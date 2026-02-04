Jon Bon Jovi y Chris Pratt presentarán a los equipos en el Super Bowl LX

La NFL confirmó que dos de las figuras más destacadas del entretenimiento internacional, Jon Bon Jovi y Chris Pratt, tendrán un papel especial en la ceremonia previa al Super Bowl LX.

En un guiño a la cultura pop y a la tradición del espectáculo que rodea al Super Bowl, la liga ha decidido que estas dos celebridades sean quienes anuncien la entrada de los equipos finalistas al campo antes del kickoff, sumando energía y expectativa entre los aficionados.

El legendario músico estadounidense Jon Bon Jovi será el encargado de presentar al equipo de los New England Patriots antes del inicio del partido.

TE PUEDE INTERESAR: Latinos en el Super Bowl LX: jugadores con raíces latinoamericanas que brillarán en Patriots vs Seahawks

Bon Jovi, reconocido mundialmente como líder de la banda homónima y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, tiene una larga relación con la franquicia, siendo un seguidor asiduo y amigo de figuras vinculadas al equipo, entre ellas, Tom Brady.

Por su parte, el actor Chris Pratt, conocido por sus papeles en franquicias como Guardians of the Galaxy y Jurassic World, dará la bienvenida a los Seattle Seahawks.

Pratt, originario del estado de Washington, ha manifestado su afición por los Seahawks en numerosas ocasiones y su participación en la ceremonia busca reflejar esa conexión personal con el equipo.