von Achane, con 225 yardas totales y dos touchdowns en el último cuarto, fue determinante para sellar la victoria. La defensa de los Dolphins, que logró tres balones recuperados y tres capturas, controló a Josh Allen, quien acumuló 306 yardas y dos touchdowns antes de ser reemplazado por Mitchell Trubisky.

Con esta victoria, Miami (3-7) no solo rompió una mala racha ante los Bills (6-3), sino que mostró una versión más sólida en ambos costados del balón, logrando su ventaja más amplia frente a Buffalo desde 2016. El gol de campo de 46 yardas de Riley Patterson al cierre de la primera mitad consolidó una diferencia que los Bills no pudieron revertir.