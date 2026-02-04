Super Bowl LX: lo que esperan los fans de Patriots y Seahawks antes del kickoff

El Super Bowl LX no sólo enfrenta a Patriots y Seahawks en el emparrillado. También vuelve a cruzar historias, recuerdos y emociones entre aficionados que han construido su identidad deportiva desde lugares muy distintos, pero con una misma expectativa: ver a su equipo levantar el Trofeo Vince Lombardi. En Saltillo, Sol Rodríguez y Dulce Dávila representan esas dos visiones que se encontrarán este domingo. Para Sol, aficionada de Patriots, el vínculo con la NFL fue cambiando con el tiempo. En su infancia, los colores y la cercanía con otros equipos marcaron sus primeras simpatías, pero fue la consolidación del proyecto de New England lo que terminó por definirla. “Cuando empecé a tener un criterio más claro, ver situaciones ganadoras en la era de Bill Belichick y Tom Brady fue lo que me hizo elegir a Patriots como el equipo a seguir”, explica. TE PUEDE INTERESAR: Latinos en el Super Bowl LX: jugadores con raíces latinoamericanas que brillarán en Patriots vs Seahawks Ese respaldo no está basado únicamente en los títulos, sino en lo que ella identifica como una estructura sólida. Para Sol, Patriots representan liderazgo. “Ver personajes como Robert Kraft al frente y tantos años ganadores habla de un liderazgo indudable”, señala, aunque reconoce que esta temporada no inició con expectativas tan altas. “Sinceramente pensé que la renovación iba a tardar un par de años más”, admite.

El punto de quiebre llegó conforme avanzó la campaña y el rendimiento del joven quarterback Drake Maye comenzó a reflejarse en los números. “Cuando sus estadísticas fueron en ascenso, pensé que este equipo sí podía llegar hasta el final”, comenta. De cara al Super Bowl, su mayor confianza está puesta en la defensiva, a la que considera la verdadera fortaleza del equipo en los momentos más complicados. Sin embargo, no todo es certeza. Sol identifica a la línea ofensiva como el principal foco de preocupación frente a un rival con una defensiva agresiva. “Necesitan mantener a salvo a su quarterback, y enfrente tendrán una línea defensiva muy sólida”, apunta, consciente de que la experiencia también puede jugar un papel determinante. “La experiencia te da serenidad y mejor ejecución, y es algo que ahora no tenemos tanto en el campo”.

Del otro lado está Dulce Dávila, aficionada de Seahawks, cuya historia comenzó precisamente en un Super Bowl. Fue en el XLVIII, en 2014, cuando decidió que Seattle sería su equipo. “Las emociones que generó Russell Wilson no tuvieron comparación, y además ganaron ese Super Bowl”, recuerda. Desde entonces, su fidelidad no ha cambiado. Más allá de los resultados, Dulce conecta con la identidad visual y simbólica del equipo. “Los colores tan fuertes, el verde icónico y el casco con el halcón siempre apuntando hacia adelante representan poder y avanzar”, explica. Esa conexión se ha mantenido intacta temporada tras temporada, acompañada de una fe que se renueva cada año. “Siempre empiezo pensando: ‘este año es nuestro año’”, dice entre risas.

Para ella, la historia reciente y el presente del equipo refuerzan esa confianza. Destaca el liderazgo actual de Sam Darnold y la identidad defensiva que ha consolidado el entrenador Mike Macdonald. “El equipo se abraza a una defensiva fuerte y a un ataque terrestre físico”, señala, recordando el récord de 14-3 y el equilibrio que mostró Seattle a lo largo del año. Aun así, Dulce reconoce que el control emocional será clave. “Seattle debe evitar el exceso de confianza. No es bajar la intensidad, es mantener disciplina”, explica, aludiendo a errores que en otros partidos costaron caro. Sobre Patriots, el respeto es inevitable. “Ya nos ganaron un Super Bowl en 2015, fue un final dramático. Ahora es una nueva era para ambos”, subraya.

En el pronóstico, las posturas también contrastan. Sol visualiza un duelo cerrado, de pocos puntos, y aunque desea la victoria de Patriots, no se anima a apostar con seguridad: 17-14. Dulce, en cambio, se permite soñar en grande y pronostica un triunfo amplio para Seahawks, confiando en un partido lleno de emociones y jugadas decisivas. Más allá del marcador, ambas coinciden en que el Super Bowl es un evento que se vive en comunidad. Sol lo hará en familia, como una tradición especial; Dulce, mientras tanto, continúa construyendo una comunidad de aficionados de Seahawks en la ciudad, con la ilusión de pronto tener una “casa oficial” para reunirse.

