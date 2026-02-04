Drake Maye: la nueva cara de los Patriots; cómo es que un intrépido joven puede ser campeón del Super Bowl LX

Dicen que los quarterbacks de élite suelen mostrarse desde las primeras oportunidades en la NFL. Siguiente esa máxima, Drake Maye está cumpliendo con el pronóstico de que puede ser una gran estrella y regresar a su equipo a las alturas.

Mientras Tom Brady levantaba su cuarto trofeo Vince Lombardi con los New England Patriots, el pequeño Drake observaba el Super Bowl desde la sala de su casa, acompañado por su familia. Aquella noche, hace 11 años, no solo marcó un campeonato más para la dinastía de Nueva Inglaterra, sino el nacimiento de un sueño que está a un paso de cumplirse.

Hoy, Drake Maye, con apenas 23 años, es el quarterback que encabeza a los Patriots rumbo al Super Bowl LX, donde enfrentará a los Seattle Seahawks. El joven pasador pasó, en tiempo récord, de ser una promesa cuestionada a convertirse en el rostro de la nueva era de la franquicia.

La historia de Maye es una de contraste y resiliencia. Seleccionado tercero global en el Draft 2024, llegó a un equipo en reconstrucción, cargando con el peso simbólico de ser el primer mariscal llamado a liderar a los Pats tras la era de Brady.

Su temporada de novato fue dura: tres victorias y 14 derrotas, constantes cambios ofensivos y una presión mediática que parecía desbordarlo. Las estadísticas no mentían: 2,430 yardas, 14 touchdowns y 13 intercepciones, números discretos para un quarterback elegido tan alto.

Sin embargo, la organización mantuvo la fe. Bajo el mando del entrenador Mike Vrabel, Nueva Inglaterra apostó por la continuidad, el desarrollo interno y una ofensiva diseñada para potenciar las virtudes de Maye: brazo potente, movilidad y lectura profunda del campo.

Y DE REPENTE TODO CAMBIÓ

El salto llegó en su segunda temporada, la campaña 2025, donde Maye protagonizó una de las irrupciones más sorprendentes de la NFL. Cerró la temporada regular con 4,380 yardas por pase, 36 touchdowns y solo 10 intercepciones, además de 420 yardas terrestres, consolidándose como candidato al Jugador Más Valioso.

Ese rendimiento devolvió a los Patriots a la élite. Con marca de 12-5, Nueva Inglaterra volvió a los playoffs, esta vez con un quarterback joven, pero con temple de veterano en los momentos decisivos.