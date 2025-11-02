Steelers aprovechan pérdidas de Colts y se imponen 27-20 en el Acrisure Stadium

Los Steelers de Pittsburgh derrotaron 27-20 a los Colts Indianapolis en el Acrisure Stadium, en un juego marcado por la capacidad del equipo local para generar pérdidas de balón y controlar el ritmo desde la defensa. Tras dos derrotas consecutivas, Pittsburgh encontró nuevamente un plan de juego basado en presión al mariscal rival, aprovechamiento de errores y ofensivas cortas. Los Colts llegaron al duelo como la ofensiva con mejor producción acumulada en la liga. Su inicio confirmó esa tendencia: Daniel Jones lideró una serie de 80 yardas y concretó la anotación con un acarreo personal en cuarta oportunidad para el 7-0. La defensa visitante frenó en dos ocasiones a los Steelers y, aunque Josh Downs perdió un despeje, Pittsburgh no pudo capitalizar la posición corta. TE PUEDE INTERESAR: ¡Van a Semifinales!: México Sub 17 supera a Italia y sigue en Marruecos 2025 El encuentro cambió con la presión constante sobre Jones. T.J. Watt provocó un balón suelto y lo recuperó en campo rival. Ese error permitió a Jaylen Warren empatar el marcador con un acarreo de cuatro yardas. En la siguiente ofensiva, Payton Wilson interceptó a Jones y dejó a los Steelers dentro de la yarda 20. Dos jugadas después, Aaron Rodgers conectó con Pat Freiermuth para el 14-7. Antes del descanso, Chris Boswell convirtió un gol de campo que amplió la ventaja a 17-7.

En la segunda mitad, la fórmula se repitió. Wilson desvió un pase que terminó en manos del novato Jack Sawyer, quien logró la segunda intercepción del partido. Pittsburgh capitalizó con una serie sostenida que concluyó con el segundo touchdown terrestre de Warren para el 24-7. Los Colts sumaron puntos mediante un gol de campo y un pase de Jones a Downs, pero una nueva pérdida de balón les cortó el impulso: Alex Highsmith forzó un balón suelto y Derrick Harmon lo recuperó, acción que derivó en otro gol de campo de Boswell para el 27-17. La defensa de Pittsburgh cerró el encuentro con una intercepción de Joey Porter Jr., la sexta entrega generada en el juego. Indianapolis añadió un gol de campo en los segundos finales, dejando el marcador definitivo. La unidad defensiva de los Steelers limitó a Jonathan Taylor —líder en yardas por tierra— a solo 45 yardas en 14 acarreos. En total, Pittsburgh provocó más pérdidas de balón en este partido (6) que las que Indianapolis había cometido en toda la temporada (4).