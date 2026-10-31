Semana 8 de la NFL: lluvia de juegos divisionales sacudirá la pelea por los playoffs

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    Semana 8 de la NFL: lluvia de juegos divisionales sacudirá la pelea por los playoffs
    La Semana 8 de la NFL reunirá siete enfrentamientos divisionales, con los Vikings de Minnesota, Chiefs de Kansas City y Steelers de Pittsburgh entre los protagonistas. FOTO: AP

Siete enfrentamientos entre rivales de división marcarán el domingo, con Minnesota defendiendo su invicto y duelos decisivos por las primeras posiciones de ambas conferencias

La Semana 8 de la NFL 2026 tendrá un domingo cargado de rivalidades: siete de los 12 partidos programados para este domingo enfrentarán a equipos de una misma división.

Con la temporada regular acercándose a su mitad, cada resultado puede pesar en la pelea por los lideratos y los criterios de desempate rumbo a los playoffs.

La lluvia de duelos divisionales comenzará a las 12 de la tarde, con cuatro enfrentamientos simultáneos.

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El más atractivo de la primera ventana llevará a los Vikings de Minnesota (6-0), único equipo invicto de la liga, a la casa de los Lions de Detroit (4-2), en un choque de la NFC Norte que pondrá a prueba a la defensa que menos puntos permite.

En la AFC Norte, los Browns de Cleveland y los Steelers de Pittsburgh, ambos con marca de 5-2, se encontrarán en un duelo directo por la cima.

Cleveland ya ganó el primer enfrentamiento entre ambos esta temporada, por lo que otro triunfo podría resultar decisivo si terminan igualados en victorias al cierre del calendario.

También al mediodía, los Colts de Indianápolis visitarán a los Jaguars de Jacksonville en la AFC Sur, mientras que los Falcons de Atlanta enfrentarán a los Buccaneers de Tampa Bay en la NFC Sur.

Para estos cuatro equipos, ganar frente a un adversario de su propio sector representa una oportunidad de recortar distancias o consolidar posiciones.

La tensión continuará a las 3:25 de la tarde con los Chiefs de Kansas City (5-1) ante los Broncos de Denver (5-2), en uno de los encuentros que más promete.

Patrick Mahomes y su equipo intentarán recuperarse de la derrota frente a los Seahawks de Seattle, mientras Denver buscará aprovechar la localía y estrechar la disputa por el primer lugar de la AFC Oeste.

En ese mismo horario, los Patriots de Nueva Inglaterra se medirán con los Dolphins de Miami en la AFC Este.

La tanda divisional concluirá a las 7:20 de la noche, cuando los Eagles de Filadelfia visiten a los Commanders de Washington en el Sunday Night Football, con transmisión en México por ESPN y Disney+. La NFC Oeste será la única que no tendrá choques internos.

Fuera de las rivalidades divisionales destacan los Ravens de Baltimore frente a los Bills de Búfalo, con el regreso de Lamar Jackson, además del cruce entre Chargers de Los Ángeles y Rams de Los Ángeles.

Los 12 encuentros dominicales podrán seguirse mediante NFL Game Pass en DAZN, con juegos seleccionados en televisión. La Semana 8 cerrará el lunes con Bears de Chicago ante Seahawks de Seattle.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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