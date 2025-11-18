Sospechoso del asesinato del entrenador de Oakland de ‘Last Chance U’ comparece ante tribunal

El caso por el asesinato del exentrenador de Laney College, John Beam, avanzó el martes con la primera aparición en corte del presunto responsable, un proceso que mantiene expectante a la comunidad deportiva de Oakland. El acusado, Cedric Irving Jr., de 27 años, continuará bajo custodia sin derecho a fianza mientras se desarrollan las etapas iniciales del proceso judicial. La fiscal del distrito del condado de Alameda, Ursula Jones Dickson, informó que Irving enfrenta cargos por asesinato y varias agravantes vinculadas con la muerte de Beam. De ser declarado culpable, podría recibir una sentencia que va de 50 años a cadena perpetua. Durante su comparecencia, Irving no presentó una declaración, y la lectura formal de cargos fue programada para el 16 de diciembre. TE PUEDE INTERESAR: Mendy López es presentado como el nuevo manager de Saraperos de Saltillo Hasta ahora, los fiscales no han dado a conocer un posible motivo para el ataque ocurrido en las instalaciones de Laney College.

Beam, de 66 años, fue una figura reconocida en el entorno deportivo local. Su trayectoria incluyó la formación de equipos que competían regularmente por campeonatos y un trabajo estrecho con generaciones de jugadores. En 2020, la docuserie de Netflix “Last Chance U” dedicó una temporada a su labor al frente de los Laney Eagles. Tras retirarse como entrenador principal el año pasado, se desempeñaba como director atlético de la institución. La fiscalía señaló que Irving no cuenta con antecedentes penales. El tiroteo ocurrió el jueves, poco antes del mediodía, cuando oficiales acudieron al área de la casa de campo de atletismo de Laney College. Ahí encontraron a Beam con una herida de bala en la cabeza. Fue trasladado a un hospital, donde murió al día siguiente debido a la gravedad de las lesiones. De acuerdo con el documento de causa probable, Irving fue detenido en una estación de tren de cercanías poco después de las tres de la mañana del viernes. En su posesión llevaba el arma utilizada en el ataque y habría admitido haber disparado a Beam. La policía de Oakland describió el tiroteo como “muy dirigido”.