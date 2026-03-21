Terrance Williams convive con talentos locales del fútbol americano en Saltillo

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/ 21 marzo 2026
    Terrance Williams convive con talentos locales del fútbol americano en Saltillo
    Integrantes de AFAIS aprovecharon la visita del nuevo jugador de Dinos de Saltillo para convivir con él. FOTO: INSTITUTO MUNICPAL DEL DEPORTE
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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El exjugador de la NFL, convivió con niñas, niños y jóvenes en el Biblioparque Sur como parte de una estrategia municipal para fomentar la actividad deportiva y fortalecer el vínculo entre atletas profesionales y la comunidad

La presencia del exjugador de la NFL, Terrance Williams, reunió este sábado a decenas de niñas, niños y jóvenes en una jornada de convivencia deportiva realizada en el Biblioparque Sur, como parte de las acciones para promover la actividad física en la ciudad.

El receptor abierto, quien formó parte de los Dallas Cowboys, se integrará ahora a los Dinos de Saltillo dentro de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, lo que generó expectativa entre los asistentes que acudieron para conocerlo de cerca.

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Durante la actividad, organizada por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, los asistentes tuvieron la oportunidad de convivir con el jugador, tomarse fotografías y recibir autógrafos. La participación incluyó principalmente a integrantes de clubes locales afiliados a la Asociación de Fútbol Americano de Saltillo (AFAIS), quienes aprovecharon el encuentro para intercambiar algunas palabras con el deportista.

$!Terrance Williams firmó autógrafos y se tomó fotografías con jóvenes jugadores de Saltillo.
Terrance Williams firmó autógrafos y se tomó fotografías con jóvenes jugadores de Saltillo. FOTO: INSTITUTO MUNICPAL DEL DEPORTE

El director del Instituto, Edgar Omar Puentes Montes, explicó que este tipo de eventos forman parte de una estrategia impulsada por la actual administración municipal para acercar a la comunidad con figuras del deporte profesional.

De acuerdo con el funcionario, la instrucción del alcalde Javier Díaz González ha sido generar espacios donde la población, especialmente la niñez y juventud, encuentre motivación para integrarse a actividades físicas. En ese sentido, destacó la respuesta de los asistentes, quienes permanecieron durante la jornada para participar en la convivencia.

$!La actividad forma parte de los programas municipales para promover el deporte en Saltillo.
La actividad forma parte de los programas municipales para promover el deporte en Saltillo. FOTO: INSTITUTO MUNICPAL DEL DEPORTE

El evento también atrajo a vecinos del sector sur de la ciudad, quienes acudieron al parque público para presenciar la visita del jugador y conocer más sobre su trayectoria. La dinámica permitió una interacción directa entre el invitado y la comunidad, en un ambiente familiar.

Puentes Montes señaló que, además de este tipo de encuentros, la administración municipal mantiene programas enfocados en la recuperación de espacios públicos y la promoción del deporte. Entre ellos mencionó “Activa tu Parque”, iniciativa que busca rehabilitar áreas recreativas con apoyo de la iniciativa privada, al tiempo que se desarrollan actividades deportivas y culturales.

$!Integrantes de AFAIS aprovecharon la visita del nuevo jugador de Dinos de Saltillo para convivir con él.
Integrantes de AFAIS aprovecharon la visita del nuevo jugador de Dinos de Saltillo para convivir con él. FOTO: INSTITUTO MUNICPAL DEL DEPORTE

Asimismo, indicó que se han destinado recursos para mejorar la infraestructura deportiva en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ampliar las opciones para la práctica del deporte.

La visita de Terrance Williams se suma a una serie de actividades que buscan fortalecer el vínculo entre atletas profesionales y la comunidad local, con la intención de incentivar la participación en disciplinas deportivas desde edades tempranas y fomentar hábitos saludables en la población.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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